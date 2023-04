Liverpool - Tottenham Tipp, Prognose & Quoten | 30.04.2023

Unser Liverpool - Tottenham Tipp zum Premier-League-Spiel am 30.04.2023 lautet: Wir bekommen das direkte Duell der gefährlichsten Standard-Mannschaften der Liga zu sehen und erwarten daher einige Treffer.

Liverpool gelang bei den Hammers ein Comeback-Sieg. Den entscheidenden Treffer erzielten die Reds mal wieder nach einem Standard. Tottenham ging mit einem 0:2-Rückstand und Pfiffen der eigenen Fans in die Kabine, ehe eine deutliche Leistungssteigerung zum Punktgewinn und einem Stimmungswechsel im eigenen Fanlager führte. Wir erwarten eine torreiche Partie und setzen auf ein Spiel mit über 3,5 Toren. In diesem Fall steht uns bei Bet-at-Home eine Quote von 2,12 zur Verfügung.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Tottenham auf „Über 3,5 Tore“:

Heimspiele der Reds enthalten durchschnittlich 3,47 Tore pro Spiel - Gastauftritte der Spurs sorgen im Schnitt für 3,50 Tore pro Partie.

Die Lilywhites beendeten drei Begegnungen in Folge mit über 3,5 Toren.

In dieser Partie treffen zwei der vier besten Angriffsreihen der Liga aufeinander.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Tottenham Quoten Analyse:

Drei Siege in Folge bringen die Reds in Schlagdistanz zu den Spurs. Zu Gast bei den Hammers überwanden die Spieler von der Merseyside sogar ihre Auswärtsschwäche. An der Anfield Road gab es bisher selten Probleme und so lassen sich Quoten unserer Top-Wettanbieter von 1.50 und darüber erklären.

Tottenham schwankt durch eine holprige Saison und hat mit Ryan Mason den dritten Cheftrainer dieser Spielzeit an der Seitenlinie stehen. Sein Einstand endete mit einem 2:2-Unentschieden gegen Manchester United versöhnlich. Im Land der Reds müssen die Spurs unter anderem bei Buchmacher Bet-at-Home, der einen Neukundenbonus von bis zu 100 Euro bereithält, dennoch mit Wettquoten bis zu 5,50 leben.

Liverpool vs Tottenham Prognose: „Gefahr an allen Ecken und Enden“

Weder die Hausherren noch die Gäste aus London sind mit der bisherigen Saison zufrieden. Aktuell kämpfen beide Mannschaften um einen Platz in der nächsten Champions League. Zumindest ist auf den Angriff der jeweiligen Kontrahenten verlass. Liverpool stellt die drittbeste Offensive (61), dicht gefolgt von den Spurs (60).

Die Probleme sind verschieden und doch eint die Teams dieser Begegnung mehr, als es den Anschein macht. Neben produktiven Offensiven sind die Standardsituationen brandgefährlich. In diesem Vergleich sehen wir die besten Standards der Premier League. Liverpool liegt mit 15 Toren nach ruhenden Bällen an der Spitze, Rang 2 nehmen die Lilywhites ein (14).

Im Gegensatz zur Hintermannschaft der Spurs wirkt die Abwehr der Gastgeber jedoch deutlich besser. Tottenham hat 53 Gegentreffer kassiert - eine Defensive, die im unteren Tabellendrittel zu Hause ist. Liverpool hingegen steht mit 39 Gegentoren noch recht solide da.

Bleiben sowohl Liverpool als auch Tottenham ihrer Linie treu, können wir uns auf einige Treffer einstellen. Die Reds beendeten vier ihrer vergangenen sechs Liga-Partien mit über 3,5 Toren im Spiel. Tottenham knackte diesen Wert zuletzt drei Mal in Folge.

Liverpool - Tottenham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:1 West Ham (A), 3:2 Nottingham (H), 6:1 Leeds (A), 2:2 Arsenal (H), 0:0 Chelsea (A).

Letzte 5 Spiele Tottenham: 2:2 Manchester United (H), 1:6 Newcastle (A), 2:3 Bournemouth (H), 2:1 Brighton (H); 1:1 Everton (A).

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. Tottenham: 2:1 (A), 1:1 (H), 2:2 (A), 3:1 (A), 2:1 (H)

Unter der Woche stand Ryan Mason erstmals in dieser Saison als Trainer an der Seitenlinie der Spurs. Seine Mannschaft startete schwach. Die Spurs wurden von Pfiffen begleitet und gingen mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine. Im zweiten Spielabschnitt wendete sich das Blatt, die Lilywhites drehten auf, erzielten das 2:2 und ernteten Applaus.

Die Leistungssteigerung ist an den Statistiken abzulesen: Laut erwartbaren Toren stand es nach 45 Minuten 0.35:1,27 xG für United. Die zweite Hälfte zeigte ein gänzlich anderes Bild: Tottenham sorgte nach dem Pausentee für 2.13:0.76 xG.

An der Anfield Road wird das Auftreten der zweiten Hälfte benötigt, um die anfällige Defensive auszugleichen. Während die Spurs elf Gegentreffer über die vergangenen drei Spieltage hinnehmen mussten, fing der Reds-Angriff Feuer: Liverpool erzielte elf Treffer in drei Partien.

Viele Tore gehören zum guten Ton einer Tottenham-Begegnung. Die Lilywhites beendeten satte 56 Prozent der Auswärtsspiele mit über 3,5 Toren. Im Schnitt fielen pro Gastauftritt 3,50 Tore. Die Gastgeber von der Merseyside lassen sich von ihren Fans ebenfalls gerne anstacheln und sorgten bisher für 3,47 Toren pro Heimspiel.

Unser Liverpool - Tottenham Tipp: Über 3,5 Tore

Der Angriff der Reds ist ein Pulverfass. Liverpool erspielte sich die meisten Großchancen der Premier League (87). Zu oft verzweifelte die Klopp-Elf an ihrer Chancenverwertung. Zuletzt wurden ihre Anhänger jedoch fürstlich entlohnt: Liverpool beendete die vergangenen drei Heimspiele jeweils mit über 3,5 Toren und erzielte 12 Treffer in den letzten drei Partien an der Anfield Road. Die wackelige Abwehr der Spurs darf sich auf einiges gefasst machen.