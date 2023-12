Liverpool - Newcastle Tipp, Prognose & Quoten | 01.01.24

Unser Liverpool - Newcastle Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 01.01.2024 lautet: Die Reds sind momentan kaum zu schlagen und empfangen am Neujahrstag schwächelnde Magpies an der altehrwürdigen Anfield Road. In unserem Wett Tipp heute sehen wir die Gastgeber klar im Vorteil.

Liverpool steht in der englischen Premier League wieder auf dem ersten Platz der Tabelle. Nach der enttäuschenden letzten Saison dürfte dies Balsam für die Seelen der Reds-Fans sein.

Newcastle kam nach einem starken Start in diese Spielzeit zuletzt schwer ins Straucheln und enttäuschte vor allem auswärts. Wir entscheiden uns daher für den Wett Tipp heute „Liverpool gewinnt mit HC -1″ mit einer Quote von 2,15 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Newcastle auf „Liverpool gewinnt mit HC -1″:

Liverpool verlor keines der letzten 12 Ligaspiele.

3 der letzten 6 Heimspiele gewann Liverpool mit mindestens 2 Toren Abstand.

Newcastle verlor 3 der letzten 4 Gastspiele in der Premier League mit mindestens 2 Toren Unterschied.

Liverpool vs Newcastle Quoten Analyse:

Die Reds gehen als klarer Favorit in das Duell mit den neureichen Magpies aus Newcastle. Das sehen auch die Buchmacher so und vergeben auf dem Drei-Wege-Markt eine Heimsieg-Quote von 1,47. Ein Erfolg von Newcastle an der Anfield Road bringt eine Quote von 6,00.

Als wahrscheinlichstes Endergebnis sehen die Bookies einen 2:1-Heimsieg mit einer Quote von 7,50 an, gefolgt von einem 2:0-Erfolg der Reds mit einer Quote von 8,25. Wer eine solche Risikowette für das Spiel zwischen Liverpool und Newcastle in Betracht zieht, sollte über die Nutzung eines der besten Freiwetten Angebote nachdenken, um das Verlustrisiko zu minimieren.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Newcastle Prognose: Stürzt Newcastle weiter ab?

Die Reds spielen eine bockstarke Saison und mussten in den ersten 19 Spielen erst eine einzige Niederlage hinnehmen. Mit zwölf Siegen und insgesamt 42 Punkten stehen die Reds vor Arsenal auf dem ersten Platz. Vor allem die Defensive der Mannen von Trainer Jürgen Klopp steht bisher wie eine Wand. Erst 16 Gegentreffer bedeuten die mit Abstand beste Verteidigung der gesamten Liga.

Im Angriff können sich die Reds vor allem auf ihren Superstar Mohamed Salah verlassen. Der Ägypter steht mit zwölf Toren und sieben Vorlagen an der Spitze der vereinsinternen Scorerliste und auf Platz drei der Torjägerliste der Premier League. Zu Hause ist Liverpool in dieser Saison bisher ungeschlagen und konnte sieben der neun Spiele bei einer starken Torbilanz von 22:6 gewinnen.

Die Magpies konnten einen schwachen Start in die Saison mit drei Niederlagen aus den ersten vier Partien, mit einem starken Run von sieben Spielen in Folge ohne Niederlage und fünf Siegen, in einen sehr ordentlichen Saisonbeginn umwandeln. Zum Ende der Hinrunde musste Newcastle jedoch wieder einige Rückschläge hinnehmen und verlor vier der letzten fünf Spiele gegen zum Teil schwache Gegner. Mit 29 Punkten stehen die Schwarz-Weißen momentan auf dem neunten Rang der Tabelle und haben sieben Zähler Rückstand auf die internationalen Plätze.

Bester Torschütze in den Reihen des Teams von Cheftrainer Eddie Howe ist der junge Schwede Alexander Isak mit acht Treffern. Außenverteidiger Kieran Trippier konnte sich derweil mit sieben Torvorlagen in Szene setzen und auch Linksaußen Anthony Gordon spielte mit sechs Treffern und sechs Assists eine starke Hinrunde.

Liverpool - Newcastle Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:0 Burnley (A), 1:1 Arsenal (H), 5:1 West Ham (H), 0:0 Manchester United (H), 1:2 Saint-Gilloise (A)

Letzte 5 Spiele Newcastle: 1:3 Nottingham (H), 0:1 Luton (A), 1:1 (2:4 n.E.) Chelsea (A), 3:0 Fulham (H), 1:2 AC Mailand (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Newcastle: 2:1 (A), 2:0 (A), 2:1 (H), 1:0 (A), 3:1 (H)

Außerhalb der Premier League konnte Newcastle in den Pokal-Wettbewerben nicht wirklich überzeugen. In der Champions League belegte man, in einer zugegeben sehr starken Gruppe F, den letzten Platz und schied mit nur einem Sieg aus sechs Spielen aus. Auch im EFL Cup war im Viertelfinale gegen Chelsea nach Elfmeterschießen Schluss.

Liverpool spielt derweil eine gute Europa League-Saison und konnte sich als Sieger der Gruppe E durchsetzen. Im EFL Cup konnten die Reds die ersten drei Spiele gewinnen und stehen nun im Halbfinale, in dem der FC Fulham wartet.

Liverpool gewann die letzten fünf Partien gegen Newcastle allesamt und verlor keines der letzten 14 Duelle mit dem kommenden Gegner. Die letzte Heimniederlage der Reds gegen die Magpies in der Premier League liegt 30 Jahre zurück.

Im Schnitt fallen in den Spielen zwischen den beiden Rivalen 3,0 Tore. Wer noch einen tollen Bonus für seine Liverpool Newcastle Wette einsacken möchte, findet hier eine Übersicht über die besten Sportwetten Gutscheine auf dem Markt.

Unser Liverpool - Newcastle Tipp: „Liverpool gewinnt mit HC -1″

Die Reds sind enorm gut in Form und vor allem zu Hause eine absolute Macht. Sie erzielen vor heimischem Publikum im Schnitt 2,5 Tore pro Partie bei nur 0,7 Gegentoren. Newcastle hingegen zeigte sich in dieser Spielzeit vor allem auswärts äußerst schwach und fängt sich in fremden Stadien im Schnitt 2,0 Gegentreffer ein. Wir erwarten einen klaren Sieg Liverpools.