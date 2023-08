Ljubljana – Galatasaray Tipp, Prognose & Quoten | 08.08.2023

Unser Ljubljana - Galatasaray Tipp zum Champions League Qualifikation Spiel am 08.08.2023 lautet: Spielerisch sind die Türken den Slowenen deutlich überlegen. In einem müden Kick rechnen wir nicht mit einer Niederlage der Mannen aus Istanbul.

Beide Konkurrenten gieren nach dem Einzug in die Playoffs und wollen sich im Hinspiel eine gute Ausgangssituation verschaffen. Ein Blick auf die Kader-Marktwerte lässt auf einen Klassenunterschied schließen. Galatasaray zeigt mit 222 Millionen Euro mehr als den 18-fachen Kadermarktwert von Ljubljana auf.

Da die Türken auswärts antreten, tendieren wir zu einer defensiv geführten Partie mit wenigen Toren. Das Remis ist aber nicht gänzlich auszuschließen. Für „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“ hält AdmiralBet eine Quote von 1,66 bereit .

Darum tippen wir bei Ljubljana vs Galatasaray auf „Doppelte Chance X2 & Unter 3,5 Tore“:

Ljubljana vs Galatasaray Quoten Analyse:

Sofern sich das Augenmerk zum Drei-Weg-Markt richtet, ist recht schnell ein Favorit gefunden. Bei diesem handelt es sich um die „Sarı Kırmızılılar“. Eine Tatsache, die anhand einer Ljubljana Galatasaray Wettquote in Höhe von ca. 1,60 untermauert wird.

Tipp-Freunde, die dennoch die Hausherren aus Slowenien in der Favoritenrolle sehen, dürfen sich im Gewinnfall über deutlich mehr als den 5,5-fachen Wetteinsatz freuen.

Ljubljana vs. Galatasaray Prognose: Schmeißen die Slowenen nach Ludogorets den zweiten Favoriten raus?

Das NK Olimpija Ljubljana keineswegs zu unterschätzen ist, zeichnete sich bereits in der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation ab. Dort setzte sich der Underdog nämlich gegen den bulgarischen Vertreter Ludogorets knapp aber nicht unverdient nach einem 1:1 im Hinspiel mit 2:1 im Rückspiel durch. Überragender Mann in beiden Begegnungen war Kapitän Timi Max Elsnik, der alle drei Tore erzielte.

In dieser Saison haben die Mannen von Trainer João Henriques bereits vier Qualifikations-Begegnungen in der Königsklasse absolviert. Alle vier Partien endeten mit weniger als 3,5 Toren.

Der amtierende slowenische Meister ist mit einem Misserfolg in die nationale Liga gestartet und ging am ersten Spieltag mit einem 1:2 gegen den FC Koper leer aus. Der zweite Matchday brachte jedoch gegen Rogaška einen deutlichen 5:0-Triumph mit sich.

Nach vier Jahren sackte Galatasaray in der vergangenen Saison zum 23. Mal die türkische Meisterschaft ein und löste direkt das Ticket für die zweite Qualifikationsrunde zur Champions-League-Gruppenphase. Dort wurde der litauische Verein Zalgiris Vilnius nur mit viel Mühe (2:2, 1:0) niedergerungen.

Ljubljana - Galatasaray Statistik & Bilanz:

Trotz der durchwachsenen Leistung in der 2. Runde gelten die „Löwen“ als Favorit auf den Einzug in die Playoffs und werden nichts unversucht lassen, nach einem Jahr Absenz vom internationalen Geschäft wieder auf die große Bühne zurückzukehren.

Um dieses Ziel zu verwirklichen, wurde der in der vergangenen Saison von PSG ausgeliehene Neuner Mauro Icardi für zehn Millionen Euro fest verpflichtet. Absolut nachvollziehbar, da der Argentinier mit 22 Treffern in der letzten Liga-Spielzeit den torgefährlichsten Spieler in den eigenen Reihen verkörperte.