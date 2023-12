Lille - PSG Tipp, Prognose & Quoten | 17.12.2023

Unser Lille - PSG Sportwetten Tipp zum Liga 1 Spiel am 17.12.2023 lautet: Das 4-2-3-1-System von Lille ist in dieser Spielzeit kaum zu überwinden. Die Doggen sind seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen und das beste Heimteam des Kalenderjahres 2023 (43 Punkte). In unserem Wett Tipp heute rechnen wir mit einer großen Herausforderung für PSG.

Unter der Woche zog PSG dank eines 1:1 gegen Dortmund ins CL-Achtelfinale ein. In der Ligue 1 sitzen “Les Parisiens” an der Spitze, müssen im Top-Spiel gegen Lille aber auf Donnarumma (Rotsperre), Navas und Rico (beide verletzt) verzichten. Eine schwierige Situation, doch Lille (1,3 Tore pro Spiel) ist nicht für seinen Angriff bekannt. Viel eher stützt sich der Tabellenvierte auf seine einzigartige Defensive (0,7 Gegentore pro Spiel).

Deswegen lautet unser Wett Tipp heute: “Unter 2,5 Tore” mit einer Quote von 2,14 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Lille vs PSG auf “Unter 2,5 Tore”:

Lille beendete 60 Prozent seiner Ligaspiele ohne Gegentor. Zuletzt hielten die Doggen in 6 von 7 Ligue-1-Partien die Null.



86 Prozent der Heimspiele der Nordfranzosen boten “Unter 2,5 Tore”.



PSG bewahrte in 3 seiner vergangenen 5 Liga-Spiele die weiße Weste.



Lille vs PSG Quoten Analyse:

Obwohl der OSC Lille seit 14 Pflichtspielen ungeschlagen ist, finden wir im Sportwetten Vergleich Siegquoten von 3,70 bis 3,90. Das “Warum” liegt auf der Hand: “Les Dogues” verloren neun ihrer vorangegangenen zwölf Duelle mit PSG.

Der Tabellenführer aus der französischen Hauptstadt sollte diesen Vergleich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Bei Siegquoten von 1,80 bis 1,92 ist die Gefahr eines Patzers nicht ausgeschlossen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lille vs PSG Prognose: Gegentore waren gestern

Aktuell ist OGC Nizza (32) der erste Verfolger der Pariser (36 Punkte). Offenkundig hat Lille eine Gemeinsamkeit mit dem Tabellenzweiten: Die geschickte Verteidigung! Bis auf Nizza (0,4) erlaubte keine Mannschaft weniger Gegentore pro Spiel als die Doggen (0,7). Direkt dahinter lauert PSG (0,8).

Die fehlende Konstanz im Angriffsspiel der Nordfranzosen (1,3 Tore pro Spiel) führte zu einigen Punktverlusten. Dank der fantastischen Verteidigung liegt die beste Heimmannschaft des Kalenderjahres (43 Punkte) weiterhin unter den vier besten Teams der Ligue 1 (27 Punkte).

In den vergangenen Wochen lief die Hintermannschaft des OSC zur Höchstform auf, verhinderte in sechs von sieben Ligaspielen ein Gegentor und ermöglichte den Nordfranzosen 14 ungeschlagene Pflichtspiele in Serie.

Über die gesamte Saison betrachtet sah Trainer Paulo Fonseca in neun Liga-Spielen kein Gegentor für sein Team. Zu Hause blieb das Tor der Doggen zu 71 Prozent unberührt. Gepaart mit der fehlenden Offensivkraft endeten 86 Prozent der Heimspiele mit Unter 2,5 Toren.

Lille - PSG Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lille: 3:0 Klaksvik (H), 0:0 Clermont (A), 2:0 Metz (H), 2:0 Ljubljana (A), 2:0 Lyon (A).



Letzte 5 Spiele PSG: 1:1 Dortmund (A), 2:1 Nantes (H), 2:0 Le Havre (A), 1:1 Newcastle (H), 5:2 Monaco (H).



Letzte 5 Spiele Lille vs. PSG: 3:4 (A), 1:7 (H), 1:5 (H), 1:2 (A), 1:0 (H).



Für PSG gibt es in der Regel nur wenig Konkurrenz innerhalb der Ligue 1. Aus diesem Grund wundert es uns nicht, dass die Hauptstädter kaum Gegentore zulassen (0,8 pro Spiel). Demnach sind drei Zu-Null-Spiele aus den vergangenen fünf nationalen Partien ein Nebenprodukt der eigenen Dominanz.

Der Name Kylian Mbappé (15 Tore) verbreitet in den Defensiven der französischen Spitzenliga Angst und Schrecken. Allerdings ging der beste Torschütze der Ligue 1 in den vorangegangenen beiden Pflichtspielen der Hauptstädter leer aus.

Zudem blieb die Offensive von “Les Parisiens” in ihren letzten vier Pflichtspielen Unter 2,5 Toren. Das ergibt ein stimmiges Bild für unsere Wette. 43 Prozent der Gastauftritte von “Les Rouges-et-Bleues” wurden mit Unter 2,5 Toren abgepfiffen.

Ein torarmes Spiel ist sehr wahrscheinlich, am Ende sollten die Gäste zu einem knappen Auswärtssieg in der Lage sein. Bei NEObet könnt ihr euch an einer Quote von 1,88 für einen “Sieg PSG” bedienen und zusätzlich diesen NEObet Bonus einbauen.

Unser Lille - PSG Tipp: Unter 2,5 Tore

Lille wird “Les Parisiens” zu einer maximalen Leistung zwingen und mit der zweitbesten Heim-Defensive der Ligue 1 (3 Gegentore) eine torarme Partie forcieren. Einen Sieg der Hausherren halten wir angesichts der mittelprächtigen Offensive für unwahrscheinlich.