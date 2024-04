Leverkusen - West Ham Tipp, Prognose, Quoten | 11.04.2024

Unser Leverkusen - West Ham Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 11.04.2024 lautet: Die Werkself empfängt im Wett Tipp heute die Hammers aus London zum Hinspiel des Europa-League-Viertelfinales. Wir sehen die Gastgeber zurecht in der Favoritenrolle.

Was für eine Saison von Bayer Leverkusen! Das Team von Xabi Alonso führt die deutsche Liga mit 16 Vorsprung vor dem FC Bayern an. Als wäre dies nicht schon beeindruckend genug, musste Leverkusen noch keine einzige Pflichtspiel-Niederlage in dieser Saison verkraften. West Ham spielt eine eher durchwachsene Saison in der Premier League. Uns fehlt die Phantasie dafür, dass das Team aus London diesen bockstarken Leverkusenern die erste Saisonniederlage zufügen kann, unterschätzen sollte man die Hammers jedoch nicht.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,83 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs West Ham auf „Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore“:

In 6 der 8 Partien von Leverkusen in der EL wurden „Über 2,5 Tore“ erzielt.

West Ham konnte seit 12 Spielen keine Weiße Weste mehr wahren.

Leverkusen steht in der Liga bei 9 Siegen in Serie.

Leverkusen vs West Ham Quoten Analyse:

Natürlich gelten die bisher unbefleckten Leverkusener auch bei den Wettanbietern als klarer Favorit. Auf dem Drei-Weg-Markt ist Quote für die Gastgeber mit 1,47 recht niedrig. Ein Sieg der Hammers auf deutschem Boden wäre der Quote von 6,50 eine große Überraschung.

Auf Seiten der Deutschen werden Victor Boniface mit einer Quote in Höhe von 2,20 die höchsten Chancen auf einen eigenen Treffer eingeräumt. Der Mittelstürmer erzielte in dieser Europa-League-Saison in fünf Partien immerhin schon vier Treffer. Wer also auf einen weiteren Treffer des Nigerianers tippen möchte, kann dies auch auf mobilem Wege über eine der besten Sportwetten Apps tun.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs West Ham Prognose: Können die Hammers Leverkusen stoppen?

Dass Xabi Alonso und Bayer Leverkusen gut zusammenpassen, zeigte sich in Ansätzen schon im vergangenen Jahr. Dass der Spanier in seiner ersten vollen Saison als Trainer in der Bundesliga gleich etliche Rekorde ein- und aufstellen würde, kommt jedoch selbst für die größten Fans der Werkself überraschend. Bayer 04 kann dabei auf allen Linien überzeugen.

Die Defensive der Leverkusener sticht in dieser Saison heraus. In 28 Liga-Spielen setzte es erst 19 Gegentreffer, was einen Schnitt von nur 0,67 Gegentoren pro Partie ergibt. In der Offensive ist derweil vor allem die gleichmäßige Verteilung der Torschützen beeindruckend. Während Boniface im Sturmzentrum für Gefahr sorgt, kommen die beiden Außenverteidiger in den Reihen der Werkself ebenfalls immer wieder zu Abschlüssen. So konnte Alejandro Grimaldo schon neun Treffer und zwölf Torvorlagen beisteuern.

Die Hammers werden in dieser Saison aller Voraussicht nach die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb verpassen und stehen somit womöglich vor den letzten internationalen Spielen für einen längeren Zeitraum. Entsprechend motiviert dürften die Mannen von Trainer David Moyes ans Werk gehen. Ob dies gegen die deutsche Übermannschaft aus Leverkusen reicht, scheint jedoch mehr als fraglich.

Zu fragil zeigte sich die Defensive von West Ham in dieser Saison, so dass wir keine Weiße Weste gegen die starke Offensive der Deutschen erwarten würden. Immerhin gelang dies den Londonern in vier der letzten fünf Partien im Rahmen der Europa League.

Leverkusen - West Ham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 1:0 Union Berlin (A), 4:0 Düsseldorf (H), 2:1 Hoffenheim (H), 3:2 Freiburg (A), 3:2 Qarabag (H)

Letzte 5 Spiele West Ham: 2:1 Wolverhampton (A), 1:1 Tottenham (H), 3:4 Newcastle (A), 1:1 Aston Villa (H), 5:0 Freiburg (H)

Letztes Spiel Leverkusen vs. West Ham: 4:0 (H)

Die beiden Teams traten noch nie in einem Pflichtspiel gegeneinander an und trennten sich in einem gespielten Freundschaftsspiel im vergangenen Jahr mit einem 4:0-Sieg aus Sicht der Leverkusener. Der direkte Vergleich taugt daher nicht wirklich als Referenz für eine Einschätzung der anstehenden Partie. Blicken wir auf die bisherigen Leistungen in der Europa League beider Mannschaften, fällt vor allem auf, dass die sonst schwankende Defensive der Londoner deutlich stabiler wirkt. Setzt es in der Liga in dieser Saison im Schnitt 1,75 Gegentreffer pro Partie, kommen die Hammers in der Europa League auf nur 0,6 Tore des Gegners im Schnitt.

Die Leverkusener mussten in den ersten sechs Partien im laufenden Wettbewerb nur drei Gegentreffer hinnehmen, dafür setzte es in den vergangenen zwei Spielen im Achtelfinale gegen Qarabag jeweils zwei Treffer pro Partie. Gegen einen durchaus potenten Angriff um Jarrod Bowen auf Seiten der Hammers sollte sich die Defensive der Leverkusener wieder etwas stabilisieren, um nicht doch die erste Saison-Pleite betrauern zu müssen. Bayer 04 konnte in sieben der acht Partien in der Europa League in diesem Jahr mindestens zwei Treffer erzielen. Solltet ihr der Meinung sein, dass dies auch im Spiel gegen West Ham United der Fall sein wird, könnt ihr eine entsprechende Wette mit einem Sportwetten Neukundenbonus verbinden, um eure Gewinnchancen zu erhöhen.

Unser Leverkusen - West Ham Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Sowohl in den Spielen von Leverkusen als auch von West Ham in dieser Europa-League-Saison fielen mindestens 2,5 Tore pro Partie im Schnitt. Aufgrund der deutlich höheren Klasse der Werkself in dieser Saison, erwarten wir keine Niederlage für die Gastgeber.