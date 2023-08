Levski Sofia - Frankfurt Tipp, Prognose & Quoten | 24.08.2023

Unser Levski Sofia - Frankfurt Tipp zum Conference League Playoff Spiel am 24.08.2023 lautet: Jugend forscht bei Levski Sofia! Die Mannschaft hat ein Durchschnittsalter von 22,4 Jahren. Das junge Team ist gegen Eintracht Frankfurt der klare Außenseiter.

Levski Sofia hat drei der bisherigen vier Qualifikationsspiele ohne ein Gegentor beendet. Nach einem 0:0 im Hinspiel der dritten Runde gegen Beer Sheva reichte ein 2:1-Erfolg im eigenen Stadion für die Playoffs. Dort gelten Trainer Nikolay Kostov und seine jungen Profis als Underdog.

Der Konkurrent in den Conference-League-Playoffs spielt in der Bundesliga und hat des Öfteren in Pokalwettbewerben überzeugt. Die Rede ist von Eintracht Frankfurt. Trainer Dino Toppmöller hat mit den Hessen beide absolvierten Pflichtspiele ohne Gegentor gewonnen. Unser Tipp: „Sieg Frankfurt & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 1,82 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Levski Sofia vs Frankfurt auf „Sieg Frankfurt & Unter 4,5 Tore“:

Levski Sofia hat alle 4 Qualifikationsspiele mit Unter 4,5 Toren beendet

Frankfurt hat weder im letzten Vorbereitungsspiel gegen Nottingham (0:0) noch in den ersten beiden Pflichtspielen der Saison ein Gegentor kassiert.

Levski Sofia hat 3 von 4 Qualifikationsspiele ohne Gegentor beendet.

Levski Sofia vs Frankfurt Quoten Analyse:

In der Vorbereitung auf die neue Saison hat Eintracht Frankfurt Startschwierigkeiten gehabt und nur eines von fünf Testspielen gewonnen. Diese Probleme hat die SGE mit zwei Siegen in den ersten beiden Pflichtspielen beiseite geschoben. Dementsprechend geht der Europa-League-Sieger von 2021/22 mit Quoten bis 1,55 als klarer Favorit in den Vergleich.

Levski Sofia hat für diese Saison einen jungen Kader zusammengestellt. Stellvertretend sind Torhüter Plamen Andreev (18) und Top-Stürmer Jawad El Jemili (20) zu nennen. Die unerfahrenen Gastgeber starten mit Quoten zwischen 5,50 und 6,50 in den ersten Vergleich. Für ein positives Wettlerbnis haben wir euch hier die Buchmacher ohne Wettsteuern aufgelistet.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Levski Sofia vs Frankfurt Prognose: Frankfurt steht defensiv stabil

Frankfurt hat sich unter Dino Toppmöller eine starke Defensive aufgebaut. Inklusive der beiden abschließenden Testspiele gegen Vitesse und Nottingham hat die SGE in den letzten vier Partien nur ein Gegentor kassiert.

Sowohl im DFB-Pokal (7:0 vs. Lok Leipzig) als auch beim Liga-Auftakt in der Bundesliga (1:0 vs. Darmstadt) gewannen die Hessen ohne Gegentor. Gepaart mit einer individuell gut besetzten Offensive ist Frankfurt zurecht der Favorit in dieser Partie.

Die erwartbaren Gegentore in den abgelaufenen vier Begegnungen sind ebenfalls herausragend. In keiner der letzten vier Partien hat Frankfurt mehr als 0,54 erwartbare Gegentore zugelassen.

Darüber hinaus ist die SGE eine international erfahrene Truppe. Die Hessen standen in der vergangenen Saison im Achtelfinale der Champions League, nachdem sie sich im Jahr zuvor zum Europa-League-Sieger gekürt hatten.

Levski Sofia - Frankfurt Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Levski Sofia: 2:1 Hapoel Beer Sheva (H), 1:0 Vratsa (H), 0:0 Hapoel Beer Sheva (A), 1:2 Lok Plovdiv (A), 1:0 Shkupi (H).

Letzte 5 Spiele Frankfurt: 1:0 Darmstadt (H), 7:0 Lok Leipzig (A), 0:0 Nottingham (H), 1:1 Vitesse (H), 2:3 Barockstadt Fulda-Lehnerz (A).

Letzte Spiele Levski Sofia vs. Frankfurt: -

Levski Sofia hat sich mit einem Siegtor in der 96. Spielminute gegen Hapoel Beer Sheva erstmals für die Playoffs qualifiziert. Im letzten Duell haben die bulgarischen Gastgeber ihr erstes Gegentor in der Conference-League-Qualifikation kassiert.

Trainer Nikolay Kostov hat eine junge Mannschaft mit hoher Bereitschaft zur Defensivarbeit geformt. Die Sinite haben drei der vier Qualifikationsspiele ohne Gegentor beendet und gingen in den vergangenen beiden Liga-Heimspielen mit weißer Weste vom Feld.

Allerdings sind die Hausherren nicht unfehlbar. Zwei der ersten fünf Ligaspiele wurden verloren und zeigen, dass die Form der Blauen von Spiel zu Spiel schwanken kann. Bei einem jungen Team wie Levski Sofia sind solche wechselhaften Auftritte ein Teil des Prozesses.

Wenn beide Mannschaften in diesem Spiel ihre Qualität in der Defensive aufs Feld bringen, ist eine Begegnung mit wenigen Toren vorstellbar. Bei Oddset könnt ihr beispielsweise eine Wette auf „Unter 2,5 Tore“ abgeben und dafür eine Quote von 1,98 erhalten.

Unser Levski Sofia - Frankfurt Tipp: Sieg Frankfurt & Unter 4,5 Tore

Frankfurt ist individuell deutlich stärker besetzt und hat sich zuletzt immer besser im System von Dino Toppmöller zurechtgefunden. Beide Mannschaften haben in den vergangenen Wochen gute Defensiv-Auftritte hingelegt, sodass ein torarmer Sieg der Hessen einen ansprechenden Value mitbringt.