Lions - Buccaneers Tipp, Prognose & Quoten | 21.01.2024

Unser Lions - Buccaneers Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 21.01.2024 lautet: Detroit geht zurecht als Favorit ins Heimspiel am Sonntag gegen Tampa Bay. Im Wett Tipp heute macht am Ende die bessere Offense der Hausherren den Unterschied aus.

Am vergangenen Wochenende haben die Lions mit dem ersten Playoff-Sieg seit 32 Jahren NFL-Geschichte geschrieben. Vor allem die Fans im heimischen Ford Field feierten diesen Erfolg besonders emotional. Damit hat Detroit auch die längste aktive Niederlagenserie in den Playoffs von neun Spielen beendet. Nun möchte das Franchise aus Michigan zum ersten Mal seit 1957 gleich mehrere Postseason-Spiele gewinnen. Gegner am Sonntag sind die Tampa Bay Buccaneers.

Wir entscheiden uns hier mit einer Quote von 1,57 bei Oddset für die Wette „Sieg Detroit mit HC -3,5″.

Darum tippen wir bei Lions vs Buccaneers auf „Sieg Detroit mit HC -3,5″:

Die Offense von Detroit steht in allen wichtigen Werten unter den Top 5

Die Bucs-Pass-Defense belegte in der Regular Season lediglich Rang 29

Nach dem Ende des Playoff-Fluchs können die Lions nun befreit aufspielen

Lions vs Buccaneers Quoten Analyse:

Die Buchmacher schicken die Hausherren bei der Lions vs Buccaneers Prognose mit einem Spread von minus sechs Punkten als deutliche Favoriten ins Rennen. Damit gibt es für einen Sieg der Hausherren gerade mal Quoten im Schnitt von 1,35.

Auf der Gegenseite bekommt ihr für ein Weiterkommen der Gäste aus Tampa Bay eine durchschnittliche Quote von 3,26.

Lions vs Buccaneers Prognose: Kann Tampa Bay den nächsten Favoriten stürzen?

Schon im Dezember sicherten sich die Lions den ersten Division-Titel seit 1993. Das Wild-Card-Game daheim gegen die Rams am vergangenen Wochenende wurde dann der von vielen erwartete Krimi. Am Ende setzte sich Detroit auch nur denkbar knapp mit 24:23 durch. Doch in der Partie konnte das Team von Dan Campell viele der Stärken aus der Regular Season erneut aufs Feld bringen. Dazu gehört ein toughes Run Game, eine gute Defense gegen den Lauf und einige Shot Plays über die Mitte.

Zudem waren Jared Goff und Amon-Ra St. Brown einmal mehr der Motor der Offense. Der Quarterback brachte gegen LA 22 von 27 Versuchen für 277 Yards für einen Touchdown an den Mann und blieb ohne Interception. Sein No1-Wide-Receiver hatte sieben Catches. Alle sieben haben First Downs kreiert, drei davon bei Third Down für 14, 23 und 30 Yards. Auch Tight End Sam LaPorta kehrte nach einer kurzen Verletzungspause im ersten Playoff-Spiel rechtzeitig zurück.

Neben den Green Bay Packers sind die Buccaneers die große Überraschung der NFC in den Playoffs. Nach Woche 12 stand das Franchise aus Tampa Bay noch bei 4-7. Doch mit einem tollen Endspurt schraubten die Männer aus Florida ihre Bilanz auf 9-8, was zum Sieg in der NFC South reichte. So hatte TB am Wild-Card-Weekend gegen die Eagles Heimrecht. Dabei setzten sich die Trends der vergangenen Wochen in der Regular Season fort. Das zuletzt so formschwache Philadelphia kassierte eine bittere 9:32-Pleite.

Vor allem QB Baker Mayfield, der bei den Bucs das Erbe eines gewissen Tom Brady antreten musste und am Anfang nur als Notlösung galt, konnte mit 22 von 36 Pässen für 337 Yards und drei Touchdowns überzeugen. Allerdings war die Defense der Hausherren mit einer aggressiven Box der entscheidende Faktor. Philly kam nie ins Run Game. Tampa Bay kreierte zehn ungeblockte Pressures - Höchstwert einer Abwehrreihe in dieser NFL-Saison!

Lions - Buccaneers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lions: 24:23 Rams (H), 30:20 Vikings (H), 19:20 Cowboys (A), 30:24 Vikings (A), 42:17 Broncos (H)

Letzte 5 Spiele Buccaneers: 32:9 Eagles (H), 9:0 Panthers (A), 13:23 Saints (H), 30:12 Jaguars (H), 34:20 Packers (A)

Letzte 5 Spiele Lions vs Buccaneers: 20:6 (A), 7:47 (H), 17:38 (H), 24:21 (A), 34:17 (H)

Die Lions führen die Bilanz gegen die Buccaneers knapp mit 32-29 an. Auch in Detroit haben die Hausherren gegen Tampa Bay mit einer Bilanz von 16-15 nur knapp die Nase vorne. In den Playoffs gab es diese Paarung bisher nur einmal. 1997 setzten sich die Bucs daheim mit 20:10 in der Wild Card Round durch. In den letzten vier Duellen setzte sich jeweils zweimal das Auswärtsteam durch.

So siegten die Männer von Head Coach Dan Campbell auch in Woche 6 der Regular Season 2023 mit 20:6 im Raymond James Stadium. Bester Spieler auf dem Feld war damals Amon-Ra St. Brown. Der Deutsch-Amerikaner kam auf 124 Yards und 1 TD. Sorgt der Wide Receiver auch am Sonntag für einen Touchdown, bekommt ihr dafür bei Bet365 eine Quote von 2,10, zusätzlich gibt es einen Bet365 Sportwetten Bonus.

Unser Lions - Buccaneers Tipp: Sieg Detroit mit HC -3,5

Die Lions gehen nicht nur wegen des Heimvorteils als Favorit ins Spiel. Die Offense von Detroit gehört bei den Yards per Play (3.), bei den Points Scored (5.), den Passing Yards (2.) und den Rushing Yards (5.) zum Besten, was die NFL zu bieten hat. Zudem hat man erstmals seit der Saison 1991 wieder ein Playoff-Spiel gewonnen. Damit dürfte der ganz große Druck erstmals von den Schultern sein. Auch die Qualität im Kader spricht für Detroit. Hoffnung macht den Bucs auf der Gegenseite vor allem die schwache Pass Defense der Gastgeber (Platz 27). Doch am Ende sehen wir die Lions trotzdem knapp vorne.