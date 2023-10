Liverpool - Nottingham Tipp, Prognose & Quoten | 29.10.2023

Nach zwei sieglosen PL-Spielen am Stück holten die Mannen von Trainer Jürgen Klopp einen verdienten 2:0-Triumph gegen Everton. Zudem fertigten die Reds unter der Woche in der Europa League Toulouse mit 5:1 ab.

Wir entscheiden uns beim Duell Liverpool vs Nottingham für eine Wette auf einen Heimsieg mit mindestens zwei Toren Unterschied. Diesbezüglich stellt Bet3000 eine Quote von 1,65 bereit.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Nottingham auf „Sieg Liverpool (HC -1)“:

Liverpool vs Nottingham Quoten Analyse:

Liverpool vs. Nottingham Prognose: Arbeiten die Reds sich weiter nach oben?

Jürgen Klopp führte sein Team kürzlich wieder zurück auf die Erfolgsspur. Neben dem 2:0 gegen Everton auf nationaler Ebene brachte auch der Europa-League-Auftritt gegen Toulouse einen deutlichen 5:1-Sieg mit sich. Mit drei Erfolgen am Stück rangieren die Reds in der EL-Gruppe E auf Platz 1 und haben mit fünf Punkten Vorsprung das Tor zur Zwischenrunde weit aufgestoßen.

Liverpool - Nottingham Statistik & Bilanz:

Auswärts legen die „Tricky Trees“ Probleme an den Tag und gewannen saisonübergreifend nur eines von 15 Spielen (4U, 10N). Dem Team mangelt es in der Fremde an offensiver Durchschlagskraft. Nur vier der aktuellen zehn Saisontore resultieren in den Stadien des Gegners.