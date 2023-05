Liverpool - Aston Villa Tipp, Prognose & Quoten | 20.05.2023

Unser Liverpool - Aston Villa Tipp zum Premier League Spiel am 20.05.2023 lautet: Liverpool ist aktuell eines der formstärksten Teams in Europa. Auch am Samstag gegen Aston Villa ist mindestens ein Punkt drin.

Lange Zeit sah es so aus, als würde Liverpool in der kommenden Saison auf die Champions League verzichten müssen. Nach dem 30. Spieltag hatten Jürgen Klopps Spieler zwölf Zähler Rückstand auf Rang 4. Doch seit neun Ligaspielen sind die Reds ungeschlagen und konnten die letzten sieben Liga-Partien alle für sich entscheiden. So liegt der LFC zwei Spieltage vor dem Saisonende nur noch einen Punkt hinter Newcastle und Manchester United. Wenn die Hoffnung auf die Königsklasse weiter bestehen soll, darf sich Liverpool keine Ausrutscher mehr leisten. Im Heimspiel am Samstag gegen Aston Villa lassen die Wettquoten schon mal nicht auf einen Patzer schließen. Wir entscheiden uns bei der Partie mit einer Quote von 1,90 bei Bet3000 für die Wette „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Aston Villa auf „Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore“:

Liverpool kassierte in dieser Saison lediglich eine Heimpleite.

Aston Villa wartet seit 9 Jahren auf einen Sieg an der Anfield Road.

In 4 der letzten 5 Aufeinandertreffen beider Vereine zu Gast bei den Reds fielen maximal 3 Treffer.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Aston Villa Quoten Analyse:

Der Kampf um die Königsklasse wird für Liverpool dadurch erschwert, dass sowohl Newcastle als auch Man United noch ein Nachholspiel in der Hinterhand haben. Auch Aston Villa hofft noch auf den Europapokal. Für die Villans ist sowohl der Europa- als auch der Conference-League-Platz noch in Reichweite.

An der Anfield Road sind die Gäste aber mit durchschnittlichen Siegquoten von 6,03 die klaren Außenseiter. Auf der Gegenseite bekommen Sportwetten-Tipper bei den besten Buchmachern, zu denen laut Test auch Bet3000 gehört, für einen Erfolg der Hausherren Quoten im Schnitt von 1,50.

Liverpool vs Aston Villa Prognose: Bauen die Reds ihre Siegesserie aus?

Nach dem 3:0-Sieg am Montag bei Leicester, dem siebten Sieg in Folge, hat Liverpool zumindest mal schon einen Europa-League-Platz sicher. Jürgen Klopp gab nach der Partie zu, dass er selbst nicht mit so einem Endspurt gerechnet habe. Nun wollen die Reds den Druck auf die Konkurrenz hochhalten, um bei einem Patzer der Kontrahenten zur Stelle zu sein. Mit 43 Punkten aus 18 Heimspielen ist der LFC vor allem daheim stark.

Zudem kam das Team, als es im CL-Achtelfinale gegen Real Madrid ausgeschieden war und nicht mehr so viele „englische Wochen“ hatte, viel besser in die Spur. Auch die Offensive ist besser in Schuss. Bestes Beispiel ist Mohamed Salah, der in den letzten neun Partien vor den eigenen Fans immer treffen konnte. Die letzten elf Heimspiele überstanden die Reds ohne Niederlage. Die letzten vier Heimpartien hat man aber jeweils nur mit einem Tor Vorsprung gewonnen.

Als Unai Emery den Aston Villa FC Anfang November übernahm, stand die Mannschaft auf Rang 16 kurz vor der Abstiegszone. In kürzester Zeit hat der spanische Coach aus den Villans aber einen Europapokal-Anwärter gemacht. In einer Tabelle seit dem Amtsantritt des Trainers haben nur Man City, Arsenal und Liverpool mehr Punkte geholt. So findet sich der Verein aus Birmingham auch im Rückrunden-Ranking auf Platz 4 wieder.

In den ersten 19 Spielen der Saison kassierte der AVFC 27 Gegentreffer und feierte nur sieben Siege. In 17 Partien der zweiten Saisonhälfte steht Villa schon bei zehn Erfolgen und 17 Gegentoren. Aus den letzten drei Auswärtspartien holte die Mannschaft jedoch nur noch einen Punkt. Zudem hat der Verein in den vergangenen 20 Spielzeiten lediglich in zwei Fällen das letzte Gastspiel einer Saison gewonnen.

Liverpool - Aston Villa Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:0 Leicester (A), 1:0 Brentford (H), 1:0 Fulham (H), 4:3 Tottenham (H), 2:1 West Ham (A)

Letzte 5 Spiele Aston Villa: 2:1 Tottenham (H), 0:1 Wolverhampton (A), Manchester United (A), 1:0 Fulham (H), 1:1 Brentford (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs Aston Villa: 3:1 (A), 2:1 (A), 1:0 (H), 2:1 (H), 4:1 (A)

Im Oktober 2020 hatte Liverpool eine historische 2:7-Pleite zu Gast bei Aston Villa kassiert. Die folgenden vier Liga-Duelle konnten die Reds aber alle für sich entscheiden. Insgesamt ging der Verein aus Birmingham in den letzten zehn Aufeinandertreffen gegen den LFC neun Mal als Verlierer vom Feld. Auch nach den vergangenen vier Gastspielen an der Anfield Road stand der AVFC am Ende immer mit leeren Händen da.

Unser Liverpool - Aston Villa Tipp: Doppelte Chance 1X & Unter 3,5 Tore

Die Reds sind immer noch das zweitbeste Heimteam der Premier League hinter Man City. Natürlich steht Aston Villa in der Tabelle der Rückrunde hervorragend da. Doch mehr als einen Punkt dürften die Gäste an der Anfield Road nicht mitnehmen. Da der Wert von 3,5 Toren in den letzten fünf Duellen beider Teams in Liverpool nur einmal überboten wurde, rechnen wir auch dieses Mal nicht mit einem Torfestival.