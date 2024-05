Liverpool – Wolverhampton Tipp, Prognose, Quoten 19.05.24

Unser Liverpool - Wolverhampton Sportwetten Tipp zum Premier League Spiel am 19.05.2024 lautet: Die Quoten zum Match lassen kaum Zweifel zu. Alles andere als ein Sieg der Kicker aus Liverpool würde uns im Wett Tipp heute überraschen.

In Liverpool endet am Sonntag nach beinahe neun Jahren die Ära Jürgen Klopp. Das letzte Kräftemessen mit Wolverhampton soll zum krönenden Abschluss drei Punkte mit sich bringen. Mit nur einem Triumph an den jüngsten vier Premier-League-Spieltagen waren die Leistungen nur wenig überzeugend. Wolverhampton ging an vier der letzten fünf Spieltage leer aus und befindet sich im Formtief.

Wir spielen den Wett Tipp heute “Sieg Liverpool & Beide Teams treffen” zu einer Quote von 2,23 bei Intertops.

Darum tippen wir bei Liverpool vs Wolverhampton auf “Sieg Liverpool & Beide Teams treffen”:

Liverpool holte zu Hause die meisten Punkte in der Premier League (14S, 3U, 1N).

Wolverhampton wartet seit 5 Auswärtsspielen im englischen Oberhaus auf ein Erfolgserlebnis (2U, 3N).

Die Reds zeigten sich kürzlich defensiv anfällig und kassierten 9 Gegentore in den letzten 4 PL-Partien.



Liverpool vs Wolverhampton Quoten Analyse:

Am Drei-Weg-Markt zeichnet sich in Bezug auf die Quotenverteilung ein sehr deutliches Bild ab. Liverpool geht als klarer Anwärter auf drei Punkte ins Rennen und weist eine durchschnittliche Wettquote in Höhe von 1,15 auf. Absolut nachvollziehbar, da die Reds seit Januar 2017 an der Anfield Road nicht mehr gegen Wolverhampton verloren haben. Fünf Siege und ein Remis sprechen für sich. Ein Auswärtssieg bringt Quoten um 14,0.

In den letzten vier Pflichtspielen kassierte die Elf des deutschen Trainers Jürgen Klopp jeweils zwei Gegentore. Sollte Wolverhampton ebenfalls einen Doppelpack gegen Liverpool verbuchen, gewährt Happybet den 4,5-fachen Wetteinsatz. Eine umfassende Analyse zum Bookie liefert der Happybet Test.

(Quoten entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und können sich ändern.)

Liverpool vs. Wolverhampton Prognose: Kann Wolverhampton seine Auswärtsschwäche überwinden?

Seit Oktober 2015 sitzt Jürgen Klopp auf der Bank in Liverpool und feierte zahlreiche Erfolge, wie etwa den Gewinn der Meisterschaft oder der Champions League. Nach der Bekanntgabe seines Rücktritts zum Ende der Saison waren viele Fans am Boden. Somit dürfte es sicher auch beim letzten Heimspiel des deutschen Star-Trainers zur einen oder anderen Träne an der Anfield Road kommen.

Die Meisterschaft können die Reds nicht mehr erringen. Dennoch ist dem 19-maligen englischen Meister ein hohes Maß an Heimstärke nicht abzusprechen. Liverpool fungiert als stärkstes Heimteam der Premier League und blickt zu Hause auf 14 Siege, drei Remis und eine Niederlage. Zwölf der insgesamt 14 Erfolgserlebnisse kamen mit zwei oder mehr Toren Vorsprung zustande.

Auf heimischem Boden sind die Roten offensiv sehr gefährlich und erzielten 47 Tore. Lediglich gegen Crystal Palace (0:1) und Manchester United (0:0) wurde ein eigener Treffer verpasst. Mehr als 70 Prozent der Ansetzungen an der Anfield Road führten im englischen Oberhaus zu drei oder mehr Toren.

Liverpool - Wolverhampton Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Liverpool: 3:3 Aston Villa (A), 4:2 Tottenham Hotspur (H), 2:2 West Ham (A), 0:2 FC Everton (A), 3:1 FC Fulham (A).

Letzte 5 Spiele Wolverhampton: 1:3 Crystal Palace (H), 1:5 Manchester City (A), 2:1 Luton Town (H), 0:1 AFC Bournemouth (H), 0:2 FC Arsenal (H).

Letzte Spiele Liverpool vs. Wolverhampton: 3:1 (A), 2:0 (H), 0:3 (A), 1:0 (A), 2:2 (H).



Gegenüber dem Vorjahr holten die Mannen von Trainer Gary O’Neil bereits fünf Punkte mehr und sind erneut im gesicherten Mittelfeld angesiedelt. Dennoch gelang den Wolves an den vergangenen neun Liga-Spieltagen nur ein magerer Sieg (2U, 6N). Vor allem in der Ferne taten sich die Recken aus den West Midlands schwer und warten seit nunmehr fünf Auswärtsduellen im englischen Oberhaus auf ein Erfolgserlebnis (2U, 3N). Dennoch ist die Offensive in den Stadien des Gegners nicht zu unterschätzen und brachte 24 Tore zustande.

Das reicht jedoch bei weitem nicht aus, um die defensiven Probleme zu kompensieren. Auswärts kassierte Wolverhampton satte 33 Gegentore und hielt nur zweimal in der Fremde eine Weiße Weste. Fünf der letzten sieben Partien auf gegnerischem Boden führten jeweils mindestens zu einem eigenen Treffer. Bereits in der Hinrunde setzte sich Liverpool mit 3:1 bei Wolverhampton durch und untermauerte einmal mehr seine Favoritenrolle. Auf der Suche nach dem besten Bonus für den Liverpool Wolverhampton Tipp? Ein Blick in unseren Wettbonus Vergleich könnte sich als hilfreich herausstellen.

Unser Liverpool – Wolverhampton Tipp: Sieg Liverpool & Beide Teams treffen

Mit 921,4 Millionen Euro zeichnet sich Liverpool durch den 2,7-fachen Kader-Marktwert der Gäste (339,9 Mio) aus und ist qualitativ das deutlich bessere Team. Darüber hinaus fungieren die Reds als stärkster Premier-League-Klub im eigenen Stadion und wollen zudem ihrem Coach einen würdigen Abschied bescheren. Dennoch offenbarten die letzten vier Pflichtspiele mit insgesamt neun Gegentoren defensive Probleme. Ob gegen Wolverhampton die Null gehalten werden kann, ist mehr als fraglich. Am Ende dürfte es aber zu einem Sieg reichen. Der Direktvergleich an der Anfield Road bestätigt diesen Gedankengang (5S, 1U).