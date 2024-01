Liverpool - Fulham Tipp, Prognose & Quoten | 10.01.2024

Unser Liverpool - Fulham Sportwetten Tipp zum EFL Cup Spiel am 10.01.2024 lautet: Ohne Mohamed Salah, Virgil van Dijk und Wataru Endo setzten sich die Reds im FA-Cup gegen Arsenal durch. In unserem Wett Tipp heute erwarten wir erneut ein siegreiches Liverpool.

Liverpool gelang im FA Cup gegen Arsenal ohne wichtige Säulen ein wichtiger 2:0-Auswärtssieg. Trainer Jürgen Klopp nahm in der Halbzeitpause einige Änderungen vor und stellte damit die Weichen für den Einzug in die nächste Runde. Bevor es zurück in den Liga-Alltag geht, wartet das Halbfinale im EFL Cup gegen Fulham. Die Cottagers gastierten erst im Dezember an der Anfield Road und verloren dort schließlich ein Torspektakel (3:4).