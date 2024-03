Lille - Sturm Graz Tipp, Prognose & Quoten | 14.03.2024

Unser Lille - Sturm Graz Sportwetten Tipp zum Conference League Spiel am 14.03.2024 lautet: Nach dem klaren Hinspiel-Sieg fehlt bei den Franzosen die ganz große Spannung. Auch deswegen erwarten wir in unserem Wett Tipp heute Treffer auf beiden Seiten.

OSC Lille hat das Hinspiel im Achtelfinale der Conference League bei Sturm Graz klar mit 3:0 für sich entschieden. Damit spricht so gut wie alles für ein Weiterkommen der Franzosen, die es sich mit Blick auf die kommenden Aufgaben im Rückspiel wahrscheinlich erlauben werden, die eine oder andere personelle Veränderung vorzunehmen.

Ganz abhaken sollte man die Gäste natürlich nicht, aber einen 3-Tore-Rückstand aufzuholen, gleicht einer Mammutaufgabe. Mindestens einen Treffer trauen wir den Gästen zu, aber diesen erwarten wir auch von den Hausherren. Daher lautet unser Wett Tipp heute „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 1,95 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Lille vs Sturm Graz auf „Beide Teams treffen“:

Saisonübergreifend hat Lille in den letzten 25 Pflichtspielen zu Hause immer getroffen.

Sturm Graz hat in nur einem der letzten 9 Pflichtspiele nicht getroffen - im Hinspiel.

Nach dem klaren Hinspiel-Erfolg sind personelle Veränderungen bei Lille sehr wahrscheinlich.

Lille vs Sturm Graz Quoten Analyse:

Die Wettanbieter haben keinen Zweifel daran, dass Lille auch das Rückspiel gewinnen wird. Die Quoten für Wetten auf einen Heimsieg bleiben durchgehend unter der Marke von 1,50. Wer es mit den Österreichern hält, der bekommt für einen entsprechenden Tipp auf den Auswärtssieg Wettquoten bis 7,20.

Noch nicht einmal ein Tor trauen die Bookies den Gästen so recht zu, was an Quoten von über 1,90 für „Beide Teams treffen“ deutlich wird. Wir tun dies aber schon und diese Option hat für uns auch Value. Bei Interwetten könnt ihr diesen Tipp auch ganz bequem über die eigene Interwetten App abgeben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Lille vs Sturm Graz Prognose: Lille lässt etwas zu

Bereits in der Gruppenphase der Conference League spielte Lille groß auf und setzte sich mit vier Siegen sowie zwei Remis bei 10:2 Toren souverän als Gruppenerster durch. Im Achtelfinale machten die Franzosen vorerst weiter, als sie sich im Hinspiel bei Sturm Graz klar mit 3:0 durchsetzten und damit beste Voraussetzungen für den Einzug ins Viertelfinale schafften.

Denn die Runde der letzten Acht zu erreichen, ist zu Hause nur noch Formsache. Saisonübergreifend hat der LOSC nur eines der letzten 35 Pflichtspiele zu Hause verloren (27S, 7U). Die einzige Heimpleite gab es Ende September letzten Jahres. Aktuell sind die Doggen seit zwölf Pflichtspielen im eigenen Stadion ungeschlagen.

Dabei haben sie erst am vergangenen Wochenende eine neuerliche Heim-Niederlage verhindert. Im Ligue-1-Match gegen Stade Rennes lag Lille schon nach 20 Minuten mit 0:2 zurück. Doch dank zweier Treffer in der 84. Minute und in der Nachspielzeit konnte der OSC doch noch einen Punkt retten.

Mal wieder ist den Franzosen ein Heimtor gelungen. Saisonübergreifend konnte Lille in den letzten 25 Pflichtspielen auf heimischem Rasen immer treffen. Am Sonntag gastiert der Vierte der Ligue 1 im Topspiel des 26. Spieltags beim Zweiten Stade Brest. Es geht um nicht weniger als um einen Platz für die direkte Qualifikation für die Champions League.

Lille - Sturm Graz Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lille: 2:2 Stade Rennes (H), 3:0 Sturm Graz (A), 1:0 Stade Reims (A), 1:3 Toulouse (A), 3:0 Le Havre (H)

Letzte 5 Spiele Sturm Graz: 1:1 Hartberg (A), 0:3 Lille (H), 4:0 Wolfsberger AC (H), 2:0 WSG Tirol (A), 1:0 Slovan Bratislava (A)

Letzte Spiele Lille vs Sturm Graz: 3:0 (A)

Auch Sturm Graz kam am Wochenende in seiner Partie der österreichischen Bundesliga nicht über ein Remis hinaus. Beim 1:1 beim TSV Hartberg büßten die Grazer wichtige Punkte im Meisterschaftsrennen ein und ließen Tabellenführer Red Bull Salzburg in der Endtabelle des Grunddurchgangs auf vier Zähler entkommen. Sturm selbst blieb damit auch im zehnten Pflichtspiel in Folge in nationalen Wettbewerben ungeschlagen (6S, 4U). Überhaupt kassierten die „Schwoazn“ nur eine Niederlage in ihren letzten neun Pflichtspielen in allen Wettbewerben (5S, 3U) - im Hinspiel daheim gegen Lille.

Das Heim-Duell mit den Franzosen war für Sturm auch das einzige von neun Pflichtspielen in diesem Kalenderjahr, in dem sie selbst kein eigenes Tor schießen konnten. In der österreichischen Bundesliga stellen sie mit 37 Toren nach 22 Spieltagen die drittbeste Offensive. Doch damit werden sie in Lille wohl keinen Blumentopf gewinnen. Ein Gäste-Tor halten wir aber für wahrscheinlich. Für den kombinierten Tipp „Sieg Lille & Beide Teams treffen“ gibt es bei Tipwin eine beachtliche Quote von 3,15. Der Buchmacher bietet aktuell auch einen attraktiven Tipwin Neukundenbonus an.

Unser Lille - Sturm Graz Tipp: „Beide Teams treffen“

Wir können uns vorstellen, dass Lille angesichts des doch komfortablen Vorsprungs den Fokus bereits auf Sonntag richtet, da das wichtige Auswärtsspiel bei Stade Brest ansteht, einem direkten Konkurrenten im Kampf um die Königsklasse. Von daher ist es nicht abwegig zu denken, dass die Gastgeber hier nicht mit letzter Konsequenz agieren und es auch zu Chancen für die Gäste kommen wird. Auf der anderen Seite sind die Doggen auch so heimstark, dass wir auch nicht davon ausgehen, dass sie hier ohne eigenes Tor bleiben - vor allem nicht, nachdem sie in den letzten 25 Heimspielen immer getroffen haben.