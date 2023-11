Liechtenstein - Luxemburg Tipp, Prognose, Quoten|19.11.23

Unser Liechtenstein - Luxemburg Sportwetten Tipp zum EM Qualifikation Spiel am 19.11.2023 lautet: Durch einen 4:1-Erfolg über Bosnien verbesserte Luxemburg seine Punkteausbeute auf 14 Zähler, der EURO-Zug ist mittlerweile trotzdem abgefahren. In unserem Wett Tipp heute geht unsere Tendenz erneut in Richtung der Gäste.