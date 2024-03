Liverpool – Sparta Prag Tipp, Prognose, Quoten|14.03.2024

Unser Liverpool - Sparta Prag Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 14.03.2024 lautet: Liverpool hat mit dem 5:1 im Hinspiel für eine komfortable Ausgangssituation für das bevorstehende Re-Match gesorgt. Obwohl wir die Reds favorisieren, spielen wir unseren Wett Tipp heute nicht auf Heimsieg.

Liverpool teilte zuletzt beim 1:1 im Gipfeltreffen mit Manchester City die Punkte und hatte durchaus Chancen, die Partie zu gewinnen. Aufgrund des klaren 5:1 aus dem Hinspiel dürfte Jürgen Klopp beim erneuten Aufeinandertreffen mit Sparta Prag dem einen oder anderen Stammspieler eine Pause gönnen. Der tschechische Rekordmeister kann sich keine großen Chancen mehr auf ein Weiterkommen ausrechnen, wird sich aber mit einer ansprechenden Leistung aus dem Turnier verabschieden wollen.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Beide Teams treffen“ zu einer Quote von 1,66 bei Bwin.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Sparta Prag auf „Beide Teams treffen“:

Liverpool erzielte in 3 Gruppenspielen zu Hause 11 Tore.

Die Prager haben bisweilen in jedem EL-Auswärtsduell mindestens einmal getroffen.

Bereits im Hinspiel fielen Tore auf beiden Seiten.



Liverpool vs Sparta Prag Quoten Analyse:

Die Rollen sind schon vor dem Anpfiff mehr als deutlich verteilt. Die Wettanbieter sehen die Reds an der Anfield Road als klaren Favoriten und bewerten den Heimsieg mit einer durchschnittlichen Quote in Höhe von 1,30.

Keines der bisherigen drei Duelle mit Liverpool konnte der tschechische Rekordmeister für sich entscheiden (1U, 2N). Wer entgegen der Statistik wetten möchte, darf sich im Falle eines Auswärtssieges teilweise über mehr als den achtfachen Wetteinsatz freuen. Sollte es zu einem erneuten Schützenfest mit sechs Treffern kommen, steht in der CrazyBuzzer App der 5,10-fache Wetteinsatz im Raum.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs. Sparta Prag Prognose: Kassiert Prag die 3. Pleite am Stück?

Dass Jürgen Klopp die Reds zum Ende der Saison verlassen wird, ist in Stein gemeißelt. Seit Oktober 2015 sitzt der 56-jährige Deutsche auf der Trainerbank in Liverpool und führte den Klub zurück in die Erfolgsspur. Mit der Premier League, der Champions League und dem FA Cup bzw. EFL-Cup wurden diverse Titel schon gewonnen.

Neben der englischen Meisterschaft wollen die Reds aber auch die Europa League holen und haben zumindest mit dem 5:1 aus dem Hinspiel das Tor zum Viertelfinale weit aufgestoßen.

Liverpool ist in der Europa League zu Hause eine Wucht und holte neun Punkte in drei Heimspielen – mehr geht nicht. Die Offensive erzielte 3,7 Tore pro Ansetzung im eigenen Stadion. Zudem gelten die Reds bei den Wettanbietern als Favorit auf den EL-Titel.

In der englischen Premier League verlor die Klopp-Elf aufgrund des 1:1 gegen Manchester City die Tabellenführung an Arsenal. Beide Teams sind jedoch punktgleich.

Liverpool - Sparta Prag Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 1:1 Manchester City (H), 5:1 Sparta Prag (A), 1:0 Nottingham Forest (A), 3:0 FC Southampton (H), 1:0 n.V. FC Chelsea (A).

Letzte 5 Spiele Sparta Prag: 0:4 Viktoria Pilsen (A), 1:5 FC Liverpool (H), 0:0 Slavia Prag (H), 3:2 n.V. Slavia Prag (A), 3:1 FC Slovacko (A).

Letzte Spiele Liverpool vs. Sparta Prag: 5:1 (A), 1:0 (H), 0:0 (A).



Sparta Prag scheiterte bei den vergangenen beiden Teilnahmen bereits in der Vorrunde der Europa League und hatte somit allen Grund zur Freude, als Zweiter in der Gruppe C das Ticket für die K.o.-Runde gelöst zu haben. Dort kamen die Tschechen gegen die Übermannschaft aus Liverpool trotz Heimrechts an ihre Grenzen (1:5).

Auswärts haben die Recken aus der tschechischen Hauptstadt bisweilen in der Europa League nur bedingt überzeugt und behielten lediglich in einem von vier Duellen die Oberhand. Dem 3:1 gegen Aris Limassol standen auf der anderen Seite drei Niederlagen gegen Betis Sevilla (1:2), die Rangers (1:2) und Galatasaray (2:3) gegenüber. Mit sieben Auswärtstoren in vier Spielen ist die Offensive nicht zu unterschätzen. Alle vier Fernduelle führten in der EL zu beiderseitigen Toren.

Auf nationaler Ebene musste die Elf von Trainer Brian Priske zuletzt einen herben Rückschlag akzeptieren und verlor mit 0:4 beim Tabellendritten Viktoria Pilsen. Nach wie vor beansprucht Prag den Platz an der Sonne und hat einen Zähler Vorsprung auf den ersten Verfolger Slavia Prag. Wer sich auf die Suche nach Sportwetten Gutscheinen für seinen Liverpool Sparta Prag Tipp begibt, könnte einen Blick in unseren Bonus Vergleich werfen.

Unser Liverpool – Sparta Prag Tipp: Beide Teams treffen

Liverpool hat bereits mit dem Hinspiel-Erfolg die Weichen für den Einzug ins Viertelfinale gestellt. Der Terminplan der Reds ist sehr eng kalkuliert, somit dürfte Jürgen Klopp dem einen oder anderen Stammspieler eine Pause gönnen.

Wenngleich selbst die B-Mannschaft in der Lage ist Prag zu schlagen, könnte sich dennoch in der Defensive die eine oder andere Lücke ergeben. Wir gehen von einem engen Match mit Toren auf beiden Seiten aus.