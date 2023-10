Liverpool - Everton Tipp, Prognose & Quoten | 21.10.2023

Unser Liverpool - Everton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 21.10.2023 lautet: Die Reds haben in jedem ihrer drei Heimspiele genau drei Treffer erzielt. Ihre positive Bilanz gegen Everton sowie ihre Heimstärke macht die Klopp-Elf erneut zum Favoriten.

Am neunten Spieltag der Premier League ist es wieder Zeit für das Merseyside-Derby zwischen Liverpool und Everton. Die Reds haben eine herausragende Bilanz im eigenen Stadion und nur eines der letzten 45 Premier-League-Heimspiele verloren. Somit ist die klare Favoritenrolle der Hausherren schon aus historischer Perspektive nachvollziehbar. Everton blieb an den ersten fünf Spieltagen der neuen Saison ohne Sieg. Danach wendete sich das Blatt und die Toffees konnten zwei der letzten drei Ligaspiele für sich entscheiden.

Unser Premier League Wett-Tipp heute sieht die Hausherren trotzdem vorne: „Sieg Liverpool (HC -1)“ mit einer Quote von 1,90 bei DAZN Bet.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Everton auf „Sieg Liverpool HC -1″:

In den ersten 3 Heimspielen dieser Saison hatten die Reds ein Torverhältnis von 9:2.

Everton hat nur eines der vergangenen 25 Premier-League-Auswärtsspiele an der Anfield Road gewonnen.

Liverpool hat nach 9 Spieltagen doppelt so viele Tore (18) wie die Toffees (9) erzielt.

Liverpool vs Everton Quoten Analyse:

Rivalitäten sorgen im Fußball stets für besondere und meist umkämpfte Begegnungen. Das Merseyside-Derby ist mit 25 Platzverweisen die Begegnung mit den zweitmeisten Roten Karten in der Geschichte. Wenn sich die Hausherren in diesem Duell einen Platzverweis verkneifen können, sehen die Buchmacher einen Sieg mit Quoten bis 1,37 als sehr wahrscheinlich an.

Trotz dieser hohen Quoten solltet ihr euch die Gäste aus Everton dennoch genauer anschauen. Die Toffees reisen mit zwei Siegen aus den letzten drei Ligaspielen selbstbewusst an die Anfield Road. Daran ändern auch die Siegquoten zwischen 7,00 und 9,00 nichts. In diesem Bereich verteilen die deutschen Wettanbieter ebenfalls ihre Quoten.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Everton Prognose: Historie und Gegenwart sprechen für die Reds

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp ist seit Jahren für ihre beeindruckende Bilanz im eigenen Stadion bekannt. Nur eines der letzten 45 Premier-League-Heimspiele der Reds wurde mit einer Niederlage für die Hausherren abgepfiffen.

Ebenso scheint der Nachbar aus Everton ein gern gesehener Konkurrent im Spielplan der Gastgeber zu sein. In den vorangegangenen 25 Aufeinandertreffen innerhalb der Premier League hat Liverpool nur einen Vergleich mit den Toffees verloren.

Darüber hinaus sprechen die Leistungen aus den ersten Saison-Wochen ebenfalls deutlich für einen Sieg des Tabellen-Vierten. Liverpool hat bisher nur eine Niederlage hinnehmen müssen, ansonsten feierte die Truppe des deutschen Trainers fünf Siege und fuhr zwei Remis ein.

Zu Hause haben die Reds in allen drei Heimspielen je drei Tore erzielt und mit einem Torverhältnis von 9:2 jede vorangegangene Partie in Anfield für sich entschieden. Darüber hinaus haben die Hausherren mehr erwartbare Tore (16,9 xG) als der Gast aus Everton (14,9 xG) erzielt.

Liverpool - Everton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:2 Brighton (A), 2:0 Union Gilloise (H), 1:2 Tottenham (A), 3:1 Leicester (H), 3:1 West Ham (H)

Letzte 5 Spiele Everton: 3:0 Bournemouth (H), 1:2 Luton (H), 2:1 Aston Villa (A), 3:1 Brentford (A), 0:1 Arsenal (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Everton: 2:0 (H), 0:0 (A), 2:0 (H), 4:1 (A), 0:2 (H)

Der verkorkste Saisonstart der Toffees hat sie in ungeliebte Tabellenregionen stürzen lassen. Aktuell belegt Everton mit sieben Punkten aus acht Partien und 9:12 Toren den 16. Rang. Zuletzt zeigte die Formkurve nach oben und die Mannschaft von Sean Dyche holte zwei Siege aus den letzten drei Liga-Partien.

Eine große Baustelle der Toffees ist der Abschluss. Mit 101 abgegebenen Schüssen (2.) nehmen sie in dieser Kategorie den zweiten Platz ein, noch vor Liverpool (93). Allerdings hat die Dyche-Elf nur eine Verwandlungsrate von 8,9 Prozent (14.). Im Gegensatz dazu bewegen sich die Hausherren mit 19,4 Prozent in völlig anderen Kreisen.

Ebenso deutlich ist der Vergleich der genutzten Großchancen. Liverpool hat 44,4 Prozent (6.) seiner 27 Großchancen verwandelt, Everton hingegen nur 25 Prozent (17.) der 28 gut herausgespielten Situationen (2.). In den ersten fünf Spielrunden haben die Reds in fünf Partien das erste Gegentor geschluckt. Sieben der neun Gegentore der Klopp-Elf fielen in der ersten Halbzeit. Drei dieser fünf Rückstände konnten die Hausherren jedoch in einen Sieg verwandeln. Daran anknüpfend bietet sich bei DAZN Bet die Quote von 1,68 für „Beide Teams treffen“ an. Hier kommt ihr direkt zur DAZN Bet Anmeldung.

Unser Liverpool - Everton Tipp: Sieg Liverpool HC -1

Liverpool hat in den drei vorangegangenen Heimspielen jeweils mit mindestens zwei Toren Differenz gewonnen. Zudem haben die Reds doppelt so viele Tore (18) wie die Toffees (9) erzielt. Darüber hinaus sah das Publikum in den letzten beiden direkten Duellen an der Anfield Road zwei Heimsiege mit genau zwei Toren Differenz.