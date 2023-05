Liverpool - Brentford Tipp, Prognose & Quoten | 06.05.2023

Unser Liverpool - Brentford Tipp zum Premier League Spiel am 06.05.2023 lautet: Der LFC sollte das Heimspiel gegen Brentford gewinnen, allerdings stechen auch die Bienen zu.

Der FC Liverpool will am Samstag seinen Siegeszug fortsetzen und seine minimalen Chancen auf die Champions League wahren.

Zu Gast in Anfield ist Brentford, das sich zuletzt in durchaus guter Verfassung zeigte. Wir rechnen dennoch mit einem weiteren Dreier von Klopps Schützlingen, allerdings wird Alisson mindestens einmal hinter sich greifen müssen. Für den Tipp „Sieg Liverpool & Beide treffen“ gibt es bei Bwin eine Quote von 2,60.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Brentford auf „Sieg Liverpool & Beide treffen“

Liverpool hat die vergangenen 5 Premier-League-Spiele alle gewonnen

Brentford holte 7 Zähler aus den letzten 3 Partien

Der LFC kassierte schon 42 Gegentore in 34 Spielen; die Bees stehen bei 52 Treffern

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Brentford Quoten Analyse:

Wenn man sich die Quoten der Online-Buchmacher, die immer wieder einen interessanten Bonus anbieten, so ansieht, dann stellt man schnell fest, wie die Rollen in diesem Duell verteilt sind.

Wetten auf einen Heim-Dreier liegen quotentechnisch unter der Marke von 1,50. Die Wettquoten für den Tipp auf den Auswärtssieg erreichen auf der anderen Seite eine 6,00.

Treffer auf beiden Seiten halten die Bookies derweil für sehr wahrscheinlich. Die Wettoption „Beide treffen“ liefert Quoten bis 1,65.

Mit einer noch größeren Wahrscheinlichkeit gehen die Wettanbieter von mindestens drei Treffern aus. Das Over 2,5 erreicht nämlich ebenfalls nicht die Marke von 1,50.

Liverpool vs Brentford Prognose: Spielerische Vorteile bei den Reds

Mit einem 1:0 mühte sich Liverpool im Nachholspiel unter der Woche gegen Fulham zum fünften Premier-League-Sieg in Folge. Seit mittlerweile sieben Ligaspielen sind die Reds ungeschlagen, die rein rechnerisch immer noch Chancen auf die Königsklasse haben.

Das Restprogramm mit Spielen bei Abstiegskandidat Leicester und Schlusslicht Southampton sowie gegen Aston Villa lässt vier abschließende Siege jedenfalls ohne Weiteres zu. Doch das allein reicht nicht. Zusätzlich muss man auf Patzer der Konkurrenten ManUnited und Newcastle hoffen.

Der LFC hat seine Hausaufgaben zuletzt jedenfalls gemacht und in der Partie gegen Fulham zum ersten Mal nach fünf Begegnungen, in denen es immer Gegentreffer und insgesamt neun an der Zahl gab, mal wieder seinen Kasten sauber halten können. Mit 42 Gegentoren haben die Reds aber nach wie vor die meisten der aktuellen Top 5 kassiert.

Allerdings gab es nur 16 dieser 42 Gegentore an der heimischen Anfield Road. Zumindest dort ist der LFC mit einer 12-4-1-Bilanz und 44:16 Treffern Königsklassen-würdig unterwegs. In der Heimtabelle steht das Team von Trainer Jürgen Klopp auf Rang 3. Die einzige Premier-League-Heimpleite in dieser Saison datiert vom 29. Oktober letzten Jahres gegen Leeds.

Liverpool - Brentford Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:0 Fulham (PL, H), 4:3 Tottenham (PL, H), 2:1 West Ham (PL, A), 3:2 Nottingham Forest (PL, H), 6:1 Leeds (PL, A)

Letzte 5 Spiele Brentford: 2:1 Nottingham Forest (PL, H), 2:0 Chelsea (PL, A), 1:1 Aston Villa (PL, H), 0:2 Wolverhampton (PL, A), 1:2 Newcastle (PL, H)

Letzte Spiele Liverpool vs Brentford: 1:3 (PL, A), 3:0 (PL, H), 3:3 (PL, A)

Brentford reist mit sieben Punkten aus den letzten drei Ligaspielen nach Anfield. Die letzten beiden Partien bei Chelsea und gegen Nottingham Forest haben die Bees gewonnen. Vor diesen letzten drei Spielen hatte der Klub drei Niederlagen am Stück einstecken müssen und dabei nur ein einziges Tor erzielt.

Dieses Zwischentief könnte letztendlich dann auch schuld daran sein, dass der Verein, der erst zur letzten Saison in die Beletage des englischen Fußballs aufgestiegen ist, das europäische Geschäft verpasst. Aktuell steht Brentford auf Rang 9 und hat vier Zähler Rückstand auf die internationalen Plätze.

Mit 44 Gegentreffern haben die Bees nur zwei mehr als der kommende Gegner. Auch die 52 eigenen Tore können sich durchaus sehen lassen. In den letzten neun Ligaspielen traf der Klub nur zweimal nicht. Auswärts erzielte Brentford mit 20 aber gerade einmal nur knapp 38 Prozent aller Treffer. Zudem gab es nur zwei Siege in den letzten acht Auswärtsspielen.

Gegen Liverpool haben die Bienen seit ihrem Aufstieg eine ausgeglichene Bilanz. In der Vorsaison gab es zu Hause ein 3:3 und in Anfield eine klare 0:3-Schlappe. Die Revanche gab es dann im Hinspiel dieser Saison, als Brentford daheim den großen LFC mit 3:1 bezwingen konnte.

Unser Liverpool - Brentford Tipp: „Sieg Liverpool & Beide treffen“

Die Reds schwimmen derzeit auf einer Welle des Erfolgs und sollten zu Hause das halbe Dutzend Siege am Stück voll machen.

Sie haben an heimischer Wirkungsstätte zwar erst 16 Gegentreffer kassiert, dafür aber allein in den letzten vier Heimspielen mit sieben Gegentoren fast die Hälfte.

Gegen Fulham hielten sie zwar die Null, aber die Bees haben in dieser Saison schon 52 Mal gestochen, so dass ihnen auch in Anfield ein Treffer zugetraut werden muss.