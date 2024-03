Leverkusen - Wolfsburg Tipp, Prognose, Quoten |10.03.2024

Unser Leverkusen - Wolfsburg Sportwetten Tipp zum Bundesliga Spiel am 10.03.2024 lautet: Ohne Granit Xhaka und Florian Wirtz auf dem Platz hatte Leverkusen in Aserbaidschan große Probleme. Voraussichtlich werden beide gegen Wolfsburg in der Startelf stehen und unseren Wett Tipp heute positiv beeinflussen.

Trotz einer historisch schwachen Saison (Wolfsburg hatte zu diesem Zeitpunkt nie weniger als 25 Punkte) halten die Wölfe an Trainer Niko Kovac fest. Denn seine Mannschaft marschiert weiter und reibt sich in jedem Spiel auf. Kein anderes Bundesliga-Team machte mehr intensive Läufe als der VfL (19.666). Diese werden gegen das beste Bundesliga-Team erneut gebraucht. Leverkusen quälte sich unter der Woche zu einem 2:2 gegen Qarabag.

Unser Wett Tipp heute zielt ebenfalls auf „Beide Teams treffen“ ab und zieht bei Interwetten eine Quote von 1,85 an Land.

Darum tippen wir bei Leverkusen vs Wolfsburg auf „Beide Teams treffen“:

Bei 7 der letzten 8 Spiele des VfL Wolfsburg hatte man mit einer Wette auf „Beide Teams treffen“ Erfolg.

Leverkusen schloss 3 der letzten 4 Pflichtspiele mit Toren auf beiden Seiten ab.

Wolfsburg erzielte in 3 der vorangegangenen 5 Liga-Spiele Über 1,5 Tore.



Leverkusen vs Wolfsburg Quoten Analyse:

Die Meisterschaft ist der Werkself wohl nicht mehr zu nehmen. Leverkusen spielt mit 64 Punkten aus 24 Partien die zweitbeste Saison der Bundesliga-Geschichte. Wie erwartet fallen auch die Wettquoten der neuen Wettanbieter mit maximal 1,30 relativ gering aus.

Im Gegensatz dazu steckt der VfL Wolfsburg in einer Ergebniskrise. Nur in der Saison 2017/18 hatten die Niedersachsen zum selben Zeitpunkt ebenso wenig Zähler ergattert wie in diesem Jahr (25). Wettquoten von 8,50 bis 9,00 sind daher wenig überraschend.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Leverkusen vs Wolfsburg Prognose: Intensive Begegnung mit den Wölfen

Paarungen mit qualitativ guten Mannschaften liegen dem VfL Wolfsburg deutlich eher als Begegnungen, in denen sie das Spiel gestalten müssen. Der VfL lebt von seiner hohen Intensität. Belegt wird das durch die meisten intensiven Läufe aller Bundesliga-Teams (19.666).

Niko Kovac sah von seiner Mannschaft zuletzt vollkommen akzeptable Leistungen. Sowohl gegen Stuttgart (2:3) als auch im Vergleich mit Frankfurt (2:2) erzielten die Niedersachsen Über 1,5 Tore. Gemeinsam mit dem 2:2 gegen Hoffenheim jubelten die Gäste in drei ihrer letzten fünf Liga-Spiele über mindestens zwei Treffer.

Zu oft kassierte Wolfsburg jedoch ein Gegentor. Sechs der letzten acht Liga-Spiele endeten unentschieden, sieben Mal fielen Treffer auf beiden Seiten. Wolfsburg ist nicht hilflos, es fehlt nur die Fähigkeit, ein Spiel zu Ende zu bringen.

Vielleicht sorgt diese Partie überraschend für Abhilfe. Keines der letzten 15 Bundesliga-Duelle zwischen Leverkusen und Wolfsburg endete mit einem Heimsieg.

Leverkusen - Wolfsburg Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Leverkusen: 2:2 Qarabag (A), 2:0 Köln (A), 2:1 Mainz (H), 2:1 Heidenheim (A), 3:0 Bayern (H).

Letzte 5 Spiele Wolfsburg: 2:3 Stuttgart (H), 2:2 Frankfurt (A), 1:1 Dortmund (H), 0:1 Union Berlin (A), 2:2 Hoffenheim (H).

Letzte 5 Spiele Leverkusen vs. Wolfsburg: 2:1 (A), 0:0 (A), 2:2 (H), 2:0 (A), 0:2 (H).



Leverkusen hatte in den vergangenen Wochen das nötige Selbstvertrauen, um auch schwierige Partien zum eigenen Vorteil zu drehen. Obwohl die Werkself gegen Mainz (2:1) und Heidenheim (2:1) Gefahr lief, das Spiel zu verlieren, ging B04 schlussendlich mit einem Dreier vom Feld.

Knifflige Partien sammelten sich in den letzten Wochen für Leverkusen. Bayer musste in vier der letzten sechs Pflichtspiele ein Gegentor überstehen, verhinderte aber jeweils eine Niederlage. Erst unter der Woche verwandelte die Mannschaft von Xabi Alonso gegen Qarabag ein 0:2 noch in ein 2:2.

Ohne Treffer wird Leverkusen dieses Spiel höchstwahrscheinlich nicht beenden. Wolfsburg ist neben Stuttgart und Hoffenheim die einzige Mannschaft der Bundesliga, die im Jahr 2024 noch keine Weiße Weste behalten konnte.

Wir können uns ein torreiches Duell vorstellen, in dem Über 3,5 Tore fallen. Das erlebten die Wölfe-Fans bereits an den letzten beiden Spieltagen. Interwetten hat dafür das passende Angebot parat und bietet eine Quote von 2,30 an. Diese findet ihr ebenfalls in der Interwetten App.

Unser Leverkusen - Wolfsburg Tipp: Beide Teams treffen

Die Wölfe sind alles andere als eine leblose Mannschaft. Einen Rückrundenstart mit sieben sieglosen Partien in Folge (5U, 2N) erlebte der VfL zuvor zwar noch nie, doch das 2:2 gegen Frankfurt und auch die 2:3-Niederlage gegen Stuttgart waren keine trostlosen Auftritte.