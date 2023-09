Liverpool - Leicester Tipp, Prognose, Quoten | 27.09.2023

Unser Liverpool - Leicester Tipp zum EFL Cup Spiel am 27.09.2023 lautet: Gegen den Premier-League-Absteiger werden sich die Reds durchsetzen und ohne große Mühe in die nächste Runde einziehen.

Die Schützlinge von Trainer Jürgen Klopp präsentierten sich kürzlich an der Anfield Road beim 3:1 gegen West Ham in Topform. Mit beinahe 70 Prozent Ballbesitz und deutlich mehr Abschlüssen war der Triumph absolut gerechtfertigt. Leicester dominierte jüngst gegen Bristol City, kam aber aufgrund einer mangelnden Chancenverwertung nur zu einem knappen 1:0. Jamie Vardy verwandelte im zweiten Durchgang den Elfmeter zum Endstand.

Wir entscheiden uns für eine Wette auf den Heimsieg mit mehr als 2,5 Toren zu einer Quote von 1,98 bei Betano.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Leicester auf „Sieg Liverpool & Über 2,5 Tore“:

Seit November 2022 ist Liverpool zuhause in der Premier League ungeschlagen (12S, 3U).

In der Abstiegs-Saison verloren die Füchse fast zwei Drittel ihrer Liga-Auswärtsspiele (4S, 3U, 12N). Beinahe zwei Drittel der Partien endeten mit drei oder mehr Toren.

Der letzte Erfolg der Foxes an der Anfield Road geht auf Mai 2000 zurück (2U, 11N).

Liverpool vs Leicester Quoten Analyse:

Anhand der Wettanbieter-Bewertung scheint alles andere als ein Heimsieg in der regulären Spielzeit recht unwahrscheinlich. Eine Liverpool Leicester Wettquote in Höhe von durchschnittlich 1,45 untermauert diese Tatsache. Obwohl der letzte Triumph der Füchse an der Anfield Road bereits 23 Jahre zurückliegt, schreibt der Pokal seine eigenen Gesetze. Im Falle eines Sieges des Außenseiters steht mehr als der 6,5-fache Wetteinsatz im Raum.

Laut Buchmacher-Einschätzung ist mit drei oder mehr Toren im Kräftemessen zu rechnen. Darüber hinaus wird beiden Konkurrenten mindestens ein Treffer eingeräumt. Wer sein eigenes Risiko bei den EFL-Cup-Wetten eindämmen möchte, kann beispielsweise auf einen Sportwetten Bonus zurückgreifen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs. Leicester Prognose: Stellt sich der Zweitligist als Stolperfalle für die Reds heraus?

Nach Tabellenführer Manchester City fungiert Liverpool derzeit als zweite treibende Kraft in der englischen Premier League und ist nach sechs Spieltagen weiterhin ungeschlagen.

Nachdem der erste Matchday gegen Chelsea ein Remis mit sich brachte, konnten die Leistungen und vor allem die Resultate deutlich gesteigert werden. Die folgenden fünf Partien im Oberhaus des englischen Fußballs wurden siegreich und zudem mit drei oder mehr Toren gestaltet.

Liverpool ist zuhause eine Bank. Seit nunmehr 15 Premier-League-Heimspielen sind die Reds ungeschlagen (12S, 3U). Nur in einem der jüngsten vier Spiele an der Anfield Road zeigte der derzeitige Tabellenzweite einen „Clean Sheet“ auf. Neunmal haben die Reds bisweilen den EFL-Cup gewonnen und übernehmen somit die Rolle des Rekord-Titelträgers. Im Vorjahr war aber bereits in der vierten Runde nach einem knappen 2:3 gegen Manchester City Endstation.

Leicester hat mit dem direkten Wiederaufstieg in dieser Spielzeit ein klares Ziel vor Augen. Ein Sieg im Pokal wäre dennoch in Hinblick auf die kommenden Liga-Ansetzungen als fördernd für das Selbstvertrauen zu bewerten.

Liverpool - Leicester Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:1 West Ham (H), 3:1 LASK (A), 3:1 Wolverhampton (A), 3:0 Aston Villa (H), 2:1 Newcastle (A).

Letzte 5 Spiele Leicester: 1:0 Bristol (H), 2:0 Norwich (A), 4:1 Southampton (A), 0:1 Hull City (H), 2:0 Tranmere (A).

Letzte Spiele Liverpool vs. Leicester: 3:0 (A), 2:1 (H), 2:0 (H), 0:1 (A) 5:4 n.E. (H).

Nach dem Abstieg im Vorjahr wurde der einstige Trainer Dean Smith nach nur 80 Tagen seines Amtes enthoben. Die Mission Wiederaufstieg soll mit dem neuen Übungsleiter Enzo Maresca vollzogen werden. Mit sieben Siegen und einer Niederlage grüßen die Füchse momentan von der Tabellenspitze der Championship. Alle vier Begegnungen in der Fremde wurden siegreich gestaltet. Neun Auswärtstore lassen auf einen gesunden Zug zum gegnerischen Tor schließen. Die Abwehr musste in der Ferne nur zwei Gegentore hinnehmen. In der letzten Saison schaffte Leicester den Sprung ins Viertelfinale des EFL-Cups, musste sich dort aber Newcastle mit 0:2 geschlagen geben.

Der EFL-Cup 2023/24 brachte bereits zwei Ansetzungen für Leicester mit sich. Beide konnten gegen Burton und Tranmere mit 2:0 gewonnen werden. Liverpool stellt jedoch ein ganz anderes Kaliber dar. Für all jene, die von unterwegs aus auf Liverpool Leicester wetten wollen, stellt Betano eine innovative und leicht zu bedienende Betano App zur Verfügung.

Unser Liverpool - Leicester Tipp: Sieg Liverpool & Über 2,5 Tore

Beim Kräftemessen zwischen einem PL-Klub und einem Zweitligisten sind die Rollen bereits vor Anpfiff deutlich verteilt. Da die Reds obendrein zuhause in Erscheinung treten, würde uns alles andere als ein Heimsieg überraschen. Im Pokal wird Jürgen Klopp dem einen oder anderen Star eine Auszeit gönnen, doch selbst die B-Elf dürfte für einen Erfolg ausreichen. Da vier der letzten fünf Kräftemessen zwischen beiden Mannschaften in Liverpool zu mindestens drei Toren führten, rechnen wir auch diesmal mit einer torreichen Angelegenheit.