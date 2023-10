Liechtenstein - Bosnien Tipp, Prognose, Quoten | 13.10.2023

Unser Liechtenstein - Bosnien Tipp zum EM Quali Spiel am 13.10.2023 lautet: Der Rückstand von Bosnien in der EM-Quali-Gruppe auf die Top 2 ist schon sehr groß. Gegen Liechtenstein müsste mit neuem Coach und neuem Schwung aber ein klarer Sieg drin sein.

Nach der sensationellen Teilnahme an der WM 2014 wollte die Nationalmannschaft Bosniens weiter für Aufsehen sorgen. Großes Ziel war natürlich die erste Teilnahme an einer EM, doch dieses Ziel haben die „Drachen“ bisher verfehlt. Auch der Verlauf der Quali für die EURO 2024 war extrem enttäuschend. Vier Spieltage vor dem Ende versucht es das Land nun noch mal mit einem Trainerwechsel. Am Freitag zu Gast in Liechtenstein sitzt mit Savo Milosevic ein neuer Coach auf der Bank.

Laut den Wettquoten spricht hier alles für ein erfolgreiches Debüt. Auch wir spielen mit einer Quote von 1,78 bei Betano die Wette „Sieg Bosnien mit HC -2″.

Darum tippen wir bei Liechtenstein vs. Bosnien auf „Sieg Bosnien mit HC -2″:

Liechtenstein ist in der Weltrangliste die zweitschwächste UEFA-Nation

Die Auswahl aus dem Fürstentum hat die letzten 19 Spiele verloren

Die „Drachen“ führen den Vergleich gegen die „Blau-Roten“ klar an

Liechtenstein vs. Bosnien Quoten Analyse:

Liechtenstein ist auf Rang 199 der FIFA-Weltrangliste die zweitschwächste UEFA-Nation. Nur San Marino (207) ist hier noch schlechter platziert. So ist man gegen die Bosnier (Platz 63) natürlich der große Außenseiter. Das spiegelt sich bei der Liechtenstein vs. Bosnien Prognose auch in den Quoten wider.

Die Buchmacher, die fast ausnahmslos einen tollen Sportwetten Bonus parat haben, schicken die Gäste am Freitag mit Siegquoten im Schnitt von 1,07 als haushohe Favoriten ins Rennen. Für einen Erfolg der Hausherren gibt es hohe durchschnittliche Quoten von 27,9.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liechtenstein vs. Bosnien Prognose: Tut sich Bosnien erneut schwer?

Liechtenstein gehört zu den großen Fußball-Exoten. Seit Mai 2023 wird die Auswahl von Konrad Fünfstück, der im deutschen Fußball auch schon den 1. FC Kaiserslautern und die zweite Mannschaft von Werder Bremen betreut hat, trainiert. Doch auch in der laufenden EM-Quali müssen die „Blau-Roten“ mit kleinen Achtungserfolgen leben. So verlor man Mitte Juni nur mit 0:1 daheim gegen die Slowakei. Hier hatte der Favorit mit 76 Prozent Ballbesitz und 21:6 Torschüssen einige Chancen liegen gelassen.

Auch die knappe 1:2-Pleite in Bosnien war aller Ehren wert. Hier hatten die Gäste aus dem Fürstentum über 90 Minuten nur neun Schüsse des Gegners zugelassen. Das letzte Länderspiel, bei dem die Liechtensteiner nicht als Verlierer vom Feld gingen, war ein 1:1 im September 2021 gegen Armenien. Der jüngste Sieg war ein 2:1 im Oktober 2020 in Luxemburg. Zuvor hatte man in der Nations League mit 2:0 bei San Marino gewonnen. In der EM-Quali steht man nach sechs Spielen bei null Punkten und 1:19 Toren.

WETT-NEWS BEI SPORT1

Obwohl Ivaylo Petev Bosnien in der Nations League in die Liga A geführt hatte, wurde der Vertrag mit dem Coach am Ende des Vorjahres nicht mehr verlängert. Nachfolger Faruk Hadzibegic war dann gerade mal vier Spiele im Amt. Nach einer 0:2-Heimpleite gegen Luxemburg war der Trainer nicht mehr zu halten. Meho Kodro, der in Bosnien eigentlich eine Fußball-Legende ist, durfte sogar nur zwei Spiele lang die Auswahl betreuen. Ein knappes 2:1 daheim gegen Liechtenstein und ein 0:1 in Island waren zu wenig.

Nun soll Savo Milosevic retten, was noch zu retten ist. Die „Drachen“ stehen aber mit sechs Punkten und 5:9 Toren aus sechs Spielen nur auf Platz 4 der Gruppe J. Der Rückstand auf den zweiten Platz und das erste EM-Ticket beträgt schon sieben Zähler. Immerhin hat das Land durch das gute Abschneiden bei der letzten Ausgabe der Nations League schon einen Platz in den EM-Playoffs sicher. Die wichtigsten Spieler im Kader sind Edin Dzeko (Fener), Miralem Pjanic (Sharjah) und Sead Kolasinac (Atalanta).

Liechtenstein - Bosnien Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liechtenstein: 0:3 Slowakei (A), 1:2 Bosnien (A), 0:1 Slowakei (H), 0:2 Luxemburg (A), 0:7 Island (H)

Letzte 5 Spiele Bosnien: 0:1 Island (A), 2:1 Liechtenstein (H), 0:2 Luxemburg (H), 0:3 Portugal (A), 0:2 Slowakei (A)

Letzte 5 Spiele Liechtenstein vs Bosnien: 1:2 (A), 0:3 (H), 0:5 (A), 0:3 (A), 1:4 (A)

Im ersten Duell beider Nationen, einem Freundschaftsspiel im August 1999, konnte Liechtenstein mit einem 0:0 daheim gleich für eine Überraschung sorgen.

Die folgenden acht Länderspiele gingen aber alle an Bosnien. Die Tordifferenz spricht hier auch mit 33:3 deutlich für die „Drachen“ vom Balkan.

Unser Liechtenstein - Bosnien Tipp: Sieg Bosnien mit HC -2

Im letzten Duell mit Liechtenstein hat sich Bosnien blamiert. Zudem sind die „Drachen“ eine der großen Enttäuschungen der bisherigen EM-Quali. Aus diesem Grund sitzt am Freitag erneut ein neuer Trainer auf der Bank. Milosevic gilt als strenger Coach und legt viel Wert auf Offensivfußball. Auch wenn in der Gruppe J wohl nicht mehr viel zu retten ist, muss sich die Auswahl für die Playoffs in Form bringen. Das Debüt des neuen Coaches dürfte dem Team viel Schwung verleihen und für einen klaren Auftaktsieg sorgen.