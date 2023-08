Liverpool - Bournemouth Tipp, Prognose, Quoten | 19.08.2023

Unser Liverpool - Bournemouth Tipp zum Premier League Spiel am 19.08.2023 lautet: Jürgen Klopp war mit dem Punkt seiner Mannschaft an der Stamford Bridge nicht unzufrieden. An der heimischen Anfield Road ist ein Sieg gegen Bournemouth Pflicht.

Liverpool hat einen ereignisreichen Sommer hinter sich. Die Mannschaft von Jürgen Klopp bietet in der neuen Saison ein komplett neu zusammengestelltes Mittelfeld auf. Zu Gast beim FC Chelsea konnten die Reds weder das Spiel dominieren noch drei Punkte einfahren.

Bournemouth hat die neue Spielzeit ebenfalls mit einem 1:1 gestartet. Unter dem neuen Trainer Andoni Iraola wurde schnell ein neuer Ansatz offensichtlich. Mit 64 Prozent Ballbesitz hatten die Cherries gegen West Ham einen großen Anteil des Ballbesitzes. Unser Tipp: „Beide treffen: Nein“ mit einer Quote von 1,98 bei NEObet.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Bournemouth auf „Beide treffen: Nein“:

Liverpool hat in der letzten Spielzeit 47 Prozent der Heimspiele ohne Gegentor beendet.

Bournemouth hat in der vergangenen Saison in 53 Prozent der Gastauftritte kein Tor erzielt.

In 8 der letzten 9 direkten Duelle traf nur eine Mannschaft.

Liverpool vs Bournemouth Quoten Analyse:

Die Reds haben sich in der abgelaufenen Spielzeit noch auf den fünften Rang gerettet, doch es war klar, dass Liverpool etwas verändern musste. Im Kader der Mannschaft von der Merseyside fand ein Umbruch statt. Das erste Spiel gegen Chelsea hat belegt, dass dafür etwas mehr Zeit eingeplant werden muss.

Bournemouth hat im Sommer einen neuen Trainer verpflichtet: Andoni Iraola. Der Spanier kam von Rayo Vallecano und bringt einen Ansatz mit, der deutlich mehr Ballbesitz beinhaltet. Trotz dieser veränderten Umstände ist Liverpool mit Quoten bis 1,25 klar favorisiert, während Bournemouth mit zweistelligen Siegquoten bis 13,00 startet. Für zwei neu formierte Mannschaften bietet sich möglicherweise ein neuer Wettanbieter an.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Bournemouth Prognose: Veränderungen brauchen Zeit

Der Sommer hat bei den Reds einiges bewegt. Erfahrene und wichtige Spieler der vergangenen Jahre mussten gehen, neue Spieler mit offenem Mindset kamen. Die größten Verschiebungen haben im Zentrum stattgefunden. Jordan Henderson, Fabinho und Firmino gingen, Szoboszlai und Mac Allister kamen.

Wenn derart wichtige Stützen ausgetauscht werden, braucht es Zeit, um eine neue Achse aufzubauen, selbst Liverpool ist davor nicht geschützt. Das zeigte sich schon im Duell mit Chelsea. An der Stamford Bridge hatte Liverpool nur 36 Prozent Ballbesitz und keine Kontrolle über das Spiel. Nach erwartbaren Toren lagen beide Mannschaften zwischen 1,25 und 1,35 xG.

Die Hoffnungen für den Vergleich mit Bournemouth liegen ganz klar auf der Heimstärke der Klopp-Elf. Vergangenes Jahr beendete Liverpool 47 Prozent seiner Partien an der Anfield Road ohne Gegentor.

Zudem sprechen die vergangenen Aufeinandertreffen für eine Partie, in der nur eine der beiden Mannschaften ein Tor erzielt. Acht der letzten neun direkten Duelle zwischen Liverpool und Bournemouth wurden abgepfiffen, ohne dass beide Teams jubeln durften.

Liverpool - Bournemouth Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:1 Chelsea (A), 3:1 Darmstadt (H), 3:4 Bayern (A), 4:0 Leicester (H), 4:4 Fürth (A)

Letzte 5 Spiele Bournemouth: 1:1 West Ham (H), 2:0 Lorient (H), 1:3 Atalanta (H), 3:2 Southampton (A), 0:1 Maccabi Tel Aviv (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Bournemouth: 0:1 (A), 9:0 (H), 2:1 (H), 3:0 (A), 3:0 (H)

Liverpool muss in diesem Spiel jedoch nicht unbedingt die Mannschaft sein, die einen Treffer erzielt. Schon im vergangenen Jahr (27. Spieltag) traten die Reds nach einer 0:1 Niederlage beim AFC Bournemouth die Heimreise an.

Im Gegensatz zu Liverpool hatten die Cherries in ihrem Auftaktspiel gegen West Ham knapp 64 Prozent Ballbesitz. Dabei ließen die Spieler von Andoni Iraola lediglich ein Fernschuss-Gegentor zu.

An der Anfield Road müssen die rot-schwarzen Gäste allerdings erstmal zeigen, dass sie auch in der Ferne den nächsten Schritt gemacht haben. Letztes Jahr ging Bournemouth in 53 Prozent der Auswärtsspiele ohne Treffer vom Feld.

Seid ihr euch sicher, dass die Gäste, ebenso wie in drei der letzten vier Auftritte an der Anfield Road, ohne Tor vom Feld gehen, bietet sich folgende Wette an: „Bournemouth trifft nicht“ mit einer Quote von 2,14 bei NEObet.

Unser Liverpool - Bournemouth Tipp: „Beide treffen: Nein“

In der Regel sollte Bournemouth die Mannschaft sein, die in diesem Spiel nicht jubeln darf. Letztes Jahr haben die Cherries nur 37 Tore erzielt (17.), bei den erwartbaren Toren sah es nicht besser aus (18.). Allerdings wirkte das Team von der Merseyside am ersten Spieltag ebenfalls noch nicht wirklich gefährlich im Angriff (1,28 xG) und wir halten es nicht für ausgeschlossen, dass die Reds selbst ohne eigenen Treffer vom Feld gehen.