Lions - Raiders Tipp, Prognose & Quoten | 31.10.2023

Unser Lions - Raiders Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 31.10.2023 lautet: Detroit will beweisen, dass die derbe Pleite am vergangenen Wochenende bei den Ravens ein Ausrutscher war. Die Chancen dafür stehen bei unserem Wett Tipp heute ganz gut.

Die Lions waren bisher eine der positiven Überraschungen der NFL Saison 2023. Am vergangenen Wochenende musste Detroit in Baltimore mit einem 6:38 aber eine böse Klatsche und damit den ersten großen Rückschlag der laufenden Spielzeit hinnehmen. Trotzdem steht das Franchise in der NFC North immer noch unangefochten auf Platz 1. Im „Monday Night Football“ von Week 8 steht für die Männer von Head Coach Dan Campell im heimischen Ford Field gegen die Las Vegas Raiders Wiedergutmachung auf dem Programm. Warum wir uns mit einer Quote von 1.54 bei NEObet für die Wette „Sieg Lions mit HC -5,5″ entscheiden, soll unser Lions vs Raiders Tipp verraten.

Darum tippen wir bei Lions vs Raiders auf „Sieg Lions mit HC -5,5″:

Die Lions stehen bei 5-2 - Las Vegas nur bei 3-4

Detroit liegt bei Pass Yards auf Platz 4 und bei Points scored auf Rang 7

Die Raiders konnten von den letzten 5 Duellen mit Detroit nur eines gewinnen

Lions vs Raiders Quoten Analyse:

Die Lions (5-2) sind immer noch die Nummer 2 in der NFC hinter den Eagles. Die Raiders stehen dagegen in der AFC nur bei 3-4. So schlagen sich auch die Buchmacher bei der Lions vs Raiders Prognose klar auf die Seite der Hausherren.

Für einen Heimsieg gibt es gerade mal durchschnittliche Quoten von 1.24. Ein Sieg der Gäste bringt dagegen Quoten im Schnitt von 4.09. Wer eine riskante Wette auf Las Vegas wagen möchte, könnte dafür auch eine Freiwette nutzen.

Lions vs Raiders Prognose: Steigen die Chancen von LV mit Jimmy G?

Nach dem 6:38 bei den Ravens sagte Detroit Head Coach Dan Campell, dass seine Mannschaft so eine Niederlage vielleicht mal gebraucht habe, um durch einen „Realitätscheck“ auf dem richtigen Weg zu bleiben. Schon zur Halbzeit lagen die Gäste mit 0:28 zurück. Die Lions fanden kein Rezept gegen Quarterback Lamar Jackson, der auf 357 Yards und 3 Touchdowns (plus 36 Yds und 1 TD am Boden) kam. Für seinen Gegenüber Jared Goff bleibt Baltimore dagegen der Angstgegner.

Der Lions-Spielmacher, der bisher die beste Saison seiner Karriere spielt, steht gegen die Ravens nun bei 0-3. Goff warf am Sonntag eine Interception und blieb erstmals in dieser Saison ohne Touchdown. Auch 102 Receiving Yards von WR St. Brown konnten nichts am Ergebnis ändern. Trotzdem stehen die Lions mit Platz 4 bei Pass Yards und Rang 7 bei Points scored immer noch gut da. Auf der anderen Seite des Footballs hat man die zweitbeste Run-Defense. Zudem wartet das acht-leichteste Restprogramm auf die Lions.

Las-Vegas-Quarterback Jimmy Garoppolo verpasste in der Vorwoche das Gastspiel bei den Bears verletzungsbedingt. Under Center durfte sich Brian Hoyer versuchen. Der Ersatzspielmacher kam aber nur auf 17 von 32 Pässen bei 129 Yards und 2 Interceptions. Der Routinier wurde nach dieser schwachen Leistung im letzten Quarter gebenched und von Rookie Aidan O‘Connell ersetzt. Am Ende stand aber eine klare und extrem enttäuschende 12:30-Niederlage auf dem Board.

Dabei war Chicago auch nur mit Backup-Quarterback Tyson Bagent angetreten. Vor allem auf dem Boden ließen die Männer von Head Coach Josh McDaniels mit 173 Yards und 4,6 YPC viel zu viel zu. Auch auf der anderen Seite läuft beim Ground Game nicht viel. 68,6 Yards per Game sind der schwächste Wert der NFL. Zudem ist Top-Receiver Davante Adams weiterhin mit seiner Rolle in LV komplett unzufrieden. Nach der Pleite gegen die bisher so schwachen Bears wackelt der Stuhl von Coach McDaniels immer mehr.

Lions - Raiders Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Lions: 6:38 Ravens (A), 20:6 Buccaneers (A), 42:24 Panthers (H), 34:20 Packers (A), 20:6 Falcons (H)

Letzte 5 Spiele Raiders: 12:30 Bears (A), 21:17 Patriots (H), 17:13 Packers (H), 17:24 Chargers (A), 18:23 Steelers (H)

Letzte 5 Spiele Lions vs Raiders: 24:31 (A), 18:13 (H), 28:27 (A), 36:21 (A), 23:13 (H)

Die Raiders liegen im direkten Vergleich knapp mit 7-6 vorne. In Detroit führen die Gastgeber bei dieser Paarung mit 4-2. In den letzten 12 Jahren trafen beide Teams aber nur zweimal aufeinander: 2015 und 2019.

Die Lions gewannen daheim mit 18:13 und verloren in Oakland mit 24:31. Von den letzten fünf Aufeinandertreffen konnten die Raiders auch nur das letzte (2019) für sich entscheiden.

Unser Lions - Raiders Tipp: Sieg Lions mit HC -5,5

Bei den Raiders kehrt QB Jimmy Garoppolo am Montag zurück. Kann er der Offense wieder neues Leben einhauchen? Sicher wird die Offense mit Jimmy G besser aussehen. Aber die Lions sind Las Vegas in diesem Jahr in nahezu allen Belangen überlegen.

Zudem wird Detroit nach der Klatsche von Week 7 mit viel Wut im Bauch auflaufen. Gegen die schwache O-Line der Gäste sind einige Yards und Punkte möglich. Unser Lions Raiders Sportwetten Tipp lautet: „Sieg Lions mit HC -5,5″ mit einer Wettquote von 1.54 bei NEObet.