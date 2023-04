Liverpool - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 09.04.2023

Unser Liverpool - Arsenal Tipp zum Premier League Spiel am 09.04.2023 lautet: Wollen die Reds ihre Chance auf die internationalen Plätze am Leben erhalten, müssen sie zum Stolperstein für den Tabellenführer werden. Selbst mit der Heimstärke wird das schwer: Arsenal steht bei hervorragenden 2,48 Punkten pro Spiel.

Schlechte Saison hin oder her, die Anfield Road ist das Territorium der Reds. Ob die Heimstärke von Liverpool für einen Sieg gegen den Tabellenführer reicht, wagen wir dennoch in Frage zu stellen. Die Gunners stehen bei acht Siegen aus zehn Rückrunden-Spielen und streben den Titelgewinn an. Unser Tipp: Wir setzen darauf, dass Arsenal ohne Niederlage vom Feld geht und das Spiel über 1,5 Tore beinhalten wird. Bwin versorgt uns mit einer Quote von 1,78.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Arsenal auf „Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore“:

Arsenal gewann in der Premier League zuletzt 7 Spiele in Folge - Liverpool konnte keine seiner vergangenen 3 Begegnungen für sich entscheiden.

Selbst auswärts erzielen die Gunners durchschnittlich 2,00 Tore pro Partie.

Die vergangenen 7 Pflichtspiele der Gäste boten im Schnitt vier Tore pro Spiel.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Arsenal Quoten Analyse:

Wenn es etwas Positives über die Saison der Männer von der Merseyside zu berichten gibt, dann die bestehende Heimstärke. Liverpool ist weiterhin die drittbeste Heimmannschaft der Liga und geht mit Quoten bis zu 2,82 ins Duell mit dem Titelanwärter.

Dieser wiederum drückt im Frühjahr aufs Gaspedal und will schnellstmöglich alle Zweifel an der Meisterschaft beiseiteschieben. Nach sieben Premier-League-Siegen in Folge beginnen die Londoner den Vergleich mit Wettquoten zwischen 2,38 und 2,44.

Liverpool vs Arsenal Prognose: „Titelhunger“

Mikel Arteta möchte mit seinem Verein die erste Meisterschaft seit 2004 feiern. Die Nord-Londoner marschierten ohne große Schwächephase durch die bisherige Saison und sammelten 2,48 Punkte pro Partie ein. Pünktlich zum Endspurt laufen sie heiß und stehen bei sieben Siegen in Serie.

Als jüngste Mannschaft der Saison dominieren die Gunners das englische Oberhaus. Ihre erfrischende Offensive erzielte bereits 70 Treffer und blieb in keiner der vergangenen fünf Liga-Begegnungen unter drei Toren.

Der euphorisierte Spitzenreiter will diese Form nutzen, um an der Anfield Road den ersten Dreier seit 2012 einzufahren. Bis auf die Heimstärke der Reds spricht vieles für einen Sieg der Gäste. Beispielsweise fuhr Arsenal (29) seit Jahresbeginn fast doppelt so viele Punkte wie Liverpool (15) ein.

Mit Gabriel Martinelli (13), Bukayo Saka (12) und Martin Odegaard (10) kann der Trainerstab auf drei Spieler zurückgreifen, die jeweils zweistellig getroffen haben. In der Rückrunde kam der Angriff der Gunners so richtig ins Rollen und erzielte die meisten Treffer der zweiten Saisonhälfte (25) - im Schnitt 2,5 Tore pro Spiel.

Liverpool - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 0:0 Chelsea (A), 1:4 Manchester City (A), 0:1 Real Madrid (A), 0:1 Bournemouth (A), 7:0 Manchester United (H).

Letzte 5 Spiele Arsenal: 4:1 Leeds United (H), 4:1 Crystal Palace (H), 3:5 n.E. Sporting Lissabon(H), 3:0 Fulham (A), 2:2 Sporting Lissabon (A).

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Arsenal: 2:3 (A), 2:0 (A), 2:0 (A), 0:0 (H), 4:0 (H)

Die Mannschaft von Jürgen Klopp kehrt nach einer Serie von vier Auswärtsspielen in Folge zurück an die geliebte Anfield Road. Drei dieser vergangenen vier Pflichtspiele endeten in einer Niederlage, nur gegen das kriselnde Chelsea reichte ein 0:0 zu einem Punktgewinn.

Offensive Gefahr wurde zuletzt massiv vermisst und so gelang den Gastgebern nur ein einziger Treffer in den vergangenen vier Pflichtspielen - die schmeichelhafte Führung bei der aussichtslosen 1:4-Niederlage gegen Manchester City.

Zu keinem Zeitpunkt der Saison konnte Liverpool an die Leistungen der vergangenen Spielzeiten anknüpfen und liegt somit bereits 29 Punkte hinter dem Tabellenführer, der sie am Ostersonntag herausfordern wird.

Nur die Ergebnisse im eigenen Stadion polieren die schwache Rückserie auf. Nach neun Partien der zweiten Saisonhälfte rangieren die Reds in der unteren Tabellenhälfte, stehen bei drei Siegen, zwei Remis und vier Niederlagen aus neun Spielen.

Zumindest entlohnen sie das Publikum an der Anfield Road mit torreichen Begegnungen. 77 Prozent der Heimspiele wurden mit über 1,5 Toren abgepfiffen. Im Schnitt ist Anfield ein Schauplatz für 3,31 Torjubel pro Vergleich.

Unser Liverpool - Arsenal Tipp: Doppelte Chance X2 & Über 1,5 Tore

Die Heimstärke der Reds darf in unserer Wette nicht unbeachtet bleiben, dafür sind die Leistungen vor heimischem Publikum zu konstant. Allerdings erwarten wir maximal einen Zähler der Gastgeber, die zuletzt unter anderem gegen Manchester City chancenlos unterlegen waren. Arsenal spielte zuletzt in Bestform und ist mit der stürmischen Offensive in der Lage, an der Merseyside zu punkten.