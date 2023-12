Liverpool - Manchester United Tipp, Prognose & Quoten | 17.12.23

Unser Liverpool - Manchester United Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 17.12.2023 lautet: In unserem Wett Tipp heute sehen wir die Gastgeber gegen offensiv schwache Red Devils im Vorteil.

Die Reds empfangen die Red Devils an der sagenumwobenen Anfield Road zu einem vom Namen her absoluten Topspiel der Premier League. Manchester United läuft allerdings wie so oft in den letzten Jahren den eigenen Ansprüchen hinterher. Liverpool ist zu Hause dagegen kaum zu bezwingen und so entscheiden wir uns für die Wette „Sieg Liverpool & Unter 4,5 Tore“ mit einer Quote von 2,05 bei Betano.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Manchester United auf „Sieg Liverpool & Unter 4,5 Tore“:

Liverpool gewann bisher alle 7 PL-Heimspiele in dieser Saison.

In den Auswärtspartien von Manchester United fallen in dieser Spielzeit im Schnitt 2,1 Tore.

Es fielen in jeweils nur einem von 16 Spielen beider Mannschaften in dieser Saison mehr als vier Tore.

Liverpool vs Manchester United Quoten Analyse:

Liverpool grüßt seit dem letzten Spieltag vom Platz an der Sonne der englischen Premier League und wird somit zurecht von den Buchmachern als Favorit im kommenden Duell mit den Red Devils gesehen. Bei einem Heimsieg der Reds winkt eine Quote von 1,45 gegenüber einer Siegquote für Manchester in Höhe von 6,20. Selbst ein Remis wird mit einer Quote von 5,50 als recht unwahrscheinliches Szenario angesehen.

Als wahrscheinlichste Endergebnisse werden ein 2:1 mit einer Quote von 9,25, gefolgt von einem 2:0 mit einer Quote von 10,25 gesehen. Solltet ihr euch für einen solch risikoreichen Tipp entscheiden, schaut euch vorher unbedingt im Bereich der Freiwetten um. Damit könnt ihr ganz einfach euer Verlustrisiko minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Manchester United Prognose: Kann Liverpool den ersten Platz verteidigen?

Die Reds stehen mit 36 Punkten aus den ersten 16 Spielen auf dem ersten Platz und haben einen Zähler Vorsprung auf Arsenal. Sie sind das einzig verbliebene Team, das erst eine Niederlage einstecken musste. Zu Hause wurden alle sieben Ligaspiele mit einer beeindruckenden Torbilanz von 21:5 gewonnen.

Das Team von Cheftrainer Jürgen Klopp stellt mit 36 Treffern die zweitbeste Offensive der Liga und mit erst 15 Gegentreffern die geteilt beste Verteidigung der Premier League. Dabei kommt das beste Torverhältnis aller Teams mit +21 heraus. Der verlässlichste Scorer der Reds ist wieder einmal der Ägypter Mohamed Salah, der mit elf Treffern und sieben Vorlagen an der Hälfte aller Tore von Liverpool beteiligt war.

Manchester United steht aktuell mit 27 Punkten auf dem sechsten Platz und zeichnete sich dabei vor allem mit bisweilen starker Effizienz aus. Mit einem negativen Torverhältnis von -2 gelangen so schon neun Siege bei sieben Niederlagen. Insgesamt nur 18 Treffer in 16 Spielen sind jedoch viel zu wenig, um den absoluten Spitzenteams in der Premier League gefährlich werden zu können.

Bezeichnend dafür ist auch die Tatsache, dass der gefährlichste Torschütze in den Reihen der Red Devils der defensive Mittelfeldspieler Scott McTominay mit fünf Treffern ist. Der Druck auf Trainer Erik ten Hag, der es nicht schafft, seine Mittelstürmer in seinem bevorzugten 4-2-3-1-Spielsystem gewinnbringend zu integrieren, ist jedenfalls gewaltig.

Liverpool - Manchester United Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:1 Crystal Palace (A), 2:0 Sheffield (A), 4:3 Fulham (H), 4:0 LASK (H), 1:1 Manchester City (A)

Letzte 5 Spiele Manchester United: 0:3 Bournemouth (H), 2:1 Chelsea (H), 0:1 Newcastle (A), 3:3 Galatasaray (A), 3:0 Everton (A)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Manchester United: 7:0 (H), 1:2 (A), 4:0 (H), 5:0 (A), 4:2 (A)

Dass es sich bei diesem Aufeinandertreffen um ein absolutes Traditionsduell handelt, zeigt nicht erst der Blick auf den direkten Vergleich der beiden Teams. Liverpool und Manchester United verbindet eine seit Jahrzehnten schwelende Rivalität. Liverpools (19x Meister) größtes Ziel dürfte wohl lauten, mit einem weiteren Titelgewinn in der Premier League mit dem großen Rivalen Man United (20x Meister) gleichzuziehen und ihm den Status des alleinigen Rekordmeisters streitig zu machen.

Die beiden Kontrahenten trafen in der Geschichte der Premier League insgesamt 176 Mal aufeinander. Die Red Devils konnten 67 Spiele gewinnen, während die Reds 59mal erfolgreich waren. 50mal trennten sich die beiden Teams mit einem Unentschieden.

Solltet ihr noch keine Erfahrung mit dem von uns für dieses Spiel bevorzugten Wettanbieter gemacht haben, findet ihr hier unseren großen Betano Test, um euch einen Überblick zu verschaffen.

Unser Liverpool - Manchester United Tipp: „Sieg Liverpool & Unter 4,5 Tore“

Liverpool verlor keines der letzten sieben Heimspiele gegen Manchester United. Dabei fielen im Schnitt 2,4 Tore pro Partie. Man United verbindet in dieser Saison eine schwache Offensive mit einer ordentlichen Defensive. So fallen in den Spielen der Red Devils im Schnitt ebenfalls nur 2,4 Tore. Liverpool blieb in den Heimspielen der Premier League bisher ohne Punktverlust. Wir erwarten, dass sich dies auch gegen Man Utd nicht ändert.