Liverpool - Chelsea Tipp, Prognose & Quoten | 31.01.2024

Unser Liverpool - Chelsea Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 31.01.2024 lautet: Gegen die Blues haben sich die Reds zuletzt oft schwer getan. So müssen wir den Gästen beim Wett Tipp heute auch unter Umständen einen Punkt zutrauen.

Am vergangenen Freitag verkündete Jürgen Klopp, dass er seinen eigentlich bis 2026 laufenden Vertrag bei den Reds nicht erfüllen und am Saisonende eine Pause einlegen werde. Dem deutschen Trainer sei in letzter Zeit einfach die Energie ausgegangen. Nun möchte sich Kloppo natürlich möglichst erfolgreich von den Reds verabschieden. In diesem Jahr wäre sogar ein historisches Quadruple möglich. Am Mittwoch geht es zunächst Mal in der Premier League daheim gegen Chelsea.

Wir spielen bei diesem Spitzenspiel mit einer Quote von 1,75 bei Interwetten den Wett Tipp heute “Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore”.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Chelsea auf “Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore”:

Liverpool ist in dieser Saison daheim noch ohne Niederlage



Chelsea hat in den letzten 6 Pflicht-Gastspielen 5 Niederlagen kassiert



Die Blues konnten gerade mal eines der vergangenen 11 Ligaspiele gegen die Reds für sich entscheiden



Liverpool vs Chelsea Quoten Analyse:

Die Reds sind aktuell der klare Tabellenführer der Premier League und daheim in dieser Saison noch ungeschlagen. Somit sind die Hausherren bei der Liverpool vs Chelsea Prognose auch die Favoriten der Sportwetten Anbieter.

Für einen Heimsieg gibt es lediglich Quoten im Schnitt von 1,60. Auf der Gegenseite sind die Gäste aus London mit durchschnittlichen Siegquoten von 5,15 die ziemlich deutlichen Außenseiter.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Chelsea Prognose: Geht die Remis-Serie gegen die Blues weiter?

Am Sonntag absolvierte Liverpool das erste Spiel, nachdem Jürgen Klopp die Öffentlichkeit über seinen bevorstehenden Abgang informiert hatte. Der Erfolgscoach der Reds wurde an der Anfield Road beim 5:2-Erfolg im FA-Cup-Achtelfinale gegen Zweitligist Norwich gefeiert. Das Team möchte ihrem Trainer nun am liebsten nochmal einen triumphalen Höhepunkt seiner Amtszeit bescheren. In der Liga führt der LFC die Tabelle seit drei Spieltagen an.

Das Polster auf den ersten Verfolger ist mit fünf Punkten aktuell auch recht komfortabel. Doch Meister Manchester City hat noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. In dieser PL-Saison kassierten die Reds bisher lediglich eine Niederlage, Ende September bei den Spurs. Somit ist Liverpool mit acht Siegen und zwei Remis (26:8 Tore) daheim noch ungeschlagen. Im Liga-Pokal steht man im Finale. Auch in der Europa League und im FA Cup tanzt der LFC bei der Titelvergabe noch mit.

WETT-TIPPS BEI SPORT1

Nach dem Umbruch im vergangenen Sommer kam Chelsea unter dem neuen Coach Mauricio Pochettino nur sehr holprig in die neue Saison. Immer wieder leisteten sich die Blues lange Negativserien. So hatte man nach den ersten sechs Spieltagen nur einen Sieg auf dem Konto. Von Mitte November bis Mitte Dezember holten die Londoner aus fünf PL-Spielen lediglich vier Punkte. Doch kurz vor Weihnachten setzte ein Aufwärtstrend ein. Das jüngste 1:0 daheim gegen Fulham war der vierte Sieg aus den letzten fünf Ligaspielen.

Damit ist der CFC in der Tabelle endlich das erste Mal in die obere Tabellenhälfte geklettert. Der erste Champions-League-Rang ist aber immer noch zwölf Zähler entfernt. Zudem ist die Bilanz mit neun Siegen bei acht Niederlagen nur knapp positiv. Immerhin steht die Mannschaft auch im Ligapokal-Finale. Im FA Cup muss Chelsea dagegen nach dem 0:0 am Freitag daheim gegen Aston Villa ins Wiederholungsspiel. In der Fremde fühlen sich die Blues mit fünf Niederlagen aus den jüngsten sechs Spielen auch nicht wirklich wohl.

Liverpool - Chelsea Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 5:2 Norwich City (H), 1:1 Fulham (A), 4:0 Bournemouth (A), 2:1 Fulham (H), 2:0 Arsenal (A)



Letzte 5 Spiele Chelsea: 0:0 Aston Villa (H), 6:1 Middlesbrough (H), 1:0 Fulham (H), 0:1 Middlesbrough (A), 4:0 Preston North End (H)



Letzte 5 Spiele Liverpool vs Chelsea: 1:1 (A), 0:0 (A), 0:0 (H), 0:0 (A), 0:0 (A)



Liverpool hat nur eines der letzten elf PL-Spiele gegen Chelsea verloren (4S, 6U). Die Reds warten aber seit sechs Vergleichen auf einen Sieg gegen die Blues (5U, 1N). An der Anfield Road kassierte der CFC in den vergangenen elf Gastspielen nur zwei Pleiten (3S, 6U). Die letzten sieben Aufeinandertreffen der beiden Teams, inklusive der beiden Endspiele im Carabao Cup und im FA Cup, die Liverpool am Ende im Elfmeterschießen für sich entscheiden konnte, endeten mit einem Unentschieden.

Steht auch am Mittwoch nach 90 Minuten kein Sieger fest, bekommt ihr dafür bei Betano eine hohe Quote von 4,55. Wenn ihr das Angebot des Bookies über Handy oder Tablet nutzen wollt, empfehlen wir euch die Betano App.

Unser Liverpool - Chelsea Tipp: Doppelte Chance 1X & Über 2,5 Tore

Liverpool könnte vor einer historischen Saison stehen. Doch bevor man bei den Reds an das Ende der “Ära Jürgen Klopp” und möglichst viele Titel denkt, steht am Mittwoch ein schweres Heimspiel gegen Chelsea an. Gegen die Blues haben sich die Reds in der jüngsten Vergangenheit oft schwer getan. Auch dieses Mal erwartet uns sicher eine enge Kiste. Da die Londoner dem LFC jüngst oft ein Remis abgerungen haben, müssen wir diese Möglichkeit auch in unseren Tipp einbauen.