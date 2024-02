Liverpool - Southampton Tipp, Prognose, Quoten|28.02.2024

Unser Liverpool - Southampton Sportwetten Tipp zum FA Cup Spiel am 28.02.2024 lautet: Jürgen Klopp hat in seiner abschließenden neunten Saison als Liverpool-Trainer die Chance auf vier Titel. Den ersten holten die Reds im EFL-Cup-Finale gegen Chelsea (1:0 n.V.). In unserem Wett Tipp heute erwarten wir eine souveränen Heimsieg der Klopp-Elf.

Verletzungen gehören im Fußball zum Tagesgeschäft und gelten nur selten als Ausrede. Liverpool ist im letzten Klopp-Jahr von vielen Verletzungen gebeutelt, lässt sich davon aber überhaupt nicht beirren. Stattdessen leben die Reds eine Next-Man-Up-Mentalität, die jüngst zum ersten Saison-Titel führte. Im FA-Cup-Heimspiel gegen Zweitligist Southampton sind die Reds der klare Favorit. Die Gäste stecken im Aufstiegsrennen, verloren zuletzt jedoch zwei Partien in Serie.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Southampton auf „Sieg Liverpool (HC -1)“:

Liverpool gewann in dieser Spielzeit 18 von 20 Pflicht-Heimspielen mit insgesamt 63:17 Toren.

Southampton verlor 3 der letzten 4 Pflichtspiele (1 Sieg).

Liverpool erspielte sich in der Premier League aus dem Spiel heraus den höchsten xG-Wert (43,13 xG).



Liverpool vs Southampton Quoten Analyse:

Die Reds hoben nach ihrem 1:0-Sieg gegen Chelsea die erste Trophäe der Saison in die Höhe. Ein sichtlich emotionaler Jürgen Klopp sprach im Nachgang von der „außergewöhnlichsten Trophäe“ seiner Karriere. Sind die Reds rechtzeitig wieder konzentriert, sollte ein Sieg mit Wettquoten bis 1,50 kein allzu großes Hindernis darstellen.

Southampton könnte im kommenden Jahr wieder erstklassig sein. Die Aufstiegsträume bestehen trotz drei Niederlagen aus den vergangenen vier Liga-Spielen, ein Weiterkommen im FA Cup hingegen ist bei Siegquoten zwischen 5,50 und 6,50 unwahrscheinlich. Blickt ihr in eure Tipwin App, sollten Match-Kombinationen der Reds im Fokus stehen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Southampton Prognose: Wer setzt an der Anfield Road gegen die Reds?

Anfield ist ein altbekannter Ort für magische Spiele der Reds. Die Unterstützung von den Rängen ist gigantisch, ebenso wie die Ergebnisse in dieser Spielzeit. Wettbewerbsunabhängig ist Liverpool im eigenen Stadion noch ungeschlagen, gewann 18 von 20 Pflichtspielen mit einem Torverhältnis von 63:17 Toren.

Sieben dieser Heimspiele trug Jürgen Klopp mit seiner Mannschaft außerhalb der Premier League statt (Europa League, EFL Cup, FA Cup). Jedes Mal gingen die Hausherren als Sieger vom Feld, in sechs von sieben Begegnungen sogar mindestens mit zwei Toren Vorsprung.

Zuletzt schwammen die Klopp-Schützlinge trotz zahlreicher Ausfälle auf einer Welle des Erfolges. Vier Siege in Serie, drei davon mit einem Handicap (-1) und der erste Titel der Saison stehen für die derzeitige Verfassung der Gastgeber.

Im eigenen Stadion ist gegen einen Zweitligisten außer Form (3 Niederlagen aus den letzten 4 Spielen) ein souveräner Heimsieg eine angebrachte Wett-Option, vor allem mit einer Quote von Über 2,0.

Liverpool - Southampton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:0 n.V. Chelsea (A), 4:1 Luton (H), 4:1 Brentford (A), 3:1 Burnley (H), 1:3 Arsenal (A).

Letzte 5 Spiele Southampton: 1:2 Millwall (H), 1:2 Hull (H), 2:0 West Brom (A), 1:3 Bristol (A), 5:3 Huddersfield (H).

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Southampton: 4:4 (A), 3:1 (H), 2:1 (A), 4:0 (H), 2:0 (H).



Southampton erzielte in drei der vergangenen vier Pflichtspiele nur ein Tor. Das ist ungewöhnlich für eine der drei besten Offensiven der Championship (1,9 Tore pro Spiel). Vor allem, wenn die erzielten Tore von 59,4 erwartbaren Treffern (3.) untermauert werden.

Verweilt die Offensive der Saints in ihrem Formtief, droht eine deutliche Niederlage gegen die Reds. Defensiv hat die Mannschaft von Russell Martin (1,2 Gegentore pro Spieltag) keine Top-6-Verteidigung der Championship.

Zudem treffen die Gäste im Liga-Alltag deutlich seltener in der Ferne (24 Tore in 17 Spielen) als im eigenen Stadion (41 Tore in 17 Spielen). Gepaart mit der Heimstärke der Reds bahnt sich ein klarer Heimsieg an.

Erwartet ihr an der Anfield Road ein Spiel mit Über 3,5 Toren, was im Übrigen für die Reds eher die Regel ist (durchschnittlich fallen 3,69 Tore pro Liga-Heimspiel), erhaltet ihr von Winamax eine Quote über 2,00. Wir empfehlen, diese Quote mit dem Winamax Bonus zu spielen.

Unser Liverpool - Southampton Tipp: Sieg Liverpool (HC -1)

Der FC Liverpool hat im Laufe seiner 20 Pflicht-Heimspiele ein phänomenales Torverhältnis von +56 aufgebaut, das eine Quote von über 2,0 für einen Sieg gegen einen Zweitligisten mit mindestens zwei Toren Differenz in den Vordergrund rückt.