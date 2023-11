Lions - Packers Tipp, Prognose & Quoten | 23.11.2023

Unser Detroit Lions - Green Bay Packers Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 23.11.2023 lautet: Zum zweiten Mal in dieser Saison messen sich die Lions mit den Packers. Im Wett Tipp heute erwarten wir ein ähnliches Kräfteverhältnis wie am vierten Spieltag.

Drei Siege in Folge beschreiben auf den Punkt gebracht die aktuelle Verfassung der Detroit Lions. Dan Campbell befindet sich mit seinem Team auf dem besten Weg in Richtung der Playoffs. Zuletzt offenbarten die Lions mit ihrem späten Comeback-Sieg gegen Chicago eine große mentale Stärke. Im Vergleich zum ersten Duell am vierten Spieltag treten die Packers mit einem formstarken Jordan Love an. Der Quarterback legte jüngst sein erstes Karrierespiel mit Über 300 Passing-Yards auf.

Dennoch lautet unser Wett Tipp heute: „Sieg Detroit Lions (HC -7,5)“ mit einer Quote von 1,91 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Detroit Lions vs Green Bay Packers auf „Sieg Detroit Lions (HC -7,5)“:

Die Lions haben gegen Teams mit einer negativen Bilanz einen 7-0 Record.

Pro Spiel erzielten die Lions 27,2 Punkte - Green Bay kommt auf 20,2.

Die Lions haben im Passspiel eine Success Rate von 50,0 Prozent (4.) - Green Bay liegt mit 42,2 Prozent in der unteren Tabellenhälfte (22.).

Detroit Lions vs Green Bay Packers Quoten Analyse:

Ein kurzer Blick auf die Bilanzen beider Teams erklärt die klare Quotenverteilung der Buchmacher. Im eigenen Stadion startet Detroit mit einer maximalen Siegquote von 1,29 in den zwölften Spieltag.

Head Coach Matt LaFleur verlor mit Green Bay fünf der vergangenen sieben Spiele. Daher verwundern die Siegquoten von 3,75 bis 4,00 kaum jemanden. Mit Blick auf unsere Handicapwette empfehlen wir, auf einen Sportwetten Anbieter Bonus zurückzugreifen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Detroit Lions vs Green Bay Packers Prognose: Eine bemerkenswerte Offensive

In den ersten elf Wochen spielte sich Detroit in den Kreis der Contender. Acht Siege an den vergangenen neun Spieltagen gelangen der Truppe von Dan Campbell aus verschiedenen Gründen.

In erster Linie gilt die Aufmerksamkeit der starken Offensive. Mit einer Success Rate von 50,0 Prozent haben die Lions, Down für Down betrachtet, den viertbesten Pass-Angriff der gesamten NFL.

Nur fünf weitere Mannschaften haben zum jetzigen Zeitpunkt mehr Punkte pro Spiel erzielt, als die Hausherren dieser Begegnung (27,2). Die Gäste aus Green Bay haben rund sieben Zähler pro Begegnung weniger auf die Anzeigetafel gebracht (20,2).

Insbesondere der Vergleich des Passspiels sticht hier heraus. Die Packers haben zwar einen soliden Angriff, können aber mit einer Erfolgsrate von 42,2 Prozent über die Luft nicht annähernd mit der Explosivität der Gastgeber mithalten.

Detroit Lions - Green Bay Packers Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Detroit Lions: 31:26 Bears (H), 41:38 Chargers (A), 26:14 Raiders (H), 6:38 Ravens (A), 20:6 Buccaneers (A).

Letzte 5 Spiele Green Bay Packers: 23:20 Chargers(H), 19:23 Steelers (A), 20:3 Rams (H), 10:24 Vikings (H), 17:19 Broncos (A).

Letzte 5 Spiele Detroit Lions vs. Green Bay Packers: 34:20 (A), 20:16 (H), 15:9 (H), 37:30 (H), 17:35 (A).

Als weiteren Anhaltspunkt erinnern wir uns an den vierten Spieltag zurück. Damals gab es dieses Duell bereits, welches die Lions souverän mit 34:20 für sich entschieden. Während der ersten Begegnung dieser Spielzeit hatte Detroit fast doppelt so lange den Ball (37:58 Minuten) wie Green Bay (22:02 Minuten). Zudem marschierte die Offensive der Mannschaft von Dan Campbell insgesamt 401 Yards über die grüne Spielfläche, während die Packers den Ball nur 230 Yards vorwärts brachten.

Ebenfalls auffällig: Detroit legte damals 5,5 Yards pro Spielzug zurück - Green Bay hatte einen Schnitt von 4,3 Yards pro Play. Wenn es ein Fragezeichen bei Detroit gibt, dann ist es die Defensive. Im direkten Vergleich lassen die Gäste weniger Yards (342,9) als die Hausherren (332,4) pro Spiel zu. Des Weiteren legte Jordan Love am letzten Spieltag erstmals ins einer Karriere über 300 Passing Yards auf. Dementsprechend halten wir eine Wette auf „Über 47,5 Punkte“ mit einer Quote von 1,91 bei Bwin für ebenfalls spielbar. Hier geht es direkt zur Bwin Anmeldung.

Unser Detroit Lions - Green Bay Packers Tipp: Sieg Detroit Lions (HC -7,5)

Detroit steht über die vergangenen vier Aufeinandertreffen mit Green Bay bei einer makellosen Bilanz von 4:0-Siegen. Offensiv sind Jared Goff und Co. elitär unterwegs. Gepaart mit dem mutigen Play Calling von Dan Campbell erwarten wir einen souveränen Sieg der Hausherren.