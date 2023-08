Leverkusen – RB Leipzig Tipp, Prognose & Quoten | 19.08.2023

Unser Leverkusen - RB Leipzig Tipp zum Bundesliga Spiel am 19.08.2023 lautet: Beide Konkurrenten wollen in dieser Saison oben mitspielen und werden im Topspiel offensiven Fußball mit Toren auf beiden Seiten präsentieren.

Leverkusen feierte kürzlich gegen den Regionallisten Teutonia 1905 einen deutlichen 8:0-Kantersieg und zog mehr als souverän in die zweite Runde des DFB-Pokals ein.

Die Roten Bullen hatten im Supercup mit dem deutschen Rekordmeister einen wesentlich härteren Gegner vor der Brust. Dennoch wurde nach 90 Minuten ein souveräner 3:0-Erfolg und somit der erste Titel der Saison gefeiert. Überragender Mann auf dem Feld war Dani Olmo, der alle drei Tore erzielte.

Im Gipfeltreffen sehen wir keinen Favoriten, halten aber beide Teams für stark genug, um einen Treffer zu verbuchen. Für die Wette „Beide treffen“ stellt Betano eine Quote von 1,55 in Aussicht.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs RB Leipzig auf „Beide Teams treffen“:

Die Werkself versäumte in nur zwei der vergangenen 17 Liga-Heimspiele einen eigenen Treffer.

Leipzig netzte in 10 der letzten 13 Auswärtsspiele in der Bundesliga mindestens einmal ein.

Fünf der vergangenen sieben Ansetzungen in der BayArena zwischen beiden Konkurrenten endeten mit Toren auf beiden Seiten.

Leverkusen vs RB Leipzig Quoten Analyse:

Der Drei-Wege-Markt bringt keinen Favoriten zum Vorschein und lässt im Allgemeinen auf eine sehr ausgeglichene Angelegenheit schließen. Eine Tatsache, die anhand von Leverkusen RB Leipzig Quoten zwischen 2,47 und 2,80 bei den Siegwetten begründet wird. Die Werkself ist quotentechnisch aufgrund des Heimrechts marginal niedriger bewertet.

Die offensiven Qualitäten beider Mannschaften haben auch die Wettanbieter erkannt und trauen sowohl den Leipzigern als auch den Leverkusenern mindestens einen Treffer zu. Darüber hinaus zeichnet sich eine starke Tendenz zu drei oder mehr Toren ab.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs. RB Leipzig Prognose: Bieten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch?

Für die Mannen aus Nordrhein-Westfalen reichte es in der vergangenen Saison „nur“ zum sechsten Tabellenplatz. Somit wurde die Champions League verpasst. Trotz der durchwachsenen Leistung hielten die Verantwortlichen weiterhin an Trainer Xabi Alonso fest.

Der 41-jährige Spanier ist gut angehalten, die Heimausbeute deutlich zu steigern. In der vergangenen Saison wurden weniger als 50 Prozent der Heimspiele gewonnen (8S, 3U, 6N). Mehr als 70 Prozent der Begegnungen in der BayArena endeten mit drei oder mehr Treffern. Siebenmal am Stück konnte auf heimischem Boden mindestens ein Tor vermeldet werden.

Leverkusen hat sich in der Sommerpause mit Victor Boniface (Union Saint-Gilloise) und Jonas Hofmann (Gladbach) vor allem offensiv verstärkt. Beide Spieler waren in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen den Regionalligisten erfolgreich.

RB Leipzig ließ zuletzt mit einem deutlichen 3:0 im Supercup gegen den FCB aufhorchen. Ein Erfolg, der für die kommenden Liga-Ansetzungen gegen Leverkusen, Stuttgart und Union Berlin Selbstvertrauen spendet.

Leverkusen - RB Leipzig Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 8:0 Teutonia 1905 (Pokal, A), 0:3 Bochum (BL, A), 2:2 Gladbach (BL, H, 0:0 AS Rom (EL, H), 1:1 Stuttgart (BL, A)

Letzte 5 Spiele RB Leipzig: 3:0 Bayern (Supercup, A), 2:0 Frankfurt (Pokal, A), 4:2 Schalke (BL, H), 3:1 Bayern (BL, A), 2:1 Bremen (BL, H)

Letzte Spiele Leverkusen vs. RB Leipzig: 2:0 (BL, H), 0:2 (BL, A), 0:1 (BL, H), 3:1 (BL, A), 0:1 (BL, A).

Unter Coach Marco Rose wurde die letzte Saison auf Rang drei und der damit verbundenen Teilnahme an der Champions League beendet. Lässt man die Vorbereitungsspiele auf die neue Saison außen vor, gewannen die Roten Bullen zuletzt acht Partien am Stück. Dabei wurden mit dem DFB-Pokal und dem Supercup zwei Titel eingeheimst.

Drei der letzten vier Auswärtsbegegnungen in der Bundesliga wurden gewonnen. Der einzige Misserfolg kam nach einem 0:2 in Leverkusen zustande. Es gilt somit eine alte Rechnung zu begleichen. Zehn der vergangenen 13 Bundesliga-Begegnungen auf gegnerischem Boden brachten mindestens einen eigenen Treffer mit sich.

Mehr als 150 Millionen Euro haben die Sachsen in der Sommerpause in neue Spieler investiert. Allen voran sind Neuner Loïs Openda (RC Lens) und Innenverteidiger Castello Lukeba (Lyon) zu nennen. Beide kosteten beinahe 70 Millionen Euro in der Summe. Mit Josko Gvardiol, Christopher Nkunku und Konrad Laimer haben aber auch einige Leistungsträger den Verein verlassen.

Um die Leverkusen RB Leipzig Wetten auf das nächste Level zu heben, könnte sich die Nutzung des Betano Bonus anbieten. Gerade für Kunden aus Deutschland empfiehlt sich zudem die Nutzung eines Wettanbieters ohne Wettsteuer.

Unser Leverkusen – RB Leipzig Tipp: Beide Teams treffen

Beide Mannschaften haben große Ambitionen in dieser Saison und wollen um die Königsklasse spielen. Der eine oder andere Spatz pfeift in Leipzig sogar den Traum des Meistertitels von den Dächern.