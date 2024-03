Leverkusen - Qarabag Tipp, Prognose & Quoten | 14.03.2024

Unser Leverkusen - Qarabag Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 14.03.2024 lautet: Bayer Leverkusen arbeitet in dieser Saison weiter am Triple. Im Wett Tipp heute daheim gegen den Meister aus Aserbaidschan stehen alle Weichen auf Heimsieg.

In der vergangenen Woche wäre es beinahe soweit gewesen. Leverkusen lag im Hinspiel des Europa-League-Achtelfinales zu Gast bei Qarabag schon mit 0:2 zurück. Die schöne Serie der Werkself in dieser Saison ohne Niederlage drohte beendet zu werden. Doch mit viel Moral, Qualität von der Bank und einem Treffer in der zweiten Minute der Nachspielzeit konnte Bayer doch noch ein 2:2 holen. Damit hat der Bundesliga-Tabellenführer eine gute Ausgangslage für das Rückspiel an diesem Donnerstag in der heimischen BayArena.

Wir entscheiden uns mit einer Quote von 2,45 bei Interwetten für die Wette „Sieg Leverkusen & Beide Teams treffen“.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Qarabag auf „Sieg Leverkusen & Beide Teams treffen“:

Bei der Qualität hat Bayer meilenweit die Nase vorne

Leverkusen ist in dieser Saison noch ungeschlagen

In 3 Duellen gegen die Werkself kommt Qarabag auf 3 Treffer

Leverkusen vs Qarabag Quoten Analyse:

Schaut man nur auf den Marktwert, treffen hier Welten aufeinander. Der komplette Kader des Meisters aus Aserbaidschan kommt nur auf 14 Millionen Euro. Das Aufgebot von Bayer wird dagegen mit über 566 Mio. Euro bewertet.

Zusammen mit dem Heimvorteil ergibt das bei der Leverkusen vs Qarabag Prognose eine überdeutliche Ausgangslage. Die neuen Sportwettanbieter bezahlen einen Heimsieg nur mit durchschnittlichen Quoten von 1,17. Dafür gibt es auf der Gegenseite für einen Erfolg der Gäste hohe Quoten im Schnitt von 14,1.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Qarabag Prognose: Die Werkself kann Xhaka und Wirtz nicht ersetzen

Im Hinspiel gegen Qarabag hatte Bayer-Coach Alonso die Rotationsmaschine angeworfen. Doch ohne Mittelfeld-Chef Granit Xhaka und Kreativ-Boss Florian Wirtz fehlte der Werkself jeglicher Elan in der Vorwärtsbewegung. Durch viele Ballverluste ging zudem die komplette Ordnung verloren. So lag Leverkusen nach der vermutlich schlechtesten ersten Hälfte dieser Saison zur Pause mit 0:2 zurück. Erst nach dem Seitenwechsel und nach der Einwechslung einiger Stammspieler kam B04 ins Spiel und konnte die erste Saisonniederlage verhindern.

Da der Tabellenführer auch am Wochenende in der Bundesliga mit 2:0 daheim gegen Wolfsburg gewann, wurde die Serie nun auf 36 ungeschlagene Spiele ausgebaut. Hier profitierte die Alonso-Elf im dritten Liga-Spiel nacheinander von einer gegnerischen Unterzahl. Zudem beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger Bayern München weiterhin zehn Punkte. So befindet sich der Verein weiterhin auf dem besten Wege, die erste Meisterschaft der Geschichte zu holen.

In der Saison 2022/23 holte sich Qarabag in Aserbaidschan den neunten Titel in den vergangenen zehn Spielzeiten. Auch in diesem Jahr kann der Titelverteidiger in der Vitrine schon mal Platz machen. Denn nach 26 von 36 Spieltagen der Premyer Liqasi beträgt der Vorsprung auf den ersten Verfolger 24 Punkte. So können sich die Männer von Coach Gurban Gurbanov auf den Europapokal konzentrieren. Erstmals haben die „Atilar“ ein UEFA-Achtelfinale erreicht.

Dabei waren die Blau-Weißen schon in der K.o.-Zwischenrunde gegen Sporting Braga die klaren Außenseiter. Doch hier gewann Agdam das Hinspiel in Portugal mit 4:2. So reichte eine knappe 2:3-Pleite im Rückspiel daheim nach Verlängerung zum Weiterkommen. In dieser Saison hat Qarabag fünf seiner acht Europapokal-Gastspiele gewonnen (1U, 2N). Die Bilanz gegen deutsche Mannschaften steht allerdings bei zwei Remis und sieben Pleiten. Alle vier Matches auf deutschem Boden gingen bisher verloren.

Leverkusen - Qarabag Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:0 Wolfsburg (H), 2:2 Qarabag (A), 2:0 Köln (A), 2:1 Mainz (H), 2:1 Heidenheim (A)

Letzte 5 Spiele Qarabag: 3:1 Zira (H), 2:2 Leverkusen (H), 4:1 Neftci Baku (A), 4:0 Qäbälä (A), 2:0 Sumqayit (H)

Letzte Spiele Leverkusen vs Qarabag: 2:2 (A), 1:0 (A), 5:1 (H)

In der diesjährigen EL-Gruppenphase trafen beide Vereine erstmals aufeinander. In der BayArena hatten die Hausherren zunächst einen souveränen 5:1-Heimsieg gefeiert. Doch schon im Rückspiel auswärts reichte es nur zum knappen 1:0-Erfolg. In der Vorwoche lag die Werkself mit 66 Prozent Ballbesitz klar vorne. Bei den Torschüssen sprach die Bilanz mit 6:4 aber für die Hausherren. Dasselbe gilt auch für die Expected Goals 1,81:1,27.

Beim einzigen Duell der beiden Teams in Leverkusen fielen sechs Treffer. Wird der Wert von „3,5 Toren“ auch dieses Mal überboten, bekommt ihr dafür bei Winamax eine Quote von 1,90. Alles über den Bonus, das Wettangebot, die Quoten, die App sowie alle Stärken und Schwächen des Anbieters liefert euch unser ausführlicher Winamax Test.

Unser Leverkusen - Qarabag Tipp: Sieg Leverkusen & Beide Teams treffen

Am Sieg von Bayer im eigenen Stadion gibt es keine Zweifel. Coach Xabi Alonso wird sich auf keine Experimente mehr einlassen und wieder seine besten Spieler aufs Feld schicken. Dann hat die Werkself mit ihrer Qualität klar die Nase vorne.

Da die Quoten für einen regulären Heimsieg so niedrig sind, stellt sich nun die Frage nach der besten Alternative. Wir trauen den Gästen zu, dass sie wieder ein unangenehmer Gegner sein und einen Treffer erzielen können.

Nur in einem von drei Duellen gegen Leverkusen blieb der Meister aus Aserbaidschan ohne eigenes Tor. Im Hinspiel in der Vorwoche konnte Agdam in den meisten Offensiv-Statistiken bessere Werte vorweisen als die Gäste.