Lille – Aston Villa Tipp, Prognose & Quoten | 18.04.2024

Unser Lille - Aston Villa Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 18.04.2024 lautet: Im Hinspiel holten die Engländer einen glücklichen 2:1-Heimerfolg. In unserem Wett Tipp heute gehen wir von keinem ähnlichen Ergebnis aus.

Einen klaren Favoriten sehen wir in diesem Match nicht. Viel mehr räumen wir beiden Mannschaften die Chance auf mindestens einen Treffer ein. Der Markt “Beide Teams treffen” bringt bei Bwin eine Quote von 1,63 mit sich .

Darum tippen wir bei Lille vs Aston Villa auf “Beide Teams treffen”:

Lille vs Aston Villa Quoten Analyse:

Auf einen Favoriten legen sich die Wettanbieter in diesem Match nicht fest, gehen aber von mehr als drei Toren aus und räumen zudem beiden Kontrahenten die Chance auf mindestens einen Treffer ein. Ein Heimsieg von Lille bringt Quoten ab 2,35, ein Erfolg von Aston Villa in Frankreich wird mit Quoten bis zu 2,90 eingestuft.

Lille vs. Aston Villa Prognose: Wer steigt ins Halbfinale auf?

In der Gruppenphase standen vier Siege und zwei Remis zu Buche. Mit 14 erbeuteten Punkten stellten die Schützlinge von Trainer Paulo Fonseca den Gruppensieg souverän sicher. Alle drei Heimspiele wurden in der Vorrunde siegreich gestaltet.

Zu Hause ist Lille mit drei Siegen und einem Remis in der Conference League eine Bank. Pro Heimspiel wurden im Schnitt zwei Tore erzielt. Lille hat bisweilen international in jedem Match auf heimischem Boden getroffen. Im französischen Oberhaus ist der vierfache Meister seit fünf Spieltagen ungeschlagen (3S, 2U) und rangiert auf Platz 4.

Lille - Aston Villa Statistik & Bilanz:

Nach zwei sieglosen Premier-League-Duellen am Stück meldete sich Aston Villa zuletzt mit zwei Erfolgserlebnissen zurück. Dem knappen 2:1 im Hinspiel gegen Lille folgte in der Liga ein 2:0-Überraschungs-Triumph in London gegen Arsenal. Den Schwung aus der Premier League wollen die Recken von Trainer Unai Emery, der bereits viermal die Europa League gewinnen konnte, mit in die Conference League nehmen.