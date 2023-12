Liverpool - Arsenal Tipp, Prognose & Quoten | 23.12.2023

Unser Liverpool - Arsenal Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 23.12.2023 lautet: Kurz vor Weihnachten wartet ein absoluter Leckerbissen in der Premier League auf uns. Im waschechten Spitzenspiel treffen die beiden besten Teams der Liga aufeinander. In unserem Wett Tipp heute sehen wir keinen Favoriten, dafür aber Tore auf beiden Seiten.

Momentan liegt Arsenal noch ein Pünktchen vor Liverpool. Wer auch immer das kommende Spiel gewinnt, wird Weihnachten von der Spitze der Tabelle grüßen können. Sollten die beiden Teams sich jedoch mit einem Remis trennen, könnte Aston Villa der lachende Dritte sein und mit einem Sieg gegen Sheffield an beiden Teams vorbeiziehen.

In der anstehenden Partie treffen zwar die beiden besten Verteidigungen der Liga aufeinander, wir sehen jedoch trotzdem eine torreiche Partie und wählen in unserem Wett Tipp heute „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,90 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Arsenal auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

In den Spielen von Arsenal fallen in dieser Saison im Schnitt 2,9 Tore.

In 7 der letzten 10 Duelle zwischen Liverpool und Arsenal konnten beide Teams jeweils mindestens einen Treffer erzielen.

In den Heimspielen von Liverpool fallen in dieser Spielzeit im Schnitt 3,2 Tore.

Liverpool vs Arsenal Quoten Analyse:

Erwartungsgemäß gibt es keinen wirklichen Favoriten im kommenden Spitzenspiel zwischen Liverpool und Arsenal, zu ähnlich sind die Voraussetzungen beider Teams. Mit einer Torbilanz von 36:15 bzw. 35:15 liegen die beiden Rivalen auch hier fast gleichauf. So steht die Siegquote für Liverpool mit 2,35 einer nur minimal schlechteren Siegquote von Arsenal mit 2,80 gegenüber.

Dass beide Teams einen Treffer erzielen werden, wird indes auch von den neuen Wettanbietern mit einer Quote von 1,57 als recht wahrscheinlich eingestuft. Als wahrscheinlichstes Endergebnis wird ein 1:1-Remis mit einer Quote von 7,00 angesehen, gefolgt von einem 2:1-Heimsieg der Reds mit einer Quote in Höhe von 9,25.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Arsenal Prognose: Bleibt Liverpool zu Hause ungeschlagen?

Der FC Liverpool spielt eine starke Saison und steht mit 38 Punkten auf dem 2. Platz der Tabelle. Mit nur einer Niederlage mussten die Reds dabei die wenigsten Pleiten aller Teams hinnehmen. Vor heimischem Publikum konnten sogar sieben der acht Partien gewonnen werden, bei einem Remis im letzten Spiel gegen Manchester United. Mit einer Tordifferenz von +21 steht das Team von Jürgen Klopp auf dem ersten Platz im Ligavergleich.

Bester Spieler der Reds ist auch in dieser Saison der ägyptische Superstar Mohamed Salah, der seine Farben sowohl bei den erzielten Toren mit elf Treffern, als auch bei den Torvorlagen mit sieben Assists anführt. In den acht Heimspielen in dieser Saison musste Liverpool erst fünf Gegentreffer hinnehmen, Arsenal London ist jedoch auch erst das zweite Top-5-Team der Liga, das in der laufenden Spielzeit an der Anfield Road empfangen wird.

Arsenal London spielt eine bockstarke Saison und blieb in den ersten zehn Spielen der Saison ungeschlagen. Mit 39 Punkten stehen die Gunners auf dem 1. Platz der Tabelle und konnten mit zwölf Siegen die geteilt meisten Erfolge in der bisherigen Saison feiern. Mit 15 Gegentreffern stellt Arsenal mit Liverpool zusammen die beste Verteidigung der Liga.

Im von Trainer Mikel Arteta bevorzugten offensiven 4-3-3-Spielsystem konnte sich im Angriff bisher vor allem Bukayo Saka mit Scorerpunkten auszeichnen. Der junge Engländer kommt bisher auf fünf Treffer und sieben Torvorlagen. In den bisherigen acht Auswärtsspielen der Gunners fielen im Schnitt 2,5 Tore.

Liverpool - Arsenal Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 5:1 West Ham (H), 0:0 Manchester United (H), 1:2 Union Saint-Gilloise (A), 2:1 Crystal Palace (A), 2:0 Sheffield (A)

Letzte 5 Spiele Arsenal: 2:0 Brighton (H), 1:1 Eindhoven (A), 0:1 Aston Villa (A), 4:3 Luton Town (A), 2:1 Wolverhampton (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Arsenal: 2:2 (h), 2:3 (A), 2:0 (A), 2:0 (A), 0:0 (H)

Außerhalb des Ligabetriebs in der Premier League läuft es für die beiden Rivalen recht ordentlich. Arsenal konnte sich mit vier Siegen, einem Remis und einer Niederlage locker in der Gruppe B der Champions League durchsetzen und sich für das Achtelfinale qualifizieren. Im EFL-Cup, der jedoch auch nicht den höchsten Stellenwert bei den Teams und Fans besitzt, unterlagen die Gunners in der vierten Runde West Ham United mit 1:4. Liverpool konnte sich nach der enttäuschenden letzten Saison nur für die Europa League qualifizieren, zählt dort aber sicherlich als Top-Anwärter auf den Titel. Mit vier Siegen und zwei Niederlagen konnten die Reds die Gruppe E gewinnen. Im EFL-Cup wurden die ersten drei Partien gewonnen, somit steht das Team von Jürgen Klopp im Halbfinale.

Blicken wir auf den direkten Vergleich der beiden Mannschaften, sehen wir ein recht ausgeglichenes Gesamtbild mit leichten Vorteilen für die Gastgeber aus Liverpool. In insgesamt 194 gespielten Duellen in der Premier League konnten die Reds den Platz 75 Mal als Sieger verlassen, während die Gunners aus der Hauptstadt 66 Siege feiern konnten. Im Schnitt fallen im Traditionsduell zwischen Liverpool und Arsenal 2,8 Tore pro Partie. In den letzten 15 PL-Partien zwischen Liverpool und Arsenal konnten die Reds sieben Mal gewinnen, die Gunners konnten nur zwei Siege einfahren und sechs Partien endeten unentschieden. Wer auch im kommenden Duell daran glaubt, dass die Reds vor heimischem Publikum in dieser Saison ungeschlagen bleiben, kann eine Wette auf das Liverpool Arsenal Spiel mit dem Oddset Sportwetten Bonus verbinden und noch mehr absahnen.

Unser Liverpool - Arsenal Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

In den direkten Duellen zwischen Liverpool und Arsenal ging es zuletzt immer ordentlich zur Sache. In den letzten 15 Partien zwischen den beiden kommenden Gegnern fielen im Schnitt 4,6 Tore, in elf dieser Spiele trafen beide Mannschaften mindestens einmal.