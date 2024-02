Leverkusen – VfB Stuttgart Tipp, Prognose, Quote | 6.2.2024

Unser Leverkusen - VfB Stuttgart Sportwetten Tipp zum DFB Pokal Spiel am 06.02.2024 lautet: In unserem Wett Tipp heute gehen wir nicht davon aus, dass die Schwaben in der BayArena punkten, rechnen aber dennoch mit einer engen Angelegenheit.

Bayer Leverkusen feierte am vergangenen Bundesliga-Spieltag einen 2:0-Triumph bei Aufsteiger Darmstadt. Nach wie vor grüßt die Werkself von der Tabellenspitze. Nachdem die ersten beiden Pflichtspiele im Jahr 2024 für den VfB Stuttgart Niederlagen gegen Gladbach (1:3) und Bochum (0:1) mit sich brachten, fanden die Schwaben zuletzt wieder in die Erfolgsspur und feierten gegen RB Leipzig (5:2) und Freiburg (3:1) klare Erfolgserlebnisse.

Dennoch wird es gegen den Bundesliga-Primus im DFB-Pokal schwer. Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“ zu einer Quote von 1,90 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs VfB Stuttgart auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

Leverkusen ist im deutschen Oberhaus zu Hause ungeschlagen (8S, 2U).

Stuttgart verlor 3 der jüngsten 4 BL-Auswärtsspiele (1S).

Die Werkself hat die letzten 5 Heimspiele gegen den VfB in Serie gewonnen. 3 der jüngsten 4 Aufeinandertreffen in der BayArena endeten mit drei oder mehr Toren.

Leverkusen vs VfB Stuttgart Quoten Analyse:

Auch den Wettanbietern sind die vergangenen Kräftemessen in der BayArena nicht entgangen. Somit sind am Drei-Weg-Markt die Rollen deutlich verteilt. Die Hausherren aus Leverkusen werden als Favorit gehandelt und weisen eine Quote von rund 1,62 auf.

Seit April 2018 haben die Schwaben nicht in Leverkusen gewonnen. Sollte nun ein Triumph zu Buche stehen, gewährt Intertops eine Quote von 4,40. Wer seine Leverkusen VfB Stuttgart Wette mobil spielen möchte, kann bedenkenlos die Intertops App nutzen. Anhand der Leverkusen VfB Stuttgart Wettquoten lässt sich zudem auf mehr als 2,5 Tore sowie beiderseitige Treffer schließen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs. VfB Stuttgart Prognose: Welcher Bundesligist zieht ins Semifinale ein?

Die Schützlinge aus Nordrhein-Westfalen spielen eine sehr starke Saison und grüßen nach wie vor von der Tabellenspitze. Selbst nach 20 Spieltagen ist die Elf von Trainer Xabi Alonso weiterhin ungeschlagen (16S, 4U). Dennoch beträgt der Vorsprung auf den Tabellenzweiten FC Bayern nach wie vor lediglich zwei Punkte.

Neben dem deutschen Rekordmeister verkörpert die Werkself das stärkste Heimteam der Bundesliga. Acht Siege und zwei Remis sprechen für sich. 50 Prozent der Ansetzungen in der BayArena endeten als „Clean Sheet“. Satte 80 Prozent der Paarungen zu Hause brachten drei oder mehr Treffer mit sich.

Mit dem FC Teutonia 05 (8:0), Sandhausen (5:2) und Paderborn (3:1) hatten die Leverkusener bisweilen keine schwierigen Aufgaben im Pokal zu bewältigen.

Leverkusen - VfB Stuttgart Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:0 Darmstadt (A), 0:0 Gladbach (H), 3:2 RB Leipzig (A), 1:0 Augsburg (A), 4:0 Bochum (H).

Letzte 5 Spiele VfB Stuttgart: 3:1 Freiburg (A), 5:2 RB Leipzig (H), 0:1 Bochum (A), 1:3 Gladbach (A), 3:0 Augsburg (H).

Letzte Spiele Leverkusen vs. VfB Stuttgart: 1:1 (A), 1:1 (A), 2:0 (H), 4:2 (H), 3:1 (A).

Die Schwaben sorgten im bisherigen Saisonverlauf für die größte Überraschung. Im Vorjahr wurde in der Relegation gegen den HSV die Klasse gehalten und mittlerweile hat sich der VfB Stuttgart zum Champions-League-Anwärter gemausert.

Mit 40 erbeuteten Punkten sind die Mannen von Trainer Sebastian Hoeneß auf Platz 3 der Tabelle anzutreffen, zeigen aber zum Spitzenreiter aus Leverkusen mittlerweile zwölf Punkte Rückstand auf.

Auswärts legten die Kicker aus Baden-Württemberg aber immer wieder Probleme an den Tag und mussten 50 Prozent der Fernduelle mit einer Niederlage abschreiben. Nur zwei der jüngsten sechs Bundesliga-Partien auf gegnerischem Terrain führten zu einem Dreier (4N). Im Schnitt erzielten die Stuttgarter auswärts 1,5 Tore pro Ansetzung und präsentieren sich offensiv sehr gefährlich. Der Abwehr-Verbund zeigte sich zum Teil löchrig wie ein Schweizer Käse und muss sich 17 Gegentore in zehn Auswärtsspielen ankreiden lassen. 70 Prozent der Paarungen in der Fremde endeten mit mehr als 2,5 Treffern.

Mit Union Berlin (1:0) und Dortmund (2:0) haben die Schwaben bereits zwei Bundesligisten aus dem Pokal geworfen. Bester Wettanbieter Bonus für den Leverkusen VfB Stuttgart Tipp gefällig? Ein Blick in unseren Sportwetten Bonus Vergleich könnte sich als sinnvoll herausstellen.

Unser Leverkusen – VfB Stuttgart Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Beim Kräftemessen zwischen dem Tabellenführer und dem -dritten handelt es sich um einen fußballerischen Leckerbissen. Beide Teams werden auf Sieg spielen, am Ende räumen wir der Werkself aber Vorteile ein. Vier der jüngsten sechs BL-Auswärtsspiele gingen nämlich aus Sicht der Schwaben verloren.

Da der Pokal seine eigenen Gesetze schreibt und beide Konkurrenten 75 Prozent ihrer Liga-Duelle mit drei oder mehr Toren absolvierten, schließen wir ein Remis mit mindestens drei Treffern nicht aus.