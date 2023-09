Liverpool - Aston Villa Tipp, Prognose, Quoten | 03.09.2023

Unser Liverpool - Aston Villa Tipp zum Premier League Spiel am 03.09.2023 lautet: Unai Emery ist ein Trainerfuchs und hat Aston Villa zu einer gefährlichen Mannschaft entwickelt, die den Reds große Probleme bereiten könnte.

In dieser Frühphase der Saison können wir vorerst nur mit ersten Tendenzen arbeiten. Diese fallen beim Team von Aston Villa extrem positiv aus. Die Lions haben mit acht Treffern die zweitbeste Offensive der Liga im Gepäck und wollen damit den Reds das Leben schwer machen.

Liverpool hat sieben Punkte aus drei Ligaspielen gesammelt und einen fantastischen Saisonstart hingelegt. Nach einem Punkt gegen Chelsea folgten Siege gegen Bournemouth (3:1) und Newcastle United (2:1). Wir erwarten in diesem Spiel einige Tore und setzen mit einer Quote von 1,72 bei Betano auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Aston Villa auf „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“:

Aston Villa hat 8 Tore erzielt und 7,5 erwartbare Tore auf dem Konto - beides wird nur von Brighton übertroffen.

Die 3 bisherigen Partien von Liverpool endeten jeweils mit Toren auf beiden Seiten.

Aston Villa erzielte 7 Tore in den letzten beiden Partien.

Liverpool vs Aston Villa Quoten Analyse:

Nachdem weder Liverpool (1:1 vs. Chelsea) noch Aston Villa (1:5 vs. Newcastle) ihren ersten Spieltag siegreich gestalten konnten, wandte sich das Blatt. Beide Mannschaften fuhren zwei Siege in Folge ein und bringen eine gute Form in dieses Duell mit.

An der Anfield Road sind die Hausherren mit Quoten bis 1,70 natürlich favorisiert. Dennoch solltet ihr ein Auge auf die Siegquoten zwischen 4,33 und 4,60 von Aston Villa werfen. Für eine maximale Auszahlung eures Gewinns lohnt sich ein Blick auf die Wettanbieter mit Wetten ohne Steuern.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Aston Villa Prognose: Die Zuschauer sollten Torlaune mitbringen

Nachdem die Reds ihren Fans in vier der ersten sieben Spiele des Jahres 2023 einen Torjubel verwehrt hatten, bekamen sie die Kurve. Seither hat die Mannschaft von Jürgen Klopp in 16 von 18 Partien mindestens ein Tor erzielt.

Das Thema „Kurve kriegen“ ist zu Beginn der Saison bei den Gästen ebenfalls in aller Munde. Unai Emery und seine Spieler wurden zum Saisonauftakt noch mit 1:5 von Newcastle United abgefertigt. Die Reaktion darauf kann sich sehen lassen: In den folgenden beiden Liga-Partien erzielten die Rot-Blauen sieben Treffer und holten alle sechs Punkte.

Eine hervorragende Torausbeute, die sich in den 7,5 erwartbaren Toren von Aston Villa widerspiegelt. Nur Brighton hat nach drei absolvierten Begegnungen einen höheren Wert (7,7 xG).

Was für eine torreiche Begegnung noch fehlt, sind zwei Defensivreihen, die für einen oder mehrere Patzer gut sind. Genau das bringen die Reds und ihre Gäste ebenfalls mit. Beide Mannschaften rangieren nach erwartbaren Gegentoren im Mittelfeld der Liga.

Liverpool - Aston Villa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:1 Newcastle (A), 3:1 Bournemouth (H), 1:1 Chelsea (A), 3:1 Darmstadt (H), 3:4 Bayern (A)

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 3:1 Burnley (A), 5:0 Hibernian (A), 4:0 Everton (H), 1:5 Newcastle (A), 2:1 Valencia (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Aston Villa: 1:1 (H), 3:1 (A), 2:1 (A), 1:0 (H), 2:1 (H)

Vier der vergangenen fünf Begegnungen zwischen Liverpool und Aston Villa endeten mit Toren auf beiden Seiten. Erweitern wir den Blick auf Spiele mit „Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore“ finden wir für diese Konstellation drei der fünf vorangegangenen Partien.

Die Lions haben in ihren letzten drei Pflichtspielen insgesamt zwölf Treffer erzielt. Bleiben wir innerhalb der Premier League, gibt es keine Mannschaft, die eine bessere Shot-Conversion als die Mannschaft von Unai Emery aufweisen kann (23,5 Prozent).

Liverpool belegt in dieser Statistik einen ebenfalls beachtenswerten fünften Platz (18,2 Prozent). Vergleichen wir beide Mannschaften, können wir einen entscheidenden Unterschied festmachen. Liverpool hat alle drei Gegentreffer in der ersten Halbzeit kassiert, während Aston Villa mit fünf Treffern in der ersten halben Stunde zu den Frühaufstehern gehört.

Ob das für einen Auswärtssieg an der Anfield Road reicht, stellen wir in Frage. Die Reds haben neun der vergangenen elf direkten Duelle mit Aston Villa für sich entschieden. Das führt uns bei Betano zu einer Quote von 1,70 für einen „Sieg Liverpool“. Wer das Beste aus dieser Wette herausholen will, kann sich an diesem Betano Bonus bedienen.

Unser Liverpool - Aston Villa Tipp: Beide Teams treffen & Über 2,5 Tore

Aston Villa gehört mit fünf Toren in den ersten 30 Minuten zu den Frühstartern der Premier League. Liverpool hat bisher den Auftakt regelmäßig verschlafen und alle drei Gegentore in der ersten Halbzeit gefangen. Allerdings ist das unter Jürgen Klopp kein allzu großes Problem, denn die Reds haben seit dem ersten Spiel des deutschen Trainers in der Premier League die meisten Punkte nach Rückstand geholt (135).