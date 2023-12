Liverpool - West Ham Tipp, Prognose & Quoten | 20.12.2023

Unser Liverpool - West Ham Sportwetten Tipp zum EFL Cup Spiel am 20.12.2023 lautet: Rekordchampion Liverpool hat nach dem Ausscheiden vieler Favoriten eine gute Ausgangslage für den 10. Titel. In unserem Wett Tipp heute favorisieren wir die Hausherren.

Liverpool gewann den EFL-Cup häufiger als jede andere Mannschaft (9) und hat nach dem Ausscheiden mehrerer Favoriten eine große Möglichkeit auf den zehnten Titel. Dafür muss zunächst West Ham aus dem Weg geräumt werden. Im letzten Liga-Duell am sechsten Spieltag fuhren die Reds einen 3:1-Sieg ein. Die Hammers haben sich für das Viertelfinale in Schale geworfen. Zuletzt gewann das Team von David Moyes zwei Pflichtspiele in Folge ohne Gegentor. Liverpool sollte sich unserer Meinung nach dennoch durchsetzen.

Unser Wett Tipp heute lautet: „Sieg Liverpool & Über 2,5 Tore“ mit einer Quote von 1,80 bei Happybet.

Darum tippen wir bei Liverpool vs West Ham auf „Sieg Liverpool & Über 2,5 Tore“:

Liverpool gewann in den beiden vorherigen Runden jeweils mit Über 2,5 Toren.

10 von 13 Pflicht-Heimspielen der Reds enthielten Über 2,5 Tore (12S, 1U).

West Ham kassierte auswärts in der Premier League doppelt so viele Gegentore (20) wie im eigenen Stadion (10).

Liverpool vs West Ham Quoten Analyse:

Die Reds tanzen in dieser Spielzeit wieder auf mehreren Hochzeiten ganz oben mit. Premier League, Europa League und EFL-Cup sind drei Wettbewerbe, in denen der Titel möglich ist. Beim Heimspiel gegen die Hammers deuten Siegquoten bis 1,50 auf einen Heimsieg hin. Im besten Fall kombiniert ihr die Quoten mit den folgenden Wettgutscheinen.

West Ham verlor die letzten vier Aufeinandertreffen mit Liverpool allesamt. Die Wettquoten zwischen 5,50 und 6,75 halten die Hoffnungen für die Anhänger der Hammers im Keller. Liverpool gewann zwölf von 13 Heimspielen in dieser Spielzeit, sodass wir die Quoten der Gäste schnell in die Ecke schieben.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs West Ham Prognose: Anfield gehört den Reds

Wenn der FC Liverpool in dieser Spielzeit eine schlagbare Seite von sich gezeigt hat, dann nur in der Ferne. Bislang schickten die Reds ihre Konkurrenz in zwölf von 13 Pflicht-Heimspielen dieser Saison ohne Zählbares auf die Heimreise.

Zum Auftakt in den EFL-Cup empfingen die Klopp-Schützlinge Leicester City (3:1). Selbst eine kalte Dusche nach drei Minuten (0:1) hielt die Gastgeber nicht auf. Drei Tore im zweiten Abschnitt besiegelten das Weiterkommen von Liverpool. Die erwartbaren Tore (2,89:0,7 xG) sprachen deutlich für die Spieler in den roten Trikots.

Eine Runde später gastierte der Rekordchampion beim AFC Bournemouth, wo der zwischenzeitliche Ausgleich von Bournemouth die Reds nicht vom Achtelfinale abhielt. Ähnlich wie in der vorangegangenen Runde sprachen die erwartbaren Tore (0,99:1,54 xG) zugunsten der Klopp-Elf.

Des Weiteren sind die Ergebnisse der letzten direkten Vergleiche zwischen Liverpool und West Ham von Bedeutung. Vier Duelle in Folge endeten mit einem Sieg der Reds, die letzten beiden Aufeinandertreffen überschritten zusätzlich Über 2,5 Tore.

Liverpool - West Ham Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 0:0 Manchester United (H), 1:2 Royale Union SG (A), 2:1 Crystal Palace (A), 2:0 Sheffield (A), 4:3 Fulham (H)

Letzte 5 Spiele West Ham: 3:0 Wolverhampton (H), 2:0 Freiburg (H), 0:5 Fulham (A), 2:1 Tottenham (A), 1:1 Crystal Palace (H)

Letzte 5 Spiele Liverpool vs. West Ham: 3:1 (H), 2:1 (A), 1:0 (H), 1:0 (H), 2:3 (A)

West Ham kassierte am 16. Spieltag der Premier League eine deutliche 0:5-Pleite beim FC Fulham, antwortete jedoch mit zwei Zu-Null-Siegen in den folgenden Pflichtspielen (2:0 vs. Freiburg, 3:0 vs. Wolverhampton).

Innerhalb der Premier League haben die Reds offensichtlich die besseren Leistungen abgerufen. Liverpool sammelte die zweitmeisten erwartbaren Tore (35,0 xG), erzielte die drittmeisten Tore pro Spieltag (2,1) und ließ durchschnittlich weniger Gegentore als jede andere Mannschaft zu (0,9 pro Partie).

David Moyes bekam von seiner Mannschaft hingegen nur 24,6 erwartbare Tore geboten (11.) und musste im Schnitt 1,8 gegnerische Tore pro Begegnung über sich ergehen lassen (14.).

Besonders in der Ferne (20 Gegentore) kassierten die Hammers extrem viele Gegentore. Das spielt Liverpool in die Karten. An der Anfield Road erzielten die Reds durchschnittlich 2,63 Tore pro Liga-Spieltag. Überschreiten die Gastgeber Über 2,5 Tore, könnt ihr auch in der Happybet App das 2,15-Fache eures Einsatzes gewinnen.

Unser Liverpool - West Ham Tipp: Sieg Liverpool & Über 2,5 Tore

Liverpool zeigte in dieser Spielzeit bisher wieder die nötige Qualität, um im englischen Fußball als Spitzenmannschaft durchzugehen. Spiele in Anfield waren für den Rekordchampion in den vorangegangenen Begegnungen meist eine sichere Angelegenheit. Zudem fielen allein in den Heimspielen der Premier League 3,25 Tore pro Partie.