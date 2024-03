Liverpool - Manchester City Tipp, Prognose, Quote|10.3.24

Unser Liverpool - Manchester City Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 10.03.2024 lautet: Die letzten sechs Meisterschaften gingen jeweils an Liverpool (1) oder Manchester City (5). Für den Wett Tipp heute haben wir eine Drei-Weg-Wette ausgewählt.

Jürgen Klopp feierte mit dem FC Liverpool sechs Pflichtspielsiege in Serie. Mittendrin jubelten die Reds über einen wichtigen 1:0-Sieg gegen Chelsea, der die Klopp-Auswahl zum League-Cup-Sieger kürte. Nun steht eines der wichtigsten Duelle der Saison an: Das Aufeinandertreffen mit Manchester City! Die Citizens liefen in den vergangenen Wochen ebenfalls zur Höchstform auf, sodass diese Paarung zu einem echten Highlight werden kann. Zuletzt behielt Manchester City in diesem Giganten-Duell die Oberhand (2S, 1U).

In unserem Wett Tipp heute geben wir den Gästen ebenfalls einen minimalen Vorteil und setzen zu einer Quote von 2,20 bei Bet3000 auf „Sieg Manchester City“.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Manchester City auf „Sieg Manchester City“:

Das erwartbare Torverhältnis der Citizens ist besser (+30,9 xG) als jenes von Liverpool (+27,6 xG).

Manchester City hat seine letzten 9 Pflichtspiel-Auswärtsspiele gewonnen.

Manchester City ist seit 3 Pflichtspielen gegen Liverpool ungeschlagen (2S, 1U).



Liverpool vs Manchester City Quoten Analyse:

Die Siegesserie der Reds (6 in Folge) ist beeindruckend, besonders unter dem Aspekt der vielen Verletzten im Team von Jürgen Klopp. Die Liste der Ausfälle hat vermutlich auch einen Einfluss auf die Wettquoten in den Sportwetten Apps, wo Liverpool mit Siegquoten zwischen 2,75 und 2,95 als leichter Außenseiter aufgelistet wird.

Manchester City bot am vergangenen Spieltag gegen Manchester United eine Machtdemonstration, führte die Red Devils nach einem Rückstand vor (0:1) und gewann schließlich souverän mit 3:1. Gewinnt die Guardiola-Elf ihr drittes Premier-League-Spiel in Folge, warten Quoten bis 2,34 auf euch.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Manchester City Prognose: Crunchtime in der Premier League

Im englischen Fußball ist der Titelkampf entfacht. Liverpool (63), Manchester City (62) und Arsenal (61) liegen allesamt nur zwei Zähler auseinander. Zurzeit führt die Mannschaft von Jürgen Klopp die Tabelle an (63), doch Manchester City ist bislang das beste Team der Rückrunde (22 Punkte).

Seit Monaten muss Jürgen Klopp auf viele wichtige Spieler verzichten. Trotz all der Widerstände sind die Reds nicht klein zu kriegen, holten vier Liga-Siege in Serie und haben sich an die Spitze der Premier League gesetzt.

In einem Giganten-Duell von diesem Format können sich die Ausfälle jedoch bemerkbar machen. Liverpool und Manchester City zählen laut erwartbaren Toren und Gegentoren jeweils zu den drei besten Teams der englischen Spitzenliga.

Das erwartbare Torverhältnis der Citizens (+30,9 xG) ist jedoch etwas besser als jenes von Liverpool (27,6 xG) und die jüngste Leistung der Skyblues im Manchester-Derby (3,33:0,25 xG pro Manchester City) war eindrucksvoll.

Liverpool - Manchester City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:0 Nottingham (A), 3:0 Southampton (H), 1:0 n.V. Chelsea (A), 4:1 Luton (H), 4:1 Brentford (A).

Letzte 5 Spiele Manchester City: 3:1 Manchester United (H), 6:2 Luton (A), 1:0 Bournemouth (A), 1:0 Brentford (A), 1:1 Chelsea (H).

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Manchester City: 1:1 (A), 1:4 (H), 2:3 (A), 1:0 (H), 3:1 (H).



Darüber hinaus gewann Manchester City zwei der letzten drei Aufeinandertreffen (1U) mit Liverpool und schenkte den Reds insgesamt acht Treffer ein (8:4). Im Gegensatz zu Jürgen Klopp stehen Pep Guardiola alle wichtigen Akteure zur Verfügung.

Hinzu kommt, dass die Citizens sich zuletzt in der Ferne deutlich stabilisiert haben und neun Auswärtsspiele in Folge für sich entscheiden konnten. Im Vergleich der gesammelten Ballkontakte im gegnerischen Strafraum hat Manchester City (1.095) leichte Vorteile gegenüber den Gastgebern (970).

In der Arbeit gegen den Ball wird der größte erwartbare Unterschied beider Mannschaften deutlich. Der amtierende Meister aus Manchester ließ erst 25,1 xGA zu, während die Reds bereits bei 33,2 erwartbaren Gegentreffern stehen.

Bereits in der Hinrunde einigten sich die beiden Top-Teams auf ein 1:1 und damit auf Unter 2,5 Tore in der Partie. Fallen erneut maximal zwei Treffer in diesem Aufeinandertreffen, wartet bei Bet3000 eine Quote von 2,45 auf euch.

Unser Liverpool - Manchester City Tipp: Sieg Manchester City

Nur selten kommt man in den Genuss, für einen Sieg der Citizens eine Quote von über 2,00 spielen zu können. Im Duell zweier Top-Teams geben wir den Gästen einen leichten Vorteil, da sie nicht nur formstark sind, sondern ebenso mit der vollen Kapelle an die Anfield Road fahren.