Liechtenstein - Portugal Tipp, Prognose, Quote | 16.11.2023

Trotzdem erwarten wir einen klaren Sieg des Favoriten gegen Liechtenstein und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Portugal Über 2,5 Tore in Halbzeit 1″ mit einer Quote von 2,60.

Darum tippen wir bei Liechtenstein vs Portugal auf „Portugal Über 2,5 Tore in Halbzeit 1″:

Liechtenstein vs Portugal Quoten Analyse:

Der Gast aus Portugal ist im kommenden Match gegen Liechtenstein der klare Favorit. So klar, dass eine Wette auf einen Sieg Liechtensteins das 45-Fache des Wetteinsatzes bringen würde. Ein Auswärtssieg der Portugiesen steht mit einer verschwindend geringen Quote von 1,02 zu Buche.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis wird ein 0:4 mit einer Quote von 6,60 oder ein 0:5 mit einer Quote von 6,90 gesehen.

Liechtenstein vs Portugal Prognose: Kann Liechtenstein die 9. EM-Quali-Niederlage in Folge verhindern?

Liechtenstein ging als klarer Underdog in die Qualifikationsphase für die kommende EM in der Gruppe H. Dieser Erwartung kamen die Mannen aus dem Fürstentum nach und verloren bisher alle acht Spiele im laufenden Wettbewerb mit einem Torverhältnis von 1:25. Das Hinspiel gegen Portugal wurde klar mit 0:4 verloren.

Beinahe alle Statistiken sprechen für die mangelnde Qualität der Liechtensteiner, so liegt man bei „Erzielten Toren“, „Erfolgreiche Dribblings“, „Pass-Genauigkeit“, „Flanken-Genauigkeit“ und „Gewonnene Zweikämpfe“ in den Flop 3 aller EM-Quali Teams.

Liechtenstein - Portugal Statistik & Bilanz:

Der direkte Vergleich geht erwartungsgemäß klar an die Portugiesen, die sechs der sieben Pflichtspiele gegen Liechtenstein gewinnen konnten. In der WM-Quali 2004/05 konnten die Liechtensteiner ein 2:2-Unentschieden erkämpfen.

In den fünf bisherigen EM-Quali-Spielen zwischen den beiden Kontrahenten erzielten die Portugiesen im Schnitt 2,2 Tore in den ersten 45 Minuten. Insgesamt fielen in diesen Spielen 6,4 Tore im Schnitt.