Liverpool - Luton Tipp, Prognose & Quoten | 21.02.2024

Unser Liverpool - Luton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 21.02.2024 lautet: Während Liverpool kräftig am Gewinn der 20. Meisterschaft arbeitet, befindet sich der kommende Gegner aus Luton tief im Abstiegskampf. Wir erwarten, dass sich der Favorit gegen eine tief stehende Defensive der Gäste am Ende durchsetzen kann.

Im Spiel zwischen Liverpool und Luton Town treffen zwei verschiedene Welten aufeinander. Während Trainer Jürgen Klopp eine der besten Mannschaften der Welt auf den Rasen führen kann, kommt der Underdog aus Luton mit deutlich bescheideneren Mitteln daher. Wir erwarten den dritten Sieg in Folge für die Reds und entscheiden uns daher für eine „Sieg Liverpool & Unter 4,5 Tore“-Wette mit einer Quote von 1,85 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Luton auf „Sieg Liverpool & Unter 4,5 Tore“:

Liverpool konnte sechs der letzten sieben Ligaspiele gewinnen.

Luton Town konnte keines der letzten drei Spiele gewinnen.

In den letzten sieben Spielen zwischen Liverpool und Luton Town fielen nicht mehr als vier Tore.



Liverpool vs Luton Quoten Analyse:

Selbstverständlich geht der Welt-Klub aus Liverpool als haushoher Favorit in das Duell mit Luton Town und so steht für einen Heimsieg eine recht niedrige Quote von 1,19 in den Büchern der Wettanbieter. Ein Auswärtssieg wäre mit einer Quote in Höhe von 13,00 eine riesige Überraschung.

Auf Seiten der Reds konnte schon im letzten Spiel gegen Brentford der Ägypter Mohamed Salah, nach überstandener Verletzung, wieder teilnehmen und erzielte auch gleich seinen 15 Saisontreffer. Der Außenstürmer wird auch im kommenden Duell als wahrscheinlichster Torschütze gesehen und erhält dafür eine Quote in Höhe von 1,44.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Luton Prognose: Die Reds sind zu stark für den Underdog!

Der FC Liverpool steht seit sieben Spieltagen auf dem ersten Platz der englischen Premier League und steht zu Hause noch ohne Niederlage in dieser Saison da. Der Vorsprung auf den ärgsten Verfolger Arsenal London beträgt jedoch nur zwei Zähler, sodass sich ein spannendes Rennen um die englische Meisterschaft entwickeln könnte. Mit 59 Treffern stellen die Reds die beste Offensive der Liga und können dabei auch auf eine sehr stabile Defensive (Platz Zwei) aufbauen.

Zehn der zwölf Heimspiele konnte Liverpool gewinnen und erzielte dabei im Schnitt 2,75 Tore pro Partie und musste nur durchschnittlich 0,8 Gegentreffer verkraften. Die Reds konnten in dieser Saison bisher nur ein Spiel gegen ein Team, das nicht unter den Top Sechs der Tabelle stand, nicht gewinnen. Dies war jedoch ausgerechnet das Hinspiel gegen den kommenden Gegner aus Luton.

Dass den tapferen Hatters ein zweiter Achtungserfolg in Folge gegen den großen Favoriten aus Liverpool gelingt, scheint jedoch sehr fraglich. Vor allem die Defensive des Aufsteigers bleibt ein großes Problem, mit 47 Gegentoren stellt man die drittschlechteste Verteidigung der gesamten Liga.

Immerhin konnte der Angriff von Luton Town zumindest für ein wenig Entlastung in den letzten Spielen sorgen, so blieb man in den letzten zwölf Spielen in Folge nie ohne eigenen Treffer. Auswärts konnten die Hatters bisher gerade mal zwei Siege einfahren und verloren sechs der elf Partien.

Liverpool - Luton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 4:1 Brentford (A), 3:1 Burnley (H), 1:3 Arsenal (A), 4:1 Chelsea (H), 5:2 Norwich (H).

Letzte 5 Spiele Luton: 1:2 Manchester United (H), 1:3 Sheffield (H), 4:4 Newcastle (A), 4:0 Brighton (H), 2:1 Everton (A).

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Luton: 1:1 (A), 2:1 (H), 0:0 (A), 1:3 (A), 4:0 (H).



Insgesamt trafen die beiden Teams im Rahmen der Premier League in 23 Spielen aufeinander. Luton Town konnte dabei drei Siege bejubeln und hatte in 13 Begegnungen das Nachsehen. Im Schnitt fielen in diesen Spielen 2,8 Tore.

An der Anfield Road wurden die Hatters in bisher elf Spielen begrüßt, in denen die Reds acht Mal den Platz als Sieger verlassen konnten, drei der Spiele endeten in einem Remis, sodass der erste Auswärtssieg von Luton in Liverpool weiterhin noch aussteht. Dass dieser im kommenden Spiel gegen die formstarken Reds gelingt, scheint jedoch sehr unwahrscheinlich.

Unser Liverpool - Luton Tipp: Sieg Liverpool & Unter 4,5 Tore

Der FC Liverpool ist in allen Teilen des Kaders deutlich besser besetzt als der Aufsteiger aus Luton und sollte am Ende einen ungefährdeten Sieg einfahren. Dass der Underdog aus der Nähe der Hauptstadt jedoch nicht unterschätzt werden sollte, erfuhren die Reds beim 1:1-Remis im Hinspiel am eigenen Leib und sollten daher mit der nötigen Zielstrebigkeit ans Werk gehen.

In den letzten drei Duellen zwischen den beiden Teams fielen im Schnitt nur 1,7 Tore. Diese Marke könnte im kommenden Aufeinandertreffen zwar überboten werden, wir rechnen jedoch auch nicht mit einem Torfestival.