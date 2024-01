Lions - Rams Tipp, Prognose & Quoten | 15.01.2024

Unser Detroit Lions - Los Angeles Rams Sportwetten Tipp zum NFL Spiel am 15.01.2024 lautet: Mit vier Siegen in Serie beendeten die Rams (10-7) eine überraschend starke Regular Season. Zu Gast bei den Detroit Lions erwarten wir in unserem Wett Tipp heute eine wiederholt starke Rams-Offense.

Durchschnittlich gelangen den Rams in der Regular Season 23,8 Punkte, was sie zur achtbesten Scoring-Offense der gesamten NFL aufsteigen ließ. Zu Gast bei den Detroit Lions könnte Head Coach Sean McVay genügend Lücken in der Lions-Verteidigung finden, um einen Shootout zu provozieren. Die Buchmacher tendieren zu einem ähnlichen Spielverlauf, was das höchste Over/Under (51,5) an diesem Wildcard-Weekend bestätigt.