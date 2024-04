Leverkusen - Werder Bremen Tipp, Prognose, Quoten | 14.04.2024

Unser Leverkusen - Werder Bremen Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 14.04.2024 lautet: Verhindert die Werkself am 29. Spieltag eine Niederlage, würde ein neuer Rekord winken. Gewinnt Bayer gegen Bremen, wäre Leverkusen bereits deutscher Meister. In unserem Wett Tipp heute ist ein Sieg der Hausherren nahezu sicher.

Am 12. Spieltag der Hinrunde gewann Leverkusen problemlos bei Werder Bremen (3:0). Wiederholt Bayer einen Dreier gegen die Grün-Weißen, wäre die Meisterschaft entschieden. Verlieren Bayern und Stuttgart am Samstag, stünde B04 bereits vor dem Vergleich mit den Hanseaten als deutscher Meister fest. Werder beendete zuletzt eine Niederlagen-Serie von vier Partien (1:1 vs. Frankfurt), ist aber weiterhin seit sechs Spielen sieglos (2U, 4N).

Im Wett Tipp heute gehen wir von „Unter 0,5 Tore Werder Bremen“ aus. ODDSET garniert diese Wette mit einer Quote von 1,80.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Werder Bremen auf „Werder Bremen Unter 0,5 Tore“:

Exakt die Hälfte der Heimspiele von Leverkusen endete ohne Treffer der Gäste.

Die Werkself hat in 14 Bundesliga-Heimspielen erst 8 Gegentore kassiert.

B04 hat die beste Defensive der Rückrunde (7 Gegentore).

Leverkusen vs Werder Bremen Quoten Analyse:

Am vergangenen Spieltag egalisierte Bayer 04 den Rekord der Münchner aus der Saison 2013/2014. Seit 28 Bundesliga-Spieltagen ist der voraussichtliche Bundesliga-Meister ungeschlagen. Verhindert der Tabellenführer gegen den SVW zumindest eine Niederlage, wäre es Zeit für einen weiteren Eintrag in die Geschichtsbücher.

Ein Sieg ist für die Buchmacher mit Wettquoten bis 1,21 nahezu beschlossene Sache. Werder reist mit Siegquoten zwischen 12,00 und 14,00 als klarer Außenseiter in die BayArena. Derartige Quoten würden wir nicht mal mit Wette ohne Einzahlung anrühren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Werder Bremen Prognose: Das Formloch der Hanseaten

Am 17. März 2019 wurde der letzte Sieg des SVW gegen Bayer 04 Leverkusen eingetragen. Keines der vergangenen sieben Aufeinandertreffen war für die Grün-Weißen von einem Erfolg gegen die Werkself gekrönt.

Nach sechs sieglosen Spieltagen in Serie (2U, 4N) ist ein weiterer, siegloser Vergleich für die Gäste fast sicher. Werder befindet sich seit Wochen in einem Formloch und hat in der Rückrunde erst zwölf Treffer erzielt - weniger Erfolgserlebnisse hatten nur Darmstadt und Union Berlin (je 8 Tore).

Im Rahmen der erwartbaren Treffer taucht Bremen am oberen Ende der unteren Tabellenhälfte auf (11.). Der Vergleich zu Leverkusen (59,6 xG) offenbart aus Sicht der Grün-Weißen (37,4 xG) einen Klassenunterschied.

Aus dem Spiel heraus ist keine Defensive besser als jene von Bayer 04 Leverkusen (16,77 xGA). Im Duell gegen die Werkself sind Standards somit von großer Bedeutung. Fünf Treffer der Gäste nach einem ruhenden Ball (16.) schenken den Anhängern der Norddeutschen nur wenig Hoffnungen auf einen Torjubel.

Leverkusen - Werder Bremen Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:0 Union Berlin (A), 4:0 Düsseldorf (H), 2:1 Hoffenheim (H), 3:2 Freiburg (A), 3:2 Qarabag (H)

Letzte 5 Spiele Werder Bremen: 1:1 Frankfurt (A), 0:2 Wolfsburg (H), 1:3 Hannover (A), 1:2 Union Berlin (A), 1:2 Dortmund (H)

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. Werder Bremen: 3:0 (A), 3:2 (A), 1:1 (H), 0:0 (A), 1:1 (H)

Zudem wird der Tabellenführer aus Leverkusen mit maximaler Motivation in dieses Duell starten. Leverkusen kann an diesem Spieltag den Titel im eigenen Stadion eintüten. Die beste Defensive der Rückrunde (7 Gegentore) sollte optimal auf die zuletzt teils harmlose Offensive des SVW vorbereitet sein.

Xabi Alonso hat bei seiner Mannschaft einen extrem dominanten Spielstil implementiert, der Leverkusen den höchsten Ballbesitz-Anteil der Bundesliga ermöglicht (63,3 Prozent). Die Konkurrenten der Werkself werden ständig beschäftigt und kommen kaum zu eigenen Gelegenheiten.

Für interessierte Verfolger der Bundesliga sollte es keine Überraschung sein, dass der Tabellenführer die wenigsten erwartbaren Gegentore im deutschen Oberhaus zugelassen hat (23,9 xGA).

Der 19. Spieltag (0:0 vs. Gladbach) war bislang die einzige Spielrunde, in der Bayer ohne eigenen Treffer vom Feld ging. Erweitern wir die Hauptwette auf „Leverkusen gewinnt ohne Gegentor“, fällt bei ODDSET eine Quote von 1,90 vor eure Füße.

Unser Leverkusen - Werder Bremen Tipp: Werder Bremen Unter 0,5 Tore

Werder ist die drittschwächste Offensiv-Mannschaft der Rückrunde (12 Tore) und hat in der Hinrunde sogar vor heimischer Kulisse ohne eigenen Treffer gegen die Werkself verloren (0:3). Wir erwarten höchst motivierte Gastgeber, die mit der besten erwartbaren Defensive der Liga (23,9 xGA) ohne Gegentor vom Feld gehen.