Liverpool - Norwich City Tipp, Prognose, Quoten|28.1.2024

Unser Liverpool - Norwich City Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 28.01.2024 lautet: Die Underdogs aus Norwich City fordern in unserem Wett Tipp heute den großen FC Liverpool in der vierten Runde des FA Cups heraus. Die Reds sind jedoch gerade in bestechender Form und dürften auf einen deutlichen Sieg zusteuern.

Auch ohne den für den Afrika Cup abgestellten Superstar Mohamed Salah gelang dem FC Liverpool zuletzt ein lockerer 4:0-Sieg gegen Bournemouth. Das Team von Trainer Jürgen Klopp ist im Moment kaum zu schlagen und auch gegen den Tabellen-Achten der englischen Championship kann nur ein klarer Sieg das gesetzte Ziel sein.

Wir sehen kaum eine Chance für den Underdog und entscheiden uns für den Wett Tipp heute „Liverpool gewinnt beide Halbzeiten“ mit einer Quote von 1,95 bei Interwetten.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Norwich City auf „Liverpool gewinnt beide Halbzeiten“:

Liverpool gewann die letzten 7 Spiele gegen Norwich City.

Die Reds stehen in der Premier League bei 14 Spielen in Folge ohne Niederlage.

In 10 der letzten 13 Duelle mit Norwich konnte Liverpool mindestens 3 Tore erzielen.



Liverpool vs Norwich City Quoten Analyse:

Über den Status des absoluten Favoriten in diesem Spiel dürfte es wohl keine zwei Meinungen geben. Auch die besten neuen Buchmacher sehen dies so und vergeben für die Reds eine Siegquote in Höhe von 1,15. Ein Sieg der Canaries würde mit einer Quote von 15,00 einer absoluten Sensation gleichkommen.

In Abwesenheit von Mo Salah wird Diogo Jota am ehesten ein Tor im kommenden Spiel zugetraut. Der Linksaußen bekommt für einen Treffer nur eine sehr niedrige Quote von 1,57 zugewiesen. Ein Treffer des Mittelstürmers Darwin Nunez würde schon eine Gewinnquote von 1,75 erzielen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Norwich City Prognose: Bleiben die Reds im 9. Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage?

Jürgen Klopp dürfte der Start ins Jahr 2024 durchaus geschmeckt haben. Seit drei Spieltagen thront sein Team auf dem ersten Platz der Premier League und hat momentan fünf Punkte Vorsprung auf Dauerrivale Manchester City, der jedoch ein Spiel weniger absolviert hat. Mit 47 erzielten Treffern stellen die Reds die zweitbeste Offensive der Liga und die Defensive steht mit erst 18 Gegentoren ihren Mann.

In 21 Ligaspielen musste zudem erst eine Niederlage hingenommen werden, gegen die Top-Klubs Man City und Arsenal konnte man jeweils ein 1:1-Remis erkämpfen. Vor allem in der zweiten Hälfte der Spiele liefen die Mannen aus Liverpool zur Hochform auf und konnten schon 30 Tore nach dem Pausenpfiff erzielen.

Die Kanarienvögel aus Norwich City können bisher auf eine durchwachsene Saison in der zweiten englischen Spielklasse zurückblicken. Mit zwölf Siegen, zwölf Niederlagen und fünf Remis steht das Team von Trainer David Wagner auf dem achten Platz der Tabelle und hat schon 25 Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Leicester City angesammelt.

Vor allem die Defensive von Norwich wusste bisher zu selten zu überzeugen, mit 44 Gegentreffern steht man auf dem sechstletzten Platz im Ligavergleich. Bester Torschütze der Canaries in der laufenden Spielzeit ist Jonathan Rowe mit zwölf Buden. Der zentrale Mittelfeldspieler Gabriel Sara kommt derweil auf acht Vorlagen und fünf Treffer.

Liverpool - Norwich City Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:1 Fulham (Pokal, A), 4:0 Bournemouth (A), 2:1 Fulham (Pokal, H), 2:0 Arsenal (Pokal, A), 4:2 Newcastle (H).

Letzte 5 Spiele Norwich City: 0:1 Leeds (A), 2:0 West Brom (H), 3:1 Bristol Rovers (Pokal, A), 2:1 Hull (A), 1:1 Bristol Rovers (Pokal, H).

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Norwich City: 2:1 (H), 3:1 (H), 3:0 (A), 3:0 (A), 1:0 (A).



In der dritten Runde des FA Cups konnte sich Norwich knapp gegen die Bristol Rovers durchsetzen. Im EFL Cup musste man jedoch nach einer Niederlage gegen den FC Fulham in der dritten Runde die Segel streichen. Im gleichen Wettbewerb stehen die Reds nach vier Siegen und einem Remis im Finale gegen den FC Chelsea. Auch in der Europa League läuft für Liverpool bisher alles nach Plan, nachdem man die Gruppe E als Sieger beenden konnte, stehen die Reds nun sicher im Achtelfinale.

Ein Blick auf den direkten Vergleich lässt wenig Hoffnung für den Underdog aus dem Osten Englands aufkommen. Liverpool verlor keines der letzten 18 Spiele gegen Norwich City und steht momentan bei sieben Siegen in Folge. Ein Hoffnungsschimmer für den Underdog aus Norwich könnte derweil die Bilanz der beiden Teams im FA Cup sein. In sieben Spielen gegen Liverpool konnten immerhin drei Siege bei drei Niederlagen und einem Remis geholt werden. Wer also an einen weiteren Erfolg der Canaries im anstehenden Pokal-Duell glaubt, könnte einen hohen Gewinn einstreichen. Für eine solch risikoreiche Wette empfehlen wir jedoch dringend die Nutzung einer Freiwette ohne Einzahlung.

Unser Liverpool - Norwich City Tipp: Liverpool gewinnt beide Halbzeiten

Der FC Liverpool ist momentan in blendender Verfassung und dürfte gegen die nicht immer stabile Verteidigung der Canaries zu einigen hochkarätigen Chancen kommen. In den letzten zehn direkten Duellen mit Norwich erzielten die Reds im Schnitt 3,0 Treffer. Wir erwarten auch im kommenden Match einen deutlichen Sieg des Favoriten.