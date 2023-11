Liverpool - Brentford Tipp, Prognose, Quoten | 12.11.2023

Unser Liverpool - Brentford Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 12.11.2023 lautet: Die letzten Duelle zwischen Liverpool und Brentford waren besonders an der Anfield Road eine eindeutige Angelegenheit. Diese Tendenz berücksichtigen wir im Wett Tipp heute.

An der Anfield Road haben Jürgen Klopp und sein Team erneut eine makellose Bilanz. Fünf Siege aus den ersten fünf Heimspielen sowie ein Torverhältnis von 14:2 sind ein Wink mit dem Zaunpfahl für eine Handicapwette zu Gunsten der Reds. Brentford beklagt sich auswärts in erster Linie über die mangelnde Torgefahr. In fünf Auftritten vor fremder Kulisse erzielten die Bienen nur sieben Treffer.

Ein Fakt, der den Gästen in Liverpool zum Verhängnis werden kann. Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Liverpool (HC -1)“ mit einer Quote von 1,98 bei Oddset.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Brentford auf „Sieg Liverpool (HC -1)“:

Liverpool hat bisher jedes Liga-Heimspiel dieser Saison mit einem Handicap von -1 für sich entschieden.

Brentford hat 3 seiner letzten 4 Auswärtsspiele nicht gewonnen (1 Remis, 2 Niederlagen)

Die Reds haben die letzten sieben Heimspiele gegen Brentford mit einem Torverhältnis von insgesamt 16:1 gewonnen.



Liverpool vs Brentford Quoten Analyse:

Brentford steht am kommenden Wochenende eine äußerst unangenehme Aufgabe bevor. In keinem der letzten 16 Duelle mit Liverpool konnten die Bienen ohne Gegentor den Platz verlassen. Passend zu diesem Bild verteilen die Wettanbieter Siegquoten bis 7,50 für einen Auswärtssieg.

Ein Heimsieg der Reds kann maximal zu einer Quote von 1,43 gespielt werden. Wir tendieren eher zu einer Handicapwette, die im Idealfall mit einem Sportwetten Bonus ohne Einzahlung kombiniert wird.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Brentford Prognose: Der Zauber an der Anfield Road

Elf Spieltage der Premier League gehören der Vergangenheit an und Liverpool kann sich nach der durchwachsenen vergangenen Saison endlich wieder in den Kampf um den Titel einmischen.

Als Tabellendritter haben die Spieler von Jürgen Klopp 24 Punkte auf dem Konto, genauso wie ein Torverhältnis von 24:10. Dabei ragen vor allem die Heimspiele der Reds heraus. Bisher hat Liverpool alle fünf Heim-Auftritte dieser Saison gewonnen.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Doch damit nicht genug: Jede Premier-League-Partie an der Anfield Road wurde mit einem „Sieg Liverpool (HC -1)“ abgepfiffen. Unabhängig vom Wettbewerb stehen die Hausherren bei acht Siegen aus acht Heimspielen.

Ob Rückstand oder nicht, das spielte in den vorangegangenen Partien keine Rolle. Liverpool holte bisher elf Zähler nach einem Rückstand - der beste Wert im englischen Oberhaus.

Liverpool - Brentford Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:1 Luton Town (A), 2:1 Bournemouth (A), 3:0 Nottingham (H), 5:1 Toulouse (H), 2:0 Everton (H).

Letzte 5 Spiele Brentford: 3:2 West Ham (H), 2:0 Chelsea (A), 3:0 Burnley (H), 1:2 Manchester United (A), 1:1 Nottingham (A).

Letzte Spiele Liverpool vs. Brentford: 1:0 (H), 1:3 (A), 3:0 (H), 3:3 (A).



Natürlich vergessen wir nicht, dass Brentford mit einer Siegesserie von drei Spielen an die Anfield Road reist. Allerdings waren die Auswärtsspiele der Bienen häufig problematisch. Zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen sind eine ausbaufähige Bilanz in der Ferne. Zudem sollten die sieben erzielten Tore in fünf Gastauftritten berücksichtigt werden. Liverpool erzielte die meisten erwartbaren Tore der Liga (25,2 xG) und kann vor allem im eigenen Stadion jeden Gegner überrennen.

Hinzu kommt, dass Brentford keines der letzten 16 Duelle gegen die Reds mit einer weißen Weste beendet hat. Stattdessen unterlag die Truppe von Thomas Frank in den letzten sieben Auswärtsspielen mit insgesamt 1:16 Toren. Wir können uns durchaus einen Vergleich vorstellen, in dem die Hausherren zu Über 2,5 Toren in der Lage sind. Buchmacher Oddset hat dafür das passende Angebot und stellt eine Quote von 2,10 zur Verfügung.

Unser Liverpool - Brentford Tipp: Sieg Liverpool (HC -1)

Das Selbstvertrauen der Reds im eigenen Stadion ist immens und sollte von Brentford nicht gebrochen werden. Wer bereits elf Punkte nach einem Rückstand sammeln konnte und sich die meisten Großchancen der Liga erspielt hat (30), kann in jedem Heimspiel mit mindestens zwei Toren Differenz gewinnen.