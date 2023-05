Liverpool - Fulham Tipp, Prognose & Quoten | 03.05.2023

Unser Liverpool - Fulham Tipp zum Premier League Spiel am 03.05.2023 lautet: In einem torreichen Match behalten Klopps Schützlinge die Oberhand.

Am Mittwoch bestreitet der FC Liverpool sein Nachholspiel vom 28. Spieltag. Gegner in Anfield sind die Gäste von Fulham, die sich erst am Sonntag mit Manchester City duellieren mussten. Wir stellen uns auf eine torreiche Begegnung mit dem besseren Ausgang für die Gastgeber ein und entscheiden uns für die Wette „Sieg Liverpool & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,63 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Fulham auf „Sieg Liverpool & Über 2,5 Tore“

Liverpool hat die vergangenen 4 Premier-League-Spiele alle gewonnen.

Fulham hat 3 der letzten 4 Auswärtspartien verloren.

In 21 von 33 Partien Liverpools bzw. 22 von 33 Spielen Fulhams gab es Über 2,5 Tore.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Fulham Quoten Analyse:

Die Reds behalten die drei Punkte in Anfield. Das jedenfalls ist die Meinung der Top-Bookies auf dem Wettmarkt, die für einen Tipp auf einen Heim-Dreier gerade einmal Quoten um 1,25 auf den Markt werfen. Die Quoten für Wetten auf eine Überraschung in Form eines Auswärtssieges befinden sich hingegen im zweistelligen Bereich.

Die Wahrscheinlichkeit für Treffer auf beiden Seiten stufen die Bookies als genauso hoch ein wie die Wahrscheinlichkeit, dass nur ein Team trifft. Sowohl das „Beide treffen“ als auch die Gegenwette liefern Quoten um 1,85. Dass es aber torreich wird, davon gehen die Wettanbieter aus. Für das „Over 2,5″ gibt es Quoten von gerade einmal 1,40.

Liverpool vs Fulham Prognose: LFC spielbestimmend

Was war das für ein Spiel! Nachdem Liverpool am Sonntag im Heimspiel gegen Tottenham schon nach 15 Minuten mit 3:0 führte, setzte keiner mehr den berühmten Pfifferling auf die Spurs. Doch diese kämpften sich tatsächlich noch zurück und erzielten in der dritten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum vermeintlichen 3:3-Endstand.

Das letzte Wort hatte aber Diogo Jota, der nur wenige Augenblicke später mit seinem fünften Tor in den letzten vier Spielen doch noch den vierten Sieg in Folge für seine Farben besorgte. Liverpool zog damit in der Tabelle an Tottenham vorbei und hat bei einem Spiel weniger zwei Punkte Vorsprung sowohl auf die Spurs als auch Aston Villa.

Weil auch die Villans verloren, war der LFC einer der großen Gewinner und kann mit einem Dreier am Mittwoch den Europa-League-Platz 5 weiter festigen. Die Champions League ist aufgrund von sieben Punkten Rückstand auf Man United, das zudem noch ein Spiel weniger hat, dagegen schon weitestgehend abgeschrieben.

In den nunmehr 33 Premier-League-Partien der Reds fielen bislang 107 Tore und damit im Schnitt 3,2 pro Partie. Mit 65 Toren stellen sie die drittbeste Offensive. Aber: Mit 42 Gegentreffern haben sie die meisten jener Teams auf den Rängen 1 bis 5. Seit elf Heimspielen in nationalen Wettbewerben ist Liverpool ungeschlagen und holte acht Siege.

Liverpool - Fulham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 4:3 Tottenham (PL, H), 2:1 West Ham (PL, A), 3:2 Nottingham Forest (PL, H), 6:1 Leeds (PL, A), 2:2 Arsenal (PL, H)

Letzte 5 Spiele Fulham: 1:2 Man City (PL, H), 0:1 Aston Villa (PL, A), 2:1 Leeds (PL, H), 3:1 Everton (PL, A), 0:1 West Ham (PL, H)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs Fulham: 2:2 (PL, A), 0:1 (PL, H), 1:1 (PL, A), 2:1 (PL, A), 2:0 (PL, H)

Die Gäste aus der Hauptstadt reisen mit zwei Niederlagen in Folge nach Anfield. Nach dem 0:1 bei Aston Villa gab es am Sonntag eine 1:2-Heimpleite gegen den designierten Meister Manchester City. In der Tabelle stehen die Cottagers immer noch in der ersten Tabellenhälfte auf Rang 10.

Bei neun Punkten Rückstand auf die internationalen Plätze und 15 Zählern Vorsprung auf die Abstiegsränge geht es für Fulham sportlich gesehen nicht mehr um allzu viel. Mit 13 Siegen, sechs Remis, 14 Niederlagen und 45:45 Toren spielen die Londoner eine durchschnittliche Saison, in der sie auswärts zumindest zuletzt ein gern gesehener Gast waren.

Von den letzten vier Partien in der Fremde haben sie drei verloren. Nimmt man die Pleite bei Man United im FA Cup hinzu, gab es sogar vier Niederlagen in den letzten fünf Pflichtspielen auf des Gegners Platz. Dennoch ist man im Lager des Aufsteigers mit dem Erreichten und vor allem dem Klassenerhalt über alle Maße zufrieden.

Gegen die Reds ist Fulham seit immerhin drei Duellen ungeschlagen. Es gab einen Sieg und zwei Remis, so wie auch im Hinspiel, in dem man sich zu Hause trotz zweimaliger Führung am Ende mit einem 2:2 begnügen musste. Auch die Spiele der Cottagers waren bislang durchaus torreich. In 33 Partien gab es immerhin 90 Tore.

Unser Liverpool - Fulham Tipp: Sieg Liverpool & Über 2,5 Tore

Nur in den Begegnungen Arsenals und Man Citys wurde die Marke von 2,5 Toren öfter geknackt als in jenen von Liverpool und Fulham. Während es in 21 von 33 Partien der Reds mindestens drei Treffer gab, war dies bei den Cottagers, obwohl in ihren Spielen 17 Tore weniger gefallen sind, einmal mehr der Fall. Der LFC ist aktuell in guter Verfassung, auch wenn er immer wieder gerne Gegentore kassiert. Seit fünf Partien wartet Alisson auf eine weiße Weste. Es würde uns daher nicht wundern, wenn die Reds mal wieder nicht zu Null spielen. An einem klaren Heimsieg haben wir indes keine Zweifel.