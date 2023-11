Leverkusen - Union Berlin Tipp, Prognose, Quoten|12.11.23

Unser Leverkusen - Union Berlin Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 12.11.2023 lautet: Leverkusen steht nach zehn Spieltagen ungeschlagen an der Spitze. Union befindet sich am anderen Ende der Form-Skala und ist im Wett Tipp heute der klare Underdog.

Sechs Bundesliga-Siege in Serie stehen bei Leverkusen mittlerweile zu Buche. Gelingt der Werkself der siebte Sieg in Folge, würde ein Vereinsrekord (7 Siege in Serie in einer BL-Saison) eingestellt werden. Im Duell mit den formschwachen Köpenickern sind die Aussichten rosig. Während die Anhänger der Gastgeber auf Wolke sieben schweben, hängt Union Berlin im Tabellenkeller fest. Acht Bundesliga-Niederlagen in Folge mussten Urs Fischer und seine Schützlinge in den letzten Wochen über sich ergehen lassen.

Eine neunte Pleite scheint realistisch. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Leverkusen (HC -1)“ mit einer Quote von 1,73 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Union Berlin auf „Sieg Leverkusen (HC -1)“:

Leverkusen spielt mit 28 Punkten nach 10 Spieltagen die beste Bundesliga-Saison.

Union Berlin verlor die letzten 8 Bundesliga-Partien in Folge - ein laufender Vereins-Negativrekord!

Leverkusen lag in der Bundesliga die längste Zeit aller Teams in Führung (577 Minuten) und gab als einziges Team keinen Punkt nach einer Führung ab.



Leverkusen vs Union Berlin Quoten Analyse:

Xabi Alonso und seine Schützlinge befinden sich in der aktuellen Verfassung auf Rekordjagd. Historisch gab es nur ein Team (Bayern 2015/16), das zu diesem Zeitpunkt der Saison mehr Punkte auf dem Konto hatte (30) als die Werkself (28). Logischerweise wird Bayer in diesem Duell mit Quoten bis 1,29 deutlich favorisiert.

Union durchlebt in der jetzigen Phase die schwerste Zeit im deutschen Oberhaus. Sechs Punkte nach zehn Spieltagen sind der schwächste Saisonstart des Vereins in der Beletage des deutschen Fußballs. Siegquoten zwischen 9,00 und 11,00 würden wir im Augenblick sogar mit einem Sportwetten Bonus ohne Einzahlung meiden.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Union Berlin Prognose: Gegensätzliche Situationen

Bayer 04 Leverkusen ist neben Bayern München das einzige ungeschlagene Team der Bundesliga. Länger als die 577 Minuten der Werkself lag kein Team der Liga in Führung. Abgegeben haben die Gastgeber aus dieser komfortablen Situation noch keinen Zähler.

Union lag unter allen Erstligisten die meiste Zeit in Rückstand (466 Minuten) und ergatterte daraus noch keinen Punkt. Unter der Woche konnten die Eisernen immerhin einen Punkt nach Rückstand gegen den italienischen Meister SSC Neapel einsammeln (1:1).

Genau genommen ist die Offensive in Berlin ein großes Fragezeichen. Zuletzt blieb der Angriff der Köpenicker in drei aufeinanderfolgenden Bundesliga-Spielen ohne Torerfolg. Leverkusen hingegen traf an jedem Bundesliga-Spieltag mindestens doppelt.

Wir erwarten eine Fortsetzung dieser Serie. Vor heimischer Kulisse gewann der Tabellenführer jedes Pflichtspiel dieser Saison (7 Spiele, 7 Siege). Durchschnittlich jubelte das Publikum in diesen Partien über 3,7 Tore der Hausherren (26 insgesamt).

Leverkusen - Union Berlin Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 3:2 Hoffenheim (A), 5:2 Sandhausen (A), 2:1 Freiburg (H), 5:1 Qarabag (H), 2:1 Wolfsburg (A).

Letzte 5 Spiele Union Berlin: 1:1 Neapel (A), 0:3 Frankfurt (H), 0:1 VfB Stuttgart (A), 0:2 Bremen (A), 0:1 Neapel (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. Union Berlin: 0:0 (A), 5:0 (H), 2:2 (H), 1:1 (A), 1:1 (H).



Zudem erzielte die Truppe aus Berlin in den letzten beiden Aufeinandertreffen mit der Werkself keinen einzigen Treffer. Leverkusen machte es im letzten Heimspiel gegen Union deutlich besser und schickte die Gäste mit einem 5:0-Kantersieg auf den Rückweg.

Bis auf den deutschen Rekordmeister aus München (38) jubelte in dieser Spielzeit keine Mannschaft häufiger als B04 (30). Zuletzt kam die Werkself richtig in Fahrt und erzielte 15 Treffer in vier Pflichtspielen.

Des Weiteren entwickelten sich die Neuzugänge von Xabi Alonso direkt zu tragenden Stützen. Stürmer Victor Boniface ist mit zwölf Scorerpunkten der drittbeste Spieler dieser Kategorie.

Glänzt der Angreifer gegen Union erneut und bringt das Leder zum achten Mal im gegnerischen Kasten unter, wartet bei Interwetten eine Quote in der Höhe von 1,80. Mit dem aktuellen Interwetten Bonus Code seid ihr bestens versorgt.

Unser Leverkusen - Union Berlin Tipp: Sieg Leverkusen (HC -1)

Zurzeit ist Leverkusen das stabilste Team der Bundesliga. Union hingegen steckt im absoluten Formloch und wartet seit drei Ligaspielen auf einen eigenen Treffer. Ein Endergebnis im Umkreis von einem 2:0-Heimsieg ist in unseren Augen ein sehr realistisches Szenario.