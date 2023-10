Liverpool - Toulouse Tipp, Prognose & Quoten | 26.10.2023

Unser Liverpool - Toulouse Sportwetten Tipp zum Europa League Spiel am 26.10.2023 lautet: Die Reds haben ihre Lehren aus der vergangenen Spielzeit gezogen und sind mit einer guten Form in die neue Saison gestartet. An ihrer Favoritenrolle gibt es keine Zweifel.

Jürgen Klopp kann sich mit der bisherigen Saison seiner Mannschaft zufrieden schätzen. Die Reds liegen in der Premier League unter den vier besten Mannschaften. Auf der europäischen Bühne hat sich Liverpool an die Spitze der Gruppe E gesetzt. Toulouse kann aktuell eine Serie von vier ungeschlagenen Pflichtspielen in Folge vorweisen. Zuletzt endeten zwei TFC-Begegnungen in Serie mit einer Punkteteilung. An der Anfield Road räumen wir den französischen Gästen keine Chance ein.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Liverpool ohne Gegentor“. Bwin stattet diese Wette mit einer Quote von 2,05 aus .

Darum tippen wir bei Liverpool vs Toulouse auf „Sieg Liverpool ohne Gegentor“:

Toulouse hat in der Liga nur 7,4 erwartbare Tore erzielt (17.). In der Europa League stehen die Gäste bei 2,7 xG (19.).

Wettbewerbsübergreifend hat Liverpool in dieser Saison 7 Siege aus 7 Heimspielen eingefahren (19:4 Tore).

Unabhängig vom Wettbewerb hat Toulouse in dieser Spielzeit nur 3 von 11 Pflichtspielen gewonnen.

Liverpool vs Toulouse Quoten Analyse:

Die ersten beiden Europa-League-Auftritte der Reds haben keine Zweifel an der Favoritenrolle von Liverpool aufkommen lassen. Nach einem 3:1-Sieg gegen den LASK und einem 2:0-Erfolg über Union Saint Gilloise vergeben die besten Wettanbieter für einen Heimsieg maximal eine Quote von 1,22.

Die Franzosen sind nach zwei EL-Spielen noch ungeschlagen, liegen mit vier Zählern auf dem 2. Tabellenplatz. Der qualitative Unterschied zwischen den Reds und Les Pitchounes ist jedoch groß genug, um Siegquoten zwischen 11,00 und 14,00 zu rechtfertigen.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs Toulouse Prognose: Anfield ist in fester Hand

Das Stadion an der Anfield Road ist von einer besonderen Atmosphäre umgeben. Diese beflügelt Liverpool in diesem Jahr mal wieder und sorgt für eine starke Punkte-Ausbeute. Vor heimischer Kulisse hat die Klopp-Elf sieben Siege in sieben Pflichtspielen eingefahren.

Das entsprechende Torverhältnis innerhalb dieser sieben Partien unterstreicht mit 19:4 die Vormachtstellung der Hausherren. Ein Torverhältnis von 5:1 nach zwei Siegen aus zwei Europa-League-Spielen passt in diese Statistik und unterstreicht die Favoritenrolle.

Die dahinter liegenden Zahlen reihen sich in die Beurteilung der Liverpool vs Toulouse Prognose ein. Mit 5,1 erwartbaren Toren hatte der LFC an den ersten beiden Spieltagen die viertbeste Offensive des gesamten Wettbewerbs.

Gleichzeitig war die defensive Stabilität auf dem europäischen Parkett sofort gegeben. Bisher ließ die Hintermannschaft der Hausherren nur 1,4 erwartbare Gegentore zu - ein Wert, der für einen Platz unter den besten fünf Mannschaften reicht.

Liverpool - Toulouse Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 2:0 Everton (H), 2:2 Brighton (A), 2:0 Union Gilloise (H), 1:2 Tottenham (A), 3:1 Leicester (H).

Letzte 5 Spiele Toulouse: 1:1 Reims (H), 1:1 Brest (A), 1:0 LASK (H), 3:0 Metz (H), 1:2 Lens (A).

Letzte Spiele Liverpool vs. Toulouse: 4:0 (H), 1:0 (A).

Zusätzlich spielt die Verfassung der Gäste aus Toulouse eine Rolle. Der Tabellen-Zehnte der Ligue 1 hat sich in der heimischen Liga bisher nur 7,4 erwartbare Tore erspielt (17.). International sehen 2,7 erwartbare Tore nicht bedeutend besser aus (19.). Defensiv deuten 3,0 erwartbare Gegentore bei erst einem kassierten Gegentor auf eine Über-Performance der Gäste an den ersten beiden Spieltagen hin. Dafür sprechen auch die 24 zugelassenen Schüsse in den vorherigen beiden Partien (13.).

In der Offensive von Les Pitchounes fehlt es an Genauigkeit. Nur 26,3 Prozent der abgegebenen Abschlüsse gingen auf den Kasten des gegnerischen Torhüters (30.). Demgegenüber sehen die 51,6 Prozent Torschüsse der Reds wie aus einer anderen Welt aus. Bleiben wir in diesem Gedankengang, ist eine Wette auf einen Handicap-Sieg der Klopp-Elf eine gute Alternative. Liverpool hat in dieser Spielzeit alle Heimspiele mit einem Handicap von -1 für sich entschieden. Setzt ihr bei Bwin auf eine solche Wette, erhaltet ihr dafür eine Quote von 1,53.

Unser Liverpool - Toulouse Tipp: Sieg Liverpool ohne Gegentor

Die Reds haben die Gruppe E der Europa League in fester Hand und ein Heimspiel gegen den Tabellen-Zehnten der französischen Ligue 1 vor Augen. Die dürftige Offensive von Toulouse hat sich bisher sowohl im europäischen Wettbewerb als auch in der Liga gezeigt, sodass wir einen souveränen Zu-Null-Sieg der englischen Gastgeber als Wette anstreben.