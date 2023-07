Linfield - Vllaznia Tipp, Prognose & Quoten | 13.07.2023

Unser Linfield - Vllaznia Tipp zum Conference League Qualifikation Spiel am 13.07.2023 lautet: Ein Duell auf Augenhöhe endet mit Toren auf beiden Seiten.

Am Donnerstag steht die erste Qualifikationsrunde für die Conference League an und in deren Rahmen kommt es unter anderem zum Aufeinandertreffen zwischen dem Linfield FC aus Nordirland und dem KF Vllaznia Shkodër aus Albanien. Noch nie schaffte es einer der beiden Vereine in die Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs.

Wir stellen uns auf eine weitestgehend ausgeglichene Partie ein, bei der wir zwar keinen spektakulären Fußball erwarten, aber davon ausgehen, dass die jeweiligen Abwehrreihen etwas zulassen. Daher entscheiden wir uns für die Wette auf das „Beide treffen“ mit einer Quote von 1.90 bei Bet-at-home.

Darum tippen wir bei Linfield vs Vllaznia auf „Beide treffen“:

Linfield hat in sieben der letzten acht Pflichtspiele getroffen

Vllaznia hat in fünf der letzten sechs Pflichtspiele getroffen

Beide streben die erste Teilnahme an einer Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs an

Linfield vs Vllaznia Quoten Analyse:

Die Gastgeber gehen bei den Buchmachern als Favorit in diese Begegnung. Allerdings zeugen Quoten von über 2,00 für Wetten auf einen Heimsieg auch nicht von der ganz großen Favoritenstellung. Auf der anderen Seite bringt ein Tipp auf die Gäste, zum Beispiel beim von uns getesteten Buchmacher Bet-at-home, Wettquoten um 3,45.

Die große Menge an Toren erwarten die Bookies nicht. Für einen Tipp auf Über 2,5 Tore im Spiel gibt es durch die Bank weg Quoten über 2,00. Die Wettalternative „Beide treffen“ liegt quotentechnisch knapp unter der Marke von 1,90. Bet-at-home, der mittlerweile auch eine Bet-at-home PayPal Ein- und Auszahlung anbietet, gehört hier zu den Spitzenreitern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Linfield vs Vllaznia Prognose: Ausgeglichene Partie

Der Linfield FC holte sich in der abgelaufenen Saison der nordirischen Premiership die Vizemeisterschaft. Am Ende fehlten sechs Punkte auf Meister Larne. Mit acht Titeln in der seit 2008 in dieser Form bestehenden Premiership ist Linfield der Rekordmeister des Landes.

Die Blues erzielten in der abgelaufenen Saison in 38 Ligaspielen 75 Treffer und damit im Schnitt fast zwei pro Match. Dieser Wert wurde nur von Glentoran übertroffen. Auch in Sachen Abwehr stellte man mit 27 Gegentoren den zweitbesten Wert. Von den letzten elf Pflichtspielen in nationalen Wettbewerben hatte Linfield keines verloren.

Es gab vier Remis und ansonsten sieben Siege, zu denen auch das Ligapokal-Finale Mitte März gegen Coleraine gehörte. Daheim hatte der nordirische Rekordmeister in der letzten Premiership-Saison nur zwei von 18 Heimspielen verloren und elf gewonnen. Für die letzte Pflichtspielpleite zu Hause muss man weit zurückblättern.

Das letzte Mal, dass Linfield ein Pflichtspiel zu Hause verlor, war am 22. Oktober 2022 gegen Meister Larne. Seitdem blieb der Klub in 16 aufeinanderfolgenden Heimpartien ungeschlagen. Zur Vorbereitung auf die neue Saison absolvierten die Nordiren bislang zwei Tests. Gegen die schottischen Klubs St. Mirren und Kilmarnock gab es eine 0:1-Pleite bzw. einen 1:0-Sieg.

Linfield - Vllaznia Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Linfield: 1:0 Kilmarnock (N), 0:1 St. Mirren (N), 2:0 Cliftonville (A), 1:1 Larne (A), 1:0 Coleraine (A)

Letzte 5 Spiele Vllaznia: 0:0 Igman (N), 2:1 Bylis Ballsh (A), 1:1 Laci (H), 1:2 Partizan Tirana (A), 1:0 Teuta Durres (H)

Letzte 5 Spiele Team Linfield vs. Vllaznia: -

Gegner Vllaznia bestritt seit der abgelaufenen Saison erst ein Testspiel. Gegen Igman aus Bosnien und Herzegowina gab es Anfang Juli eine müde Nullnummer. Für viele Tore waren die Albaner schon in der letzten Saison in der heimischen Superliga nicht unbedingt bekannt. In 36 Ligaspielen haben sie 39 Treffer erzielt.

Das Ticket für die Qualifikation zur Conference League lösten sie erst durch einen Sieg am letzten Spieltag bei gleichzeitigem Patzer der Konkurrenz. Am Ende wurden die Kuq e Blute Vierter. Von den letzten zehn Heimspielen in nationalen Wettbewerben hatten sie nur zwei gewonnen und von den anderen acht Partien vier verloren.

Zum dritten Mal in Folge startet Vllaznia in der Conference League-Quali, nachdem der Klub zuvor neun Jahre in Serie überhaupt nicht international vertreten war. Seit 2008 überstanden die Albaner bei vier von sechs Qualifikationen die erste Runde. Das überhaupt beste Ergebnis dürfte das Erreichen der zweiten Runde im Europapokal der Pokalsieger 1988 sein.

Linfield dagegen ist seit 1999 mit zwei Ausnahmen Dauergast in Qualifikationen für europäische Wettbewerbe. In der letzten Saison scheiterten die Nordiren in der dritten Runde der Quali für die Europa League. Das und das Erreichen der Playoffs der Europa League im Jahr 2020 waren die besten Ergebnisse des Klubs in den letzten 25 Jahren.

Unser Linfield - Vllaznia Tipp: Beide treffen

Linfield spielte eine starke letzte Heimsaison und zog zuletzt vor neun Monaten auf heimischem Rasen den Kürzeren. Die Gäste dagegen schafften erst auf der Zielgeraden die Teilnahme an der ECL-Quali, allerdings schätzen wir die Qualität im Kader der Albaner etwas höher ein. Ziel von Vllaznia wird es sein, im Hinspiel auswärts mindestens ein Tor zu erzielen und im besten Fall nicht zu verlieren. Das mit dem Tor trauen wir dem Gast zu.