Liverpool - Newcastle Tipp, Prognose, Quoten | 26.02.2025

Unser Liverpool - Newcastle Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 26.02.2025 lautet: Die Reds haben zuletzt Manchester City besiegt und aufgrund des Ausrutschers von Arsenal den Vorsprung an der Tabellenspitze erneut ausgebaut. Im Wett Tipp heute im Heimspiel gegen die Magpies ist zumindest mit einigen Toren zu rechnen.

Am Mittwochabend, den 26. Februar 2025, wird das legendäre Anfield der Schauplatz eines spannenden Premier-League-Duells zwischen Tabellenführer FC Liverpool und dem Fünftplatzierten Newcastle United.

Liverpool geht als klarer Favorit ins Spiel, unterstützt von den treuen Fans und einer beeindruckenden Bilanz von 64 Punkten. Newcastle hingegen hat 44 Punkte auf dem Konto und kämpft um den Anschluss an die Spitzengruppe.

Schiedsrichter Chris Kavanagh wird das Spiel leiten, und bei drei gegebenen Elfmetern in dieser Saison könnte es durchaus spannend werden. Mohamed Salah führt die Torschützenliste mit 25 Treffern an, während Alexander Isak für Newcastle 19 Tore erzielt hat - eine gute Ausgangsposition für unsere Liverpool Newcastle Prognose. Die Fans können sich auf ein torreiches Spiel freuen, da beide Teams in den letzten Begegnungen regelmäßig getroffen haben.