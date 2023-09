Litauen - Serbien Tipp, Prognose & Quoten | 10.09.2023

Unser Litauen - Serbien Tipp zum EM Quali Spiel am 10.09.2023 lautet: Serbien ist nach sieben Punkten aus drei Partien ungeschlagen in die aktuelle Länderspiel-Woche gegangen. Litauen hat sich im letzten Spiel den zweiten Zähler der Qualifikation erkämpft.

Zum Abschluss der aktuellen Länderspielpause misst sich der baltische Staat zum zweiten Mal in dieser Qualifikation mit den weißen Adlern. Das Hinspiel endete mit einem standesgemäßen 2:0-Erfolg für den Favoriten. Unser Tipp: „Sieg Serbien (HC -1)“ mit einer Quote von 1,74 bei NEObet .

Darum tippen wir bei Litauen vs Serbien auf „Sieg Serbien (HC -1)“:

Litauen vs Serbien Quoten Analyse:

Zum zweiten Mal in seiner Karriere trainiert Edgaras Jankauskas die litauische Auswahl. Nach seiner ersten Ära zwischen 2016 und 2018 hat der 48-Jährige in diesem Jahr erneut das Amt des Nationaltrainers übernommen. Führt er die Gastgeber zu einem unerwarteten Sieg gegen Serbien, vergeben die Buchmacher Wettquoten von 7,50 bis 9,90.

Litauen vs Serbien Prognose: Entwicklungs- über Ergebnisorientierung

In jüngerer Vergangenheit hat der 144. der FIFA-Weltrangliste keinerlei Erfolge in Form von Siegen gefeiert. Seit 14 Länderspielen wartet der südlichste Baltikumstaat auf einen Sieg. Die Offensive der Hausherren ist weder in dieser Qualifikation noch in den vergangenen Monaten existent. Seit Beginn 2022 haben die Rinktine zehn von 15 Länderspielen ohne Tor beendet. Insgesamt brachte der Angriff von Litauen in diesem Zeitraum sieben Treffer auf die Anzeigetafel.