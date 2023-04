Liverpool - Nottingham Tipp, Prognose & Quoten | 22.04.2023

Unser Liverpool - Nottingham Tipp zum Premier League Spiel am 22.04.2023 lautet: Vor heimischer Kulisse sind die Reds gegen den Aufsteiger als Favorit auf drei Punkte gesetzt. An der Anfield Road gehen wir von einem Triumph der Hausherren aus.

Liverpool setzte zuletzt ein Ausrufezeichen und kam in der Fremde bei Leeds United zu einem deutlichen 6:1-Sieg. Überragend waren dabei Mohamed Salah und Diogo Jota, die sich mit jeweils zwei Treffern in die Torschützenliste eintragen konnten. Der Sieg ging auch in dieser Höhe vollkommen in Ordnung. 75 Prozent Ballbesitz und deutlich mehr Torschüsse offenbaren, dass die Gäste in sämtlichen Belangen das bessere Team waren.