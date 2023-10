Litauen - Ungarn Tipp, Prognose & Quoten | 17.10.2023

Unser Litauen - Ungarn Tipp zum EM Quali Spiel am 17.10.2023 lautet: Ungarn liegt nach fünf absolvierten Spielen ungeschlagen an der Spitze der Gruppe G. Litauen hat die Chance, eine ungeschlagene Länderspielwoche hinzulegen.

Zu Beginn der Qualifikation hat Ungarn drei Spiele in Folge ohne Gegentor beendet. An den letzten beiden Spieltagen ließen die Magyarok jeweils ein Gegentor zu. Damit lieferte die Auswahl von Marco Rossi den Beweis, dass die 3-4-2-1-Formation definitiv überwindbar ist. Litauen nimmt als Gastgeber die klare Außenseiterrolle ein. Mit fünf Punkten nach sechs Partien rangiert die Rinktine auf dem vorletzten Platz der Gruppe G. Allerdings scheint der Angriff der Hausherren aufgewacht zu sein. Unser Tipp: „Beide Teams treffen“ mit einer Quote von 2,50 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Litauen vs Ungarn auf „Beide Teams treffen“:

Litauen hat an 2 der letzten 3 Spieltage doppelt getroffen.

Ungarn hat seine letzten beiden Qualifikationsspiele mit „Beide treffen“ beendet.

Litauen hat an 2 der letzten 3 Spieltage „Über ein erwartbares Tor“ gesammelt (1,02 xG vs. Montenegro, 1,62 xG vs. Bulgarien).

Litauen vs Ungarn Quoten Analyse:

Der Tabellenführer der Gruppe G gastiert beim Vorletzten. Dementsprechend eindeutig fallen die Quoten der verschiedenen Buchmacher aus. Litauen beginnt die Partie mit Siegquoten von 10,00 bis 13,00.

Ungarn konnte den ersten Vergleich am vierten Spieltag souverän mit 2:0 für sich entscheiden. Derzeit beträgt der Abstand zwischen den Gästen und den Hausherren acht Zähler, sodass wir Siegquoten bis 1,29 für ein erfolgreiches Spiel der ungarischen Auswahl für verständlich halten. Wer deutsche Wettanbieter bevorzugt, findet hier eine entsprechende Liste.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Litauen vs Ungarn Prognose: Die Offensive der Gäste ist erwacht

Edgaras Jankauskas hat Anfang Februar die Aufgaben als Trainer der litauischen Nationalmannschaft übernommen. Bisher hat der in Vilnius geborene Übungsleiter zwischen einer Viererkette und einer Dreierkette gewechselt. Beim 2:0-Sieg gegen Bulgarien stabilisierte das 3-4-2-1 seine Mannschaft.

Der erste Sieg während dieser Qualifikation ist eine Folge der guten Entwicklung in den vergangenen Monaten. Augenscheinlich hat vor allem die Torgefahr der Hausherren zugenommen. Noch in den ersten drei Qualifikations-Spielen gelang Litauen nur ein einziger Treffer, zuletzt jubelte der Tabellen-Vierte fünf Mal in drei Begegnungen.

Dieser Trend lässt sich nicht nur an den Ergebnissen ablesen, sondern ebenso an der Zahl der erwartbaren Tore. Insgesamt hat die Rinktine 4,5 xG über sechs Gruppenspiele gesammelt. Knapp 75 Prozent dieser erwartbaren Tore wurden an den letzten drei Spieltagen erzielt (3,35 xG).

Zudem gab die Jankauskas-Elf an den vergangenen drei Spieltagen 31 Schüsse ab und erspielte sich mehrere Torchancen. Setzen die Hausherren diese positive Kurve fort, ist ein Treffer gegen den Tabellenführer möglich.

Litauen - Ungarn Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Litauen: 2:0 Bulgarien (A), 1:3 Serbien (H), 2:2 Montenegro (H), 0:2 Ungarn (A), 1:1 Bulgarien (H)

Letzte 5 Spiele Ungarn: 2:1 Serbien (H), 1:1 Tschechien (H), 2:1 Serbien (A), 2:0 Litauen (H), 0:0 Montenegro (A)

Letzte Spiele Litauen vs. Ungarn: 0:2 (A), 0:4 (A), 0:2 (A)

Darüber hinaus hat die Defensive der ungarischen Nationalmannschaft in den letzten Begegnungen etwas nachgelassen und in diesen Partien jeweils ein Gegentor zugelassen. Sorgen über den ungarischen Angriff müssen wir uns in diesem Aufeinandertreffen eher nicht machen. Die vorangegangenen drei direkten Duelle endeten nie ohne einen Treffer der ungarischen Gäste.

Zudem haben die Magyarok in fünf ihrer letzten sechs Länderspiele mindestens ein Tor erzielt. Während der bisherigen Qualifikation sorgte die Truppe von Marco Rossi durchschnittlich für 5,4 Torschüsse pro Partie. Damit rangiert der Tabellenführer der Gruppe G unter allen 53 Mannschaften auf Position 14.

Hinzu kommt, dass die Gäste ihre beiden vergangenen Qualifikationsspiele jeweils mit „Über 2,5 Toren“ beendet haben. Litauen konnte mit dem verbesserten Angriff in zwei der vorherigen drei Begegnungen der Quali für „Über 2,5 Tore“ sorgen. Oddset bietet euch für eine Wette auf „Über 2,5 Tore“ eine spannende Quote von 1,77 an.

Unser Litauen - Ungarn Tipp: Beide Teams treffen

Ungarn wirkte in beiden Duellen gegen Serbien in der eigenen Hintermannschaft anfälliger als zuvor und ließ jeweils über ein erwartbares Gegentor zu. Auf der anderen Seite haben die Gäste in vier von fünf Partien mindestens ein eigenes Tor erzielt. Wir können uns vor allem im Hinblick auf die verteilten Rollen als Gastgeber und Gast durchaus eine Partie vorstellen, in der beide Mannschaften treffen.