Liverpool - Atalanta Bergamo Tipp, Prognose, Quoten 11.4.

Unser Liverpool - Atalanta Bergamo Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 11.04.2024 lautet: Die Reds vergaben am vergangenen Premier-League-Spieltag einige Großchancen gegen Manchester United (2:2). In der Europa League ist das eher ein Problem von Atalanta Bergamo. Das führt uns zu einer Handicap-Wette im Wett Tipp heute.

Vor dem Viertelfinal-Hinspiel gegen Atalanta Bergamo hat Liverpool in vier Heimspielen in der Europa League vier Siege mit mindestens zwei Toren Differenz eingesammelt (17:2 Tore). Das lässt die Buchmacher natürlich nicht kalt und sieht die Reds als klaren Favoriten in diesem Duell. Atalanta Bergamo reist mit zwei Pflichtspiel-Niederlagen in Serie an die Anfield Road. Noch hat „Lea Dea“ in dieser Europa-League-Saison kein Spiel verloren (5S, 3U). Das ändert sich nach unserem Wett Tipp heute.

Wir spielen diesmal „Sieg Liverpool (HC -1)“ mit einer Quote von 1,83 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Atalanta Bergamo auf „Sieg Liverpool (HC -1)“:

Liverpool hat in dieser Europa-League-Saison alle 4 Heimspiele mit mindestens 2 Toren Differenz gewonnen (17:2).

Pro Spiel haben die Reds die meisten Tore der Europa League erzielt (3,5).

Liverpool hat in der Europa League 2023/2024 bereits 4 Spiele mit 4 oder mehr Toren Unterschied für sich entschieden.

Liverpool vs Atalanta Bergamo Quoten Analyse:

Mit Siegquoten bis 1,37 ist ein Heimsieg der Reds keine geeignete Option für eine Wette ohne Einzahlung. Rein auf die Quoten bezogen ist die maximale Siegquote von Atalanta eine deutlich bessere Variante.

Allerdings solltet ihr unserer Meinung nach die Finger von einer Drei-Weg-Wette lassen. Die Siegquoten der Klopp-Elf sind zu niedrig und ein Auswärtssieg der italienischen Mannschaft zu unwahrscheinlich.

Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Atalanta Bergamo Prognose: Ausbau der Siegesserie

Jürgen Klopp hat bei seiner Abschieds-Tour mit Liverpool große Ambitionen. Der League-Cup-Titel ist bereits sicher im Trophäen-Schrank der Hausherren verstaut. Zusätzlich stecken die Reds mitten im Meisterschaftsrennen der Premier League und haben berechtigte Hoffnungen auf einen Titel in der Europa League.

Mittlerweile hat Liverpool neun Europa-League-Heimspiele in Serie gewonnen. Zehn Heimsiege in Folge feierte in diesem Wettbewerb zuletzt Ajax Amsterdam zwischen 2016 und 2021. In dieser Spielzeit gewannen die Reds jedes EL-Heimspiel mit mindestens zwei Toren Differenz (17:2).

Im gesamten Wettbewerb traf keine Mannschaft häufiger pro Spiel als die Mannschaft von Jürgen Klopp (3,5). Kein Konkurrent in der Europa League gab durchschnittlich mehr Torschüsse pro Begegnung ab (7,9) und die 19,2 erwartbaren Treffer wurden nur von Marseille überboten (19,8 xG).

Atalanta hat ebenfalls erstaunlich viele erwartbare Treffer auf dem Konto (16,3 xG), vergab aber auch die zweitmeisten Großchancen bei dieser Ausgabe der Europa League (20). Das dürfen sich die Gäste gegen Liverpool auf keinen Fall erlauben, ansonsten könnte die Hypothek für das Rückspiel zu groß ausfallen.

Liverpool - Atalanta Bergamo Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:2 Manchester United (A), 3:1 Sheffield United (H), 2:1 Brighton (H), 3:4 n.V. Manchester United (A), 6:1 Sparta Prag (H)

Letzte 5 Spiele Atalanta Bergamo: 1:2 Cagliari (A), 0:1 Fiorentina (A), 3:0 Neapel (A), 2:1 Sporting Lissabon (H), 2:2 Juventus (A)

Letzte Spiele Liverpool vs. Atalanta Bergamo: 0:2 (H), 5:0 (A)

Die Schussverwandlungs-Quote der Reds (25,9 Prozent) ist in Verbindung mit den abgegebenen Torschüssen pro Partie (7,9) ein fantastischer Wert und wurde bislang nur vom AC Milan übertroffen (26,1 Prozent). Für die Bergamasken gibt es in dieser Kategorie noch Nachholbedarf (17,2 Prozent).

Zwar hat „La Dea“ erst sechs Gegentore im laufenden Wettbewerb kassiert und mit durchschnittlich 0,8 Gegentoren pro Partie den drittbesten Wert aller Teilnehmer, doch die gewaltige Offensive der Reds wird eine andere Herausforderung als die bisherigen Kontrahenten.

Zudem ließen die Hausherren sogar deutlich weniger erwartbare Gegentore zu (8,0 xGA) als die Nerazzurri (9,9 xGA). Je mehr Zahlen in die Analyse einbezogen werden, desto deutlicher wird die Favoritenrolle der Reds.

Da Liverpool in drei von vier EL-Heimspielen Über 2,5 Tore erzielte, sollten die Quoten rund um 2,00 für „Liverpool Über 2,5 Tore“ Teil eurer Gedankengänge sein. Bei Wettanbietern ohne Steuern findet ihr hervorragende Bedingungen für den maximalen Gewinn vor.

Unser Liverpool - Atalanta Bergamo Tipp: Sieg Liverpool (HC -1)

Auswärts ist Atalanta deutlich weniger gefährlich als im eigenen Stadion. Nur eines der letzten sieben Pflichtspiele auf fremdem Terrain endete für „Lea Dea“ mit einem Sieg. Liverpool hingegen ist zu Hause eine Macht und hat nur eines der letzten 25 Europa-League-Heimspiele verloren (19S, 5U, 1N).