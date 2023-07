Ljubljana - Ludogorets Tipp, Prognose & Quoten | 01.08.2023

Unser Ljubljana - Ludogorets Tipp zum Frauen WM 2023 Spiel am 01.08.2023 lautet: Das Hinspiel gegen Ljubljana war für Razgrad eine große Enttäuschung. Im Rückspiel sollten sich aber Qualität und Erfahrung des bulgarischen Serienmeisters durchsetzen.

In der zweiten Runde der Champions-League-Qualifikation ist nach einem 1:1 im Hinspiel zwischen Olimpija Ljubljana und Ludogorets Razgrad, den beiden Double-Siegern ihres Landes, noch alles offen. Die Gastgeber wollen am Dienstag natürlich ihren Heimvorteil nutzen.

Für die Buchmacher haben aber die Gäste mit ihrer Erfahrung und ihrer Qualität die Nase vorne. Auch wir spielen mit einer Quote von 2,10 bei Happybet die Wette „Sieg Razgrad“.

Darum tippen wir bei Ljubljana vs Ludogorets auf „Sieg Razgrad“:

Qualität und internationale Erfahrung sprechen klar für Ludogorets.

Ljubljana hat in dieser Saison erstmals eine Runde in der CL-Quali erfolgreich überstanden.

Razgrad ist gegen Vereine aus Slowenien noch ungeschlagen.

Ljubljana vs Ludogorets Quoten Analyse:

Der bulgarische Serienmeister kommt auf einen Kaderwert von etwa 44 Millionen Euro. Das Aufgebot des slowenischen Double-Siegers wird dagegen nur mit 12 Millionen Euro bewertet.

So sind die Gäste bei der Ljubljana vs Ludogorets Prognose aus Sicht der besten Buchmacher mit durchschnittlichen Quoten von 2,06 die leichten Favoriten. Ein Erfolg der Hausherren erscheint mit Quoten im Schnitt von 3,55 aber auch nicht viel unwahrscheinlicher.

Ljubljana vs Ludogorets Prognose: Kann Olimpija den Heimvorteil nutzen?

Der NK Olimpija Ljubljana konnte in der Vorsaison unter dem spanischen Trainer Albert Riera das zweite Mal in seiner Vereinsgeschichte das Double in Slowenien holen. Da man sich mit dem Coach nicht auf einen neuen Vertrag einigen konnte, hat seit dieser Saison der Portugiese Joao Henriques das Sagen bei den „Zeleno-beli“. In der Vorbereitung legte der Hauptstadt-Klub mit fünf Siegen in sechs Spielen gut los. Auch in der ersten Runde der Champions-League-Quali waren die „Drachen“ erfolgreich.

Gegen Valmiera aus Lettland gab es zwei 2:1-Siege. Der Auftakt in die neue Saison der Prva Liga ging mit einem 1:2 in Koper aber in die Hose. Die Wiedergutmachung glückte der Mannschaft am Wochenende mit einem 5:0-Heimsieg gegen Rogaska. Bisher hatte der NK Olimpija in der CL-Quali noch keine Runde erfolgreich überstanden. Auf eine UEFA-Gruppenphase wartet man in Ljubljana auch noch. Das Höchste der Gefühle waren die Europa-League-Playoffs in der Spielzeit 2018/19.

Der PFC Ludogorets wurde in der Vorsaison in Bulgarien zum zwölften Mal in Folge Meister. Auch international ist der Verein aus Razgrad das Aushängeschild des Landes. 2014/15 sowie 2016/17 stand man schon in der Gruppenphase der Königsklasse. Zudem erreichten die Adler in den sechs vergangenen Spielzeiten immer eine Europa-League-Gruppe. In diesem Jahr legte der „Professional Football Club“ aber national und international einen holprigen Start hin.

In der Liga setzte es am ersten Spieltag ein 1:3 in Krumovgrad. Der Fehlstart konnte danach mit einem 5:0 gegen Etar verhindert werden. Beim kosovarischen Meister FC Ballkani setzte es in der ersten CL-Quali-Runde eine überraschende 0:2-Pleite. Auch hier konnten die Männer von Coach Ivaylo Petev mit einem 4:0-Heimsieg im Rückspiel den Schaden wieder gut machen. Auch mit dem Hinspiel gegen Olimpija war Petev nicht zufrieden. Man habe chaotisch gespielt, zu viele Fehler gemacht und ungenaue Pässe gespielt.

Ljubljana - Ludogorets Statistik & Bilanz:

Letzte 5 Spiele Ljubljana: 5:0 Rogaska (H), 1:1 Ludogorets (A), 1:2 Koper (A), 2:1 Valmiera (A), 2:1 Valmiera (A)

Letzte 5 Spiele Ludogorets: 1:1 Ljubljana (H), 5:0 Etar (H), 4:0 Ballkani (H), 1:3 Krumovgrad (A), 0:2 Ballkani

Letzte Spiele Ljubljana vs Ludogorets: 1:1 (A)

Vor dem ersten Duell gegen Ljubljana in der Vorwoche hatte Ludogorets in seiner Europapokal-Geschichte schon gegen den NK Maribor und NS Mura aus Slowenien gespielt. Die Bilanz steht hier bei einem Sieg und drei Remis. In beiden Fällen kamen die Bulgaren weiter. Olimpija kam zuvor in seiner Statistik gegen Vereine aus Bulgarien auf vier Spiele gegen Levski Sofia. Hier gab es immerhin drei Erfolge und nur eine Pleite.

In der Vorwoche fielen beide Treffer im ersten Durchgang. Fallen auch im Rückspiel in Halbzeit eins mehr Treffer, gibt es dafür bei Oddset eine Quote von 3,10.

Unser Ljubljana - Ludogorets Tipp: Sieg Razgrad

Beide Vereine mussten in der noch jungen Saison schon einige Rückschläge hinnehmen. Vor allem Ludogorets scheint erst einen Dämpfer zu brauchen, bis man sich auf seine wahren Qualitäten besinnen kann. Im Gegensatz zu Ljubljana hat der PFC aber noch viel Luft nach oben und kann sich im Rückspiel steigern. Das klappte auch gegen den FC Ballkani und dürfte auch dieses Mal funktionieren. Qualität und internationale Erfahrung sprechen einfach für die Bulgaren.